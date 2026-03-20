Cẩn thận bị phạt vì đặt cảnh báo khi dừng xe khẩn cấp trên cao tốc

Khi xe gặp sự cố trên cao tốc và cẩn dừng, đỗ ở làn khẩn cấp, người lái cần đặt biển cảnh báo ở đuôi xe với khoảng cách tối thiểu 150 mét.

Khi di chuyển trên cao tốc và vô tình xảy ra sự cố, cần dừng xe, nhiều người có thể quên dựng các biển cảnh báo, gây nguy hiểm cho các phương tiện di chuyển lân cận.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, việc đặt các biển cảnh báo ở đuôi xe khi cần dừng, đỗ tại làn khẩn cấp trên cao tốc là quy định bắt buộc. Tuy nhiên một số người lái dù có ý thức đặt biển, nhưng vô tình không chú ý đến khoảng cách của biển báo hiệu.

Theo Nghị định 168, người lái nếu dừng xe trên cao tốc không đúng nơi quy định, không đặt biển cảnh báo/đèn khẩn cấp hay đặt biển cách xe gặp sự cố dưới 150 mét sẽ bị phạt tiền từ 12 đến 14 triệu đồng. Đồng thời chủ xe cũng bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Một chủ xe bị phạt vì đặt nón phản quang cách xe gặp sự cố chỉ 3,5 mét. Ảnh: Cục CSGT.

Cục Cảnh sát Giao thông lý giải việc đặt các biển, đèn báo hiệu hay nón phản quang ở khoảng cách dưới 150 mét tính từ đuôi xe gặp sự cố không mang lại tác dụng trong việc cảnh báo với các phương tiện di chuyển phía sau.

Trên cao tốc, các xe thường di chuyển ở tốc độ cao. Ví dụ khi một chiếc xe di chuyển ở vận tốc 120 km/h, mỗi giây xe đi được hơn 33 mét. Vì vậy biển cảnh báo ở khoảng cách tối thiểu 150 mét mới vừa đủ cho người lái phía sau kịp thời nhìn thấy, giảm tốc hay xử lý để tránh xảy ra va chạm liên hoàn.

Trên các tuyến cao tốc, không ít xe vẫn dừng ở làn khẩn cấp với lý do chủ quan hoặc khách quan, chỉ bật đèn cảnh báo ở đuôi xe mà không đặt biển cảnh báo hoặc đặt biển cánh báo quá gần xe. Điều này khiến nguy cơ va chạm cao và trên thực tế đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra với nguyên nhân là xe dừng đỗ trên cao tốc.