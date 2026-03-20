Phần lớn xe bán tải ở Việt Nam giờ là ôtô tải?

Theo quy định về phân loại bán tải (xe pickup) ở Việt Nam đã có từ năm 2024, phần lớn bán tải ở Việt Nam hiện thuộc nhóm ôtô tải.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT mới đây vừa có bài đăng giải thích sự khác biệt giữa ôtô con bán tải (xe pickup) và xe tải pickup. Đây là nội dung đang được nhiều người quan tâm, rằng bán tải ở Việt Nam được xếp vào nhóm ôtô con hay ôtô tải?

Cụ thể, Thông tư số 53 do Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) ban hành ngày 15/11/2024 có quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Trong đó, ôtô pickup dạng cabin đơn hoặc cabin kép được chia thành 2 nhóm chính, gồm ôtô con pickup và ôtô tải pickup.

Pickup có thể là ôtô tải hoặc ôtô con

Phụ lục IV của Thông tư số 53 đề cập đến các đặc điểm của ôtô tải pickup cabin đơn và ôtô tải pickup cabin kép. Tại Việt Nam, xe cabin kép thông dụng hơn.

Theo văn bản này, ôtô tải pickup cabin kép là ôtô chở hàng có kiểu dáng cabin và tiện nghi trong khoang chở người tương tự ôtô con, có thêm các đặc điểm như thùng hàng dạng hở (có thể có mui phủ) hoặc dạng kín, có thể liền hoặc không liền thân với cabin, có bố trí cửa để xếp, dỡ hàng.

Ôtô tải pickup cabin kép sẽ bố trí 2 hàng ghế trong cabin, có số người cho phép chở kể cả người lái không lớn hơn 5. Thùng hàng không có trang bị tiện nghi và nội thất phục vụ chở người.

Ngoài ra, xe thuộc nhóm này cũng có một số đặc điểm kỹ thuật khác liên quan đến diện tích sàn thùng hàng, tỷ lệ giữa khối lượng hàng hóa và khối lượng người được phép chở.

Mô tả đặc điểm ôtô tải pickup cabin kép trong Phụ lục IV Thông tư số 53 của Bộ Xây dựng.

Còn tại Phụ lục I Thông tư số 53, ôtô con pickup xếp vào nhóm ôtô chở người đến 9 chỗ ngồi, không kể chỗ của người lái xe. Theo nội dung Phụ lục này, ôtô con pickup được mô tả có ít nhất một đặc điểm khác với ôtô tải pickup cabin đơn hoặc ôtô tải pickup cabin kép.

Trong bài đăng, Cục CSGT lý giải thêm rằng Cục Đăng kiểm hoặc các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sẽ căn cứ vào thông số kỹ thuật của từng loại xe cụ thể để xác định, phân loại phương tiện là ôtô con pickup hay ôtô tải pickup.

Thông tin này sau đó được ghi trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tại phần Loại phương tiện.

Để xác định bán tải của mình thuộc nhóm ôtô con pickup hay ôtô tải pickup, chủ phương tiện được hướng dẫn căn cứ vào loại phương tiện, khối lượng toàn bộ được ghi trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Bán tải ở Việt Nam là ôtô tải hay ôtô con?

Như nội dung đã đề cập phía trên, chủ xe có thể xác định bán tải của mình thuộc nhóm ôtô con pickup hay ôtô tải pickup bằng cách kiểm tra giấy đăng kiểm.

Nếu mục Loại phương tiện có ghi "Ôtô tải" thì xe đó thuộc nhóm xe tải, chịu các quy định, hạn chế tương tự các mẫu xe tải chở hàng.

Nếu mục Loại phương tiện ghi nhận là "Ôtô con", mẫu xe đó được xếp vào nhóm ôtô con, ôtô du lịch.

Thông tin này được ghi nhận ngay tại thời điểm đăng ký xe lần đầu và sẽ theo xe gần như suốt vòng đời sử dụng. Việc quyết định một mẫu bán tải thuộc ôtô tải hay xe con liên quan đến chiến lược của hãng với mẫu xe đó, thông tin trong hồ sơ đăng kiểm.

Giấy kiểm định sẽ giúp chủ phương tiện xác định bán tải đang sử dụng là ôtô tải hay xe con. Ảnh: ĐV, Cục CSGT.

Tuy nhiên với những đặc điểm như mô tả trong Phụ lục IV Thông tư số 53, phần lớn bán tải đang có mặt trên thị trường Việt Nam sẽ được xếp vào nhóm ôtô tải pickup cabin kép và đăng ký như ôtô tải trong hồ sơ đăng kiểm.

Một vài trường hợp đặc biệt như Ford Ranger Raptor đời trước năm 2021 vẫn được đăng ký là ôtô con, nhưng dòng Ranger Raptor hiện hành lại là ôtô tải pickup. Mẫu bán tải Toyota Tacoma TDR như trong minh họa của Cục CSGT cũng được xếp vào nhóm ôtô con pickup.

Nhóm ôtô tải pickup hiện được tính lệ phí trước bạ bằng 60% mức thu xe con, tức khoảng 6-7,2% giá trị xe. Thuế Tiêu thụ đặc biệt với nhóm bán tải cabin kép chở hàng từ đầu năm nay được áp dụng ở mức 15-25% tùy dung tích xy-lanh động cơ.

Tuy nhiên, ôtô tải pickup lại có niên hạn sử dụng thấp hơn, trong vòng 25 năm theo quy định hiện hành. Trong khi đó, bán tải nếu được đăng ký là ôtô con sẽ không có niên hạn sử dụng, dù phải chịu lệ phí trước bạ cao hơn.