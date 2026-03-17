Sếp Ford mô tả bán tải Trung Quốc như 'xe chơi'

CEO của Ford cho rằng với tải trọng tối đa không quá ấn tượng, bán tải Trung Quốc phù hợp với nhóm khách hiếm khi sử dụng bán tải cho mục đích chở hàng nặng.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Drive, CEO Jim Farley của Ford đã chia sẻ những ý kiến sau khi có dịp trải nghiệm các mẫu xe bán tải Trung Quốc trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV).

Vị này nhận định bán tải PHEV của Trung Quốc có sức hấp dẫn với một nhóm khách hàng, tuy nhiên nhấn mạnh vẫn tồn tại những khác biệt nhất định so với những mẫu bán tải "đi cày" - vốn đặc trưng bởi khả năng tải nặng và kéo hàng - đến từ các thương hiệu lâu đời.

Về cơ bản, Jim Farley cho rằng các mẫu bán tải thương hiệu Trung Quốc như BYD Shark 6 hay GWM Cannon Alpha mang đến các lựa chọn đáng tin cậy cho mục đích sử dụng cá nhân, thay vì ứng dụng cho mục đích chở hàng hóa hoặc kéo nặng.

Trong chuyến đi dài ngày đến Australia, CEO Ford đã tham gia một chuyến hành trình và trải nghiệm nhiều mẫu bán tải khác nhau, gồm BYD Shark 6, GWM Cannon PHEV, Ford Ranger và Toyota Hilux.

Jim Farley mô tả bán tải Trung Quốc như những đối thủ "khác hệ" hoàn toàn. Vị CEO lưu ý khi chở khoảng 500 kg hàng, BYD Shark 6 gần như không thể so sánh với khả năng vận hành của loạt bán tải truyền thống như Ford Ranger hay Toyota Hilux.

Do đó, Jim Farley nhận định với nhóm khách hiếm khi sử dụng bán tải cho mục đích chở hàng nặng và đang tìm kiếm giải pháp điện hóa, bán tải các thương hiệu Trung Quốc là lựa chọn khá hấp dẫn.

Jim Farley cho biết nhóm kỹ sư của Ford đã nghiên cứu các mẫu xe của Trung Quốc để hiểu rõ hơn về hiệu quả cấu tạo và chi phí. CEO Ford thừa nhận đội ngũ kỹ thuật của mình vẫn chưa thể hiểu được khía cạnh kinh tế của loạt bán tải Trung Quốc, qua đó nhấn mạnh thách thức cạnh tranh trước nhóm đối thủ đến từ ngành công nghiệp ôtô xứ tỷ dân.

Trước đó vào cuối năm 2025, Jim Farley từng lên tiếng ca ngợi sedan điện Xiaomi SU7, mô tả mẫu xe này như "Apple của Trung Quốc", nhấn mạnh khả năng tích hợp kỹ thuật số liền mạch, nhận diện khuôn mặt, hệ thống trợ lý AI cùng khả năng tăng tốc như Porsche Taycan.

Chuyên trang Car News China từng dẫn số liệu đầu năm cho thấy bán tải Trung Quốc đang "xâm chiếm" thị trường toàn cầu.

Dữ liệu do Hiệp hội ôtô du lịch Trung Quốc (CPCA) cung cấp cho thấy lượng bán tải mà các thương hiệu Trung Quốc cung ứng cho thị trường nội địa trong tháng 1 đã đạt 49.000 xe, tăng so với cùng kỳ năm ngoái và đã gần chạm mức cao kỷ lục trong 5 năm qua.

Trong đó, các đơn vị xuất khẩu đã hoàn tất vận chuyển khoảng 27.000 bán tải Trung Quốc ra nhiều thị trường nước ngoài, tăng mạnh so với năm ngoái và chiếm hơn 50% tổng lượng tiêu thụ bán tải.