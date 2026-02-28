Ford triệu hồi 4,3 triệu xe bán tải và SUV tại Mỹ do lỗi phần mềm có thể khiến phanh và đèn rơ-moóc ngừng hoạt động.

Ford vừa thông báo triệu hồi 4,3 triệu xe bán tải và SUV tại thị trường Mỹ do lỗi phần mềm có thể khiến phanh rơ-moóc và hệ thống đèn ngoại thất gặp sự cố, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn khi vận hành.

Hơn 4,3 triệu xe Ford tại Mỹ gặp lỗi phanh và đèn rơ-moóc

Đợt triệu hồi lần này áp dụng cho nhiều mẫu xe đời mới, bao gồm F-150 (đời 2021 - 2026), F-250 Super Duty (đời 2022 - 2026), Expedition, Maverick, Ranger, E-Transit và Lincoln Navigator.

Nguyên nhân được xác định liên quan đến lỗi phần mềm trên module điều khiển rơ-moóc tích hợp. Chi tiết này có thể mất kết nối với xe, dẫn đến việc đèn phanh, đèn tín hiệu rẽ của rơ-moóc không hoạt động hoặc thậm chí làm mất chức năng phanh của rơ-moóc.

Hiện tượng này thường xảy ra khi xe vừa được khởi động, khiến rơ-moóc ngừng giao tiếp với phương tiện. Ford cho biết sẽ khắc phục sự cố thông qua bản cập nhật phần mềm từ xa, cho phép người dùng không cần mang xe đến đại lý trong hầu hết trường hợp.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) cảnh báo rằng việc đèn hoặc phanh rơ-moóc không hoạt động có thể làm giảm khả năng kiểm soát của người lái đối với tổ hợp xe và rơ-moóc, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Ford có thoát dớp "vua triệu hồi" trong năm 2026?

Ford cho biết đã ghi nhận 407 sự cố có thể liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên, nhà sản xuất khẳng định chưa ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn nào được xác định có liên quan trực tiếp đến lỗi nói trên.

Là mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ trong nhiều năm, Ford F-150 là một trong những mẫu xe nằm trong diện triệu hồi, bên cạnh F-250 Super Duty, Expedition, Maverick, Ranger, E-Transit và Lincoln Navigator.

Ford và NHTSA đã thảo luận về vấn đề này trong một cuộc họp định kỳ vào tháng 12/2025. Đến tháng 1/2026, hãng quyết định mở lại cuộc điều tra nội bộ để xem xét thêm các quan điểm từ phía cơ quan quản lý an toàn giao thông.

Hàng loạt chiến dịch triệu hồi quy mô lớn trong thời gian ngắn đang khiến Ford trở thành một trong những hãng xe có tần suất triệu hồi cao nhất tại Mỹ. Trong năm 2025, thương hiệu này đã đón nhận danh hiệu "vua triệu hồi", với 153 lệnh và ảnh hưởng hơn 10 triệu xe.

Đợt triệu hồi quy mô lớn này tiếp tục đặt áp lực lên Ford trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô ngày càng phụ thuộc vào phần mềm và các hệ thống điện tử phức tạp, nơi một lỗi nhỏ trong mã lệnh cũng có thể dẫn đến những rủi ro đáng kể về an toàn.

Dù phần lớn sự cố được khắc phục bằng cập nhật phần mềm và chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng, mật độ triệu hồi dày đặc vẫn làm dấy lên nghi vấn về quy trình kiểm soát chất lượng cũng như độ ổn định sản phẩm của Ford trong kỷ nguyên xe phụ thuộc ngày càng nhiều vào công nghệ điện tử và phần mềm.