Toyota sắp làm bán tải địa hình cạnh tranh Ford F-150 Raptor

Bán tải Toyota Tundra sẽ có thêm phiên bản địa hình hiệu năng cao để cạnh tranh Ford F-150 Raptor và Ram 1500 RHO.

Theo Carscoops, bán tải địa hình là phân khúc hấp dẫn đang lôi kéo nhiều hãng xe tham gia. Gần đây, Ram quyết định mở rộng dòng sản phẩm bán tải 1500 hiện hữu bằng các phiên bản BackCountry mới, làm dày thêm số lượng phiên bản vốn đã rất đa dạng trước đó gồm Warlock, Rebel, RHO và SRT TRX.

Trong khi đó, Toyota Tundra sở hữu nhiều phiên bản cao cấp nhưng chỉ có một phiên bản off-road cho khách hàng Mỹ lựa chọn. Dòng TRD Pro của mẫu bán tải Nhật Bản có thể sớm xuất hiện một phiên bản mới mang tên TRD Hammer.

Chuyên trang The Drive của Australia mô tả chiếc bán tải sắp ra mắt sẽ là một mẫu xe rất "ngầu" nhờ được trang bị bộ mâm kích thước đến 37 inch. Mẫu bán tải hiệu suất cao của Toyota cũng sẽ có hốc bánh thiết kế mới, cản trước và sau nâng cao hơn và hệ thống phuộc hành trình dài.

Đáng chú ý hơn, Toyota dường như đang cho thử nghiệm nguyên mẫu này ngoài thực địa. Gần đây, Toyota âm thầm đưa một mẫu xe mang tên Tundra Racing Hybrid tham gia cuộc đua Mint 400.

Theo Carscoops, phần lớn hãng xe sẽ năng nổ quảng bá hoạt động đua xe thể thao, khác với cách làm hiện tại của Toyota. Do đó, chuyên trang này nhận định có điều gì đó đang được hãng xe Nhật Bản âm thầm chuẩn bị.

Một nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng chiếc xe tham gia cuộc đua là một mẫu bán tải mạnh mẽ nhắm vào phân khúc bán tải địa hình cao cấp. Có thể sẽ không đủ khả năng cạnh tranh trực tiếp Ram 1500 TRX hay Ford F-150 Raptor R, nhưng mẫu xe của Toyota nhiều khả năng đối đầu các phiên bản thấp hơn như RHO hay Raptor.

Tạm gọi bằng tên Tundra TRD Hammer, mẫu xe mới có thể sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid nâng cấp để tăng cơ hội cạnh tranh. Toyota Tundra TRD Pro hiện tại sử dụng hệ truyền động i-Force Max, gồm động cơ V6 tăng áp kép 3.5L kết hợp pin 1,87 kWh và motor điện 48 mã lực.

Thiết lập này mang lại cho Toyota Tundra TRD Pro công suất đầu ra tối đa 437 mã lực, mô-men xoắn cực đại 790 Nm. Thông số khá ấn tượng, tuy nhiên vẫn còn kém Ram 1500 RHO bởi đối thủ Mỹ được trang bị động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng 3.0L tăng áp kép, cho công suất 540 mã lực, mô-men xoắn cực đại 706 Nm.

Hệ thống truyền động của Toyota Tundra hiện tại cũng có sức mạnh đầu ra kém hơn Ford F-150 Raptor, vốn ghi nhận công suất tối đa 450 mã lực, mô-men xoắn cực đại 691 Nm.