Chủ xe xăng 'thiệt hại' nặng do cuộc chiến ở Iran

Nghiên cứu chỉ ra chủ xe xăng chịu ảnh hưởng nhiều hơn 5 lần so với người đi xe điện, trong trường hợp giá dầu thô tăng vượt ngưỡng 100 USD/thùng.

Theo InsideEVs, cuộc tấn công quân sự vào Iran đã làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu, đẩy giá dầu thô tăng cao và làm dấy lên lo ngại tình hình có thể trở nên trầm trọng hơn. Những diễn biến này khiến chủ xe xăng chịu thiệt hại nhiều hơn đáng kể so với chủ xe điện.

Một nghiên cứu do Transport & Environment thực hiện đã ước tính rằng người điều khiển xe xăng ở châu Âu sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn gấp 5 lần so với tài xế xe điện, trong điều kiện giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD /thùng.

Tổ chức này dự đoán chi phí vận hành của ôtô chạy xăng trên quãng đường 100 km sẽ tăng thêm 3,8 EUR lên thành 14,2 EUR.

Giá điện cũng sẽ tăng, nhưng tác động ít nghiêm trọng hơn. Cụ thể, chi phí vận hành trên cùng quãng đường với ôtô điện chỉ tăng thêm 0,7 EUR lên mức 6,5 EUR.

Phân tích được Transport & Environment thực hiện dựa trên dữ kiện quá khứ, ghi nhận từ đợt tăng sốc giá dầu mỏ gần nhất hồi năm 2022 sau chiến dịch quân sự của Nga thực hiện tại Ukraine.

Tác động sẽ khác nhau tùy thuộc từng quốc gia, dựa trên giá điện và phương thức sản xuất điện. Tuy nhiên trọng tâm về cơ bản vẫn giống nhau, rằng tài xế xe điện nhìn chung ít bị ảnh hưởng bởi những biến động giá dầu, bởi giá điện không tăng-giảm bám sát diễn biến giá giao dịch dầu thô trên thị trường.

Transport & Environment lưu ý giá dầu thô tăng cao vẫn có thể gây áp lực tăng giá lên hoạt động sản xuất điện, nhưng giá điện nhìn chung khó biến động mạnh.

Một lợi thế khác xuất phát từ thực tế rằng xe điện có thể vận hành nhờ nguồn năng lượng tái tạo "sạch" như điện gió, điện mặt trời... vốn không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những biến động mạnh trong giá dầu thô và khí đốt.

Tại châu Âu, các cơ quan quản lý từng lên kế hoạch chấm dứt việc bán ôtô động cơ đốt trong sau năm 2035. Tuy nhiên, loạt phản ứng dữ dội từ ngành công nghiệp ôtô địa phương đã dẫn đến những nới lỏng trong chính sách, hiện vẫn cho phép một số xe xăng tiếp tục kinh doanh sau thời điểm đó.

Ôtô điện được cho là đang góp phần giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào dầu mỏ. Năm ngoái, Liên minh châu Âu đã nhập khẩu khoảng 1 tỷ thùng dầu chỉ để phục vụ ôtô, tổng chi phí 67 tỷ EUR, tương đương khoảng 76,9 tỷ USD .

Transport & Environment lưu ý hơn 8 triệu xe điện lưu thông trên đường ở châu Âu đã giúp giảm nhập khẩu khoảng 46 triệu thùng dầu, tiết kiệm khoảng 2,9 tỷ EUR, tương đương 3,33 tỷ USD .

Dữ liệu từ Reuters cho thấy doanh số xe điện toàn cầu giảm 11% trong tháng 2 nhưng sức mua ở châu Âu lại tăng đến 21%. Để dễ so sánh, doanh số ôtô điện ở Trung Quốc và Bắc Mỹ đã giảm tương ứng lần lượt 32% và 35%.