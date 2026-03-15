Xe điện đã chinh phục được người Mỹ?

Tại thị trường ôtô cũ, những chiếc xe điện dần trở thành món hời được nhiều người dùng yêu thích, ở thời điểm giá xăng dầu tăng không ngừng.

Thị trường xe điện (EV) đã qua sử dụng tại Mỹ đang chứng kiến một sự chuyển mình mạnh mẽ, xóa tan định kiến về sự đắt đỏ và nhanh mất giá. Trong bối cảnh giá xăng dầu vẫn duy trì ở mức cao, người tiêu dùng đang đổ xô đi tìm những kèo hời từ xe cũ thay vì đối mặt với giá xe mới vẫn còn ở ngưỡng cao.

Theo dữ liệu mới nhất từ Cox Automotive, doanh số ôtô điện cũ trong tháng một đã tăng tới 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung cả năm 2025, lượng giao dịch xe điện đã qua sử dụng cũng tăng 35% so với năm 2024. Sự bùng nổ này đến từ một lý do đơn giản nhưng cốt yếu, đó là giá bán đã chạm mức hợp lý.

Điểm đáng chú ý nhất là sự thu hẹp đáng kể về mức chênh lệch giá giữa xe điện cũ và xe xăng cùng phân khúc. Nếu như vào tháng 12/2025, người mua vẫn phải trả thêm trung bình 2.591 USD để sở hữu một chiếc EV cũ, thì đến tháng một năm nay, con số này chỉ còn 1.376 USD .

Việc giá xe điện đã qua sử dụng giảm dựa vào nhiều yếu tố. Đầu tiên, một lượng lớn ôtô điện được ký hợp đồng thuê từ năm 2023 đang ồ ạt quay trở lại thị trường dưới dạng xe cũ.

Tesla cũng là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến giá xe cũ. Ông trùm xe điện Mỹ đã liên tục giảm giá xe mới gia đoạn 2023-2024. Vì vậy bây giờ, những chiếc Tesla tại thị trường thứ cấp bị giảm giá theo.

Người Mỹ dần vơi đi nỗi lo xe điện nhờ hạ tầng sạc công cộng. Ảnh: Tesla.

Không chỉ vì rẻ, người Mỹ đang tự tin hơn khi chọn ôtô điện cũ nhờ những dữ liệu thực tế về độ bền. Các nghiên cứu cho thấy các bộ pin hiện đại hoàn toàn có khả năng hoạt động tốt vượt mốc 160.000 km. Bên cạnh đó, các chính sách bảo hành pin dài hạn từ nhà sản xuất giúp người mua yên tâm hơn trước nỗi lo chi phí sửa chữa đắt đỏ.

Mạng lưới trạm sạc công cộng cũng không còn là "nỗi ám ảnh" như trước. Với sự hỗ trợ từ ngân sách liên bang và các trạm sạc Flash Charging mới, việc tìm điểm sạc tại các đô thị đã trở nên dễ dàng như tìm một quán cà phê.

Người dùng Mỹ nay không còn coi xe điện là một thử nghiệm mạo hiểm mà xem đó là một giải pháp tài chính thông minh trước tình hình giá xe mới leo thang.

Với 56% lượng xe điện cũ trên thị trường hiện có giá dưới 30.000 USD , năm 2026 được dự báo sẽ là "năm của xe điện cũ", mở ra cánh cửa sở hữu xe xanh cho hàng triệu hộ gia đình có ngân sách eo hẹp.