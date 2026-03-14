Thị trường xe hybrid Việt chia 2 nửa buồn vui

Khi toàn thị trường ôtô Việt Nam trải qua tháng 2 với nhiều biến động, nhóm xe hybrid lại chứng kiến những cú tăng giảm doanh số trái ngược nhau.

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong tháng 2, doanh số chung của nhóm xe hybrid tại Việt Nam đạt mức tăng trưởng dương, bất chấp sức mua toàn thị trường có biến động khá lớn.

Dù vậy, không phải mẫu xe lai xăng-điện nào cũng hưởng niềm vui trong kỳ báo cáo biến động vừa qua.

Toyota trở lại, Honda và Suzuki hụt hơi

Sau khi Kia Sorento HEV/PHEV không còn nằm trong bảng thống kê doanh số chi tiết, nhóm xe hybrid còn được đếm lượng bán hàng định kỳ hiện gồm toàn các mẫu xe Nhật Bản.

Trong 12 mẫu xe hybrid đang được VAMA thống kê doanh số trong năm nay, Toyota đóng góp 6 cái tên, Honda và Suzuki mỗi hãng có 3 đại diện.

Sau kỳ báo cáo đầu năm mới có phần đuối sức, các mẫu xe lai xăng-điện thương hiệu Toyota đang có dấu hiệu trở lại đường đua doanh số.

Với 362 xe bàn giao thành công cho khách Việt, Toyota Corolla Cross 1.8HEV là xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam. "Ông vua" thị trường hybrid năm ngoái Toyota Innova Cross HEV đứng thứ nhì khi doanh số tăng mạnh từ 81 xe lên thành 212 xe trong kỳ báo cáo tháng 2.

Xe hybrid tăng giảm trái chiều trong các tháng đầu năm Doanh số xe hybrid tại Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026 (Số liệu: VAMA) Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Toyota Corolla Cross 1.8HEV xe 65 362 Toyota Innova Cross HEV

81 212 Honda CR-V e:HEV

0 194 Suzuki XL7 Hybrid

427 156 Toyota Yaris Cross HEV

32 65 Suzuki Fronx

138 52 Toyota Camry HEV

16 45 Honda HR-V e:HEV RS

180 38 Toyota Alphard HEV

23 24 Honda Civic e:HEV RS

39 22 Suzuki Swift

39 12 Toyota Corolla Altis 1.8HEV

0 1

Những mẫu xe hybrid khác của Toyota như Yaris Cross HEV (65 xe), Alphard HEV (24 xe) và bộ đôi phiên bản hybrid của Toyota Camry (tổng 45 xe) đều ghi nhận doanh số tăng trưởng so với tháng 1.

Đáng chú ý, Toyota Corolla Altis 1.8HEV cũng bắt đầu ghi nhận doanh số trở lại khi đã có một xe đến tay khách Việt ở kỳ báo cáo vừa qua.

Tương tự, dòng CR-V e:HEV của Honda cũng bắt đầu ghi nhận doanh số ở kỳ báo cáo tháng 2 sau khi không bán được xe nào ở tháng mở màn năm mới. Sau đợt nâng cấp vừa được thực hiện, Honda CR-V e:HEV hiện có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 1,17 tỷ và 1,25 tỷ đồng .

Honda CR-V hybrid hiện có 2 phiên bản lắp ráp tại Việt Nam. Ảnh: Phong Vân.

Các phiên bản hybrid của Honda CR-V đạt doanh số 194 xe, còn HR-V e:HEV RS cùng với Civic e:HEV RS lại giảm lượng tiêu thụ về mức lần lượt 38 xe và 22 xe.

Nhóm xe lai xăng-điện của Suzuki cũng phải chịu chung tình cảnh ảm đạm tương tự toàn thị trường. Suzuki XL7 Hybrid từ chỗ là xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam với 427 xe tháng đầu năm đã phải chứng kiến doanh số giảm về 156 xe.

Nhóm "tân binh" gồm Suzuki Fronx (52 xe) và Suzuki Swift (12 xe) cũng đều giảm mạnh lượng tiêu thụ so với kỳ báo cáo liền trước.

Dù chia 2 nửa buồn vui, bức tranh chung của thị trường xe hybrid tại Việt Nam trong tháng vừa rồi nhìn chung tương đối tươi sáng. So với 1.040 xe đến tay khách Việt tháng đầu năm, lượng tiêu thụ chung của nhóm xe này đã tăng nhẹ lên thành 1.183 xe.

Đường lớn đã mở

Tại một thị trường mà người dân nhìn chung vẫn còn quen thuộc với ôtô động cơ đốt trong như Việt Nam, xe hybrid được xem là bước đệm quan trọng, giúp chuyển từ xe xăng sang ôtô thuần điện.

Vai trò của xe hybrid càng có sức nặng hơn khi ngày càng nhiều hãng xe Nhật Bản và Trung Quốc chú trọng vào nhóm này, tập trung cho xe hybrid trong nỗ lực giảm phát thải đội xe.

Ngày càng nhiều hãng xe chọn hybrid làm hướng tập trung chiến lược tại thị trường Việt. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Dù nhận được sự quan tâm khá lớn từ cả hãng xe lẫn khách hàng, nhóm xe hybrid cũng đã phải đợi khá lâu trước khi được nhận chính sách ưu đãi thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), bắt đầu từ tháng 1 năm nay. Chính sách này giúp các mẫu xe hybrid đáp ứng điều kiện phát thải được nhận mức thuế TTĐB bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại.

Tại thị trường ôtô Việt Nam, thuế TTĐB là một trong những yếu tố cấu thành, ảnh hưởng không nhỏ đến cách từng hãng xe định ra mức giá niêm yết. Do đó việc nhiều mẫu xe hybrid đủ điều kiện hưởng ưu đãi đã giúp giá bán của nhiều mẫu xe được điều chỉnh theo hướng có lợi có khách hàng.

Chẳng hạn, Toyota đã sớm điều chỉnh giá bán cho loạt xe hybrid đang kinh doanh tại Việt Nam. Toyota Innova Cross HEV từng được âm thầm giảm giá, từ hơn 1 tỷ đồng xuống còn 960 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross HEV hiện có giá 728 triệu đồng, giảm 37 triệu đồng. Toyota Camry 2.5HEV Top cũng được điều chỉnh giảm 70 triệu đồng, hiện đồng giá 1,46 tỷ đồng với phiên bản 2.5HEV Mid.

Honda CR-V e:HEV RS sau khi chuyển sang lắp ráp đã giảm giá bán từ 1,259 tỷ đồng về còn 1,25 tỷ đồng . Phiên bản e:HEV RS của Honda HR-V cũng được điều chỉnh giảm 34 triệu đồng, hiện khởi điểm 835 triệu đồng.

Các hãng xe điều chỉnh giá bán cho xe hybrid sau khi có ưu đãi thuế TTĐB. Ảnh: TMV, Phúc Hậu.

Ngay cả dòng siêu xe McLaren Artura cũng được giảm giá nhờ chính sách ưu đãi thuế TTĐB. Sau điều chỉnh, Artura Coupe hiện có giá 15,29 tỷ đồng , còn Artura Spider có giá 16,6 tỷ đồng , thấp hơn cả tỷ đồng so với khi không có ưu đãi thuế.

Các động thái điều chỉnh nói trên, dù ít hay nhiều, phần nào giúp giá bán các mẫu xe hybrid tại Việt Nam trở nên dễ tiếp cận hơn. Khoảng cách giá bán giữa bản thuần xăng với bản hybrid cũng được thu hẹp, mở ra cơ hội tiếp cận cao hơn cho khách hàng Việt.

Khi nhiều thành phố lớn tại Việt Nam đã lên kế hoạch sớm hạn chế xe xăng, dầu phát thải cao hoạt động trong khu vực trung tâm, đường lớn nay đã mở cho xe xanh, bao gồm ôtô thuần điện và cả những mẫu xe hybrid.