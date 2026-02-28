Honda Accord giảm gần nửa giá tại Trung Quốc

Liên doanh GAC Honda tung ưu đãi tương đương gần 50% giá trị xe với phiên bản hybrid cắm sạc của sedan Honda Accord.

Theo Car News China, Honda Accord phiên bản e:PHEV đang được ưu đãi tại thị trường Trung Quốc, đưa giá khởi điểm về mức 138.800 NDT (khoảng 20.280 USD ).

Đây là một trong những đợt giảm giá chính thức lớn nhất dành cho một mẫu sedan liên doanh tại Trung Quốc trong giai đoạn đầu năm 2026.

Giá trị ưu đãi với phiên bản hybrid của Honda Accord là 100.000 NDT (khoảng 14.610 USD ), tương đương giảm gần 50% so với giá niêm yết 238.800 NDT ( 34.890 USD ) và chỉ áp dụng giới hạn cho 1.000 xe.

Mức giảm giá mạnh thu hút sự chú ý trên thị trường ôtô Trung Quốc, nơi cuộc cạnh tranh về giá trong phân khúc xe 100.000-150.000 NDT (khoảng 14.610- 21.920 USD ) đang trở nên khá gay gắt.

Riêng với liên doanh GAC Honda, báo cáo doanh số những tháng gần đây phản ánh sự sụt giảm đáng kể về lượng tiêu thụ ở thị trường Trung Quốc.

Dữ liệu do GAC công bố cho thấy GAC Honda bán được 4.558 xe trong tháng 1/2026, giảm 69,86% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cả năm 2025, GAC Honda bàn giao thành công 351.900 xe cho khách hàng Trung Quốc, giảm 25,22% so với năm 2024.

Thương hiệu xe điện GAC Aion cùng tập đoàn thì ngược lại, ghi nhận doanh số tháng 1 tăng trưởng 171,63% để đạt 21.600 xe.

Những điều chỉnh về giá bán gần đây cũng xuất hiện với các liên doanh ôtô Nhật Bản khác tại thị trường Trung Quốc.

Chẳng hạn, GAC Toyota tung ra chương trình ưu đãi ngắn hạn trị giá 22.000 NDT (khoảng 3.210 USD ) cho SUV Wildlander. Dongfeng Nissan lại giảm giá 21.000 NDT (khoảng 3.070 USD ) cho các phiên bản nâng cấp của sedan Teana, đồng thời giảm 10.000 NDT (khoảng 1.460 USD ) cho sedan cỡ nhỏ Sylphy.

Lượng tiêu thụ ôtô tại thị trường Trung Quốc đang chịu áp lực không nhỏ. Dữ liệu cung cấp bởi Hiệp hội đại lý ôtô Trung Quốc cho thấy chỉ số tiêu thụ ôtô ở nước này đạt 31,1 điểm vào tháng 1/2026, là mức thấp kỷ lục.

Nhiều nhà sản xuất ôtô tại Trung Quốc, bao gồm các thương hiệu xe điện nội địa cũng như nhóm thương hiệu quốc tế, đã phải tung ra loạt ưu đãi theo nhiều hình thức khác nhau để hỗ trợ sức mua.

Trong bối cảnh cạnh tranh đó, động thái giảm giá cho các mẫu sedan thuộc những liên doanh đã có sẵn chỗ đứng trên thị trường như GAC Honda hay Dongfeng Nissan được cho là phù hợp với sự gia tăng nguồn cung xe hybrid cắm sạc và ôtô thuần điện cùng phân khúc giá, xuất phát từ các hãng xe nội địa.