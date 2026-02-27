Chiếc sedan sang trọng nhất của Hyundai xuất hiện

Mẫu xe sang của Hyundai vừa được nhận loạt nâng cấp, từ ngoại đến nội thất.

Mẫu sedan sang trọng nhất của Hyundai là Grandeur vừa bị bắt gặp khi đang chạy thử nghiệm. Theo hình ảnh được ghi nhận từ truyền thông quốc tế, Grandeur đã được áp dụng những nâng cấp đáng kể về công nghệ lẫn thiết kế.

Dù ngoại thất được che chắn bởi lớp ngụy trang nhưng có thể thấy ôtô sẽ áp dụng dải đèn "Seamless Horizon Lamp" dày hơn cùng cụm đèn pha hình chữ nhật thay thế cho dạng dọc trước đây. Những thay đổi ở phần đuôi xe vẫn chưa được hé lộ cụ thể do lớp tuyết và vỏ bọc bên ngoài.

Điểm nhấn lớn nhất của bản nâng cấp này nằm ở không gian cabin với sự xuất hiện của hệ thống thông tin giải trí Pleos hoàn toàn mới dựa trên hệ điều hành Android Automotive.

Mẫu sedan hạng sang sẽ trang bị màn hình trung tâm dạng máy tính bảng cỡ lớn đặt dọc kết hợp cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số nhỏ gọn được đặt cao hơn tầm mắt người lái. Thiết kế này đòi hỏi bảng điều khiển trung tâm phải được làm mới hoàn toàn nhằm tối giản hóa các nút bấm vật lý và tập trung vào tương tác phần mềm.

Hình ảnh lái thử của Hyundai Grandeur xuất hiện. Ảnh: Carscoops.

"Mục tiêu cuối cùng là đạt được khả năng di động trên nền tảng đám mây nơi mọi hình thức di chuyển đều được kết nối thông qua phần mềm" ông Chang Song, đại diện Hyundai đã chia sẻ với Carscoops.

Bên cạnh công nghệ màn hình thì Grandeur 2027 dự kiến vẫn duy trì các trang bị cao cấp như ghế da Nappa và các chi tiết ốp gỗ cùng nhôm thật. Các tính năng hiện đại như xác thực bằng dấu vân tay cùng điều hướng thực tế ảo và hệ thống âm thanh Bose cao cấp cũng sẽ tiếp tục góp mặt.

Về vận hành, mẫu ôtô này vẫn giữ nguyên các tùy chọn động cơ gồm bản 2.5L công suất 195 mã lực, bản 3.5L công suất 296 mã lực và biến thể hybrid 1.6L tăng áp cho tổng công suất 227 mã lực.

Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Grandeur dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào nửa đầu năm 2026 tại thị trường Hàn Quốc với mức giá dự báo tăng thêm khoảng 2 triệu Won.

Riêng biến thể thuần điện của dòng sedan này có thể sẽ xuất hiện muộn hơn vào khoảng năm 2027 dựa trên nền tảng E-GMP của tập đoàn.