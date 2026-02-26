Jaecoo J7 bán tốt tại Anh

Mẫu xe chiến lược J7 của Omoda & Jaecoo ghi nhận doanh số gần 5.000 chiếc/tháng, trở thành mẫu xe Trung Quốc bán tốt nhất tại Anh quốc.

Omoda & Jaecoo vừa ghi nhận một tháng đầu năm thành công tại lục địa già. Thống kê của tập đoàn cho thấy trong tháng một, Omoda & Jaecoo ghi nhận 6.696 xe được giao đến tay khách hàng tại Anh, vươn lên vị trí top 8 thương hiệu bán chạy ở thị trường này. Trong số này Jaecoo J7 đóng góp 4.059 chiếc.

Mẫu SUV mang phong cách thiết kế off-road vừa được ra mắt tại Anh từ tháng 1/2025. Sau 12 tháng, J7 nhanh chóng bán được 30.100 chiếc, nâng tổng lượng xe thương hiệu này giao đến tay người dùng Anh lên mốc 48.087 chiếc.

Jaecoo J7 trở thành mẫu xe bán chạy thứ nhì tại Anh trong tháng 1, xếp sau Kia Sportage. Trên thế giới, không phải BYD mà Omoda & Jaecoo mới là cái tên Trung Quốc xuất khẩu xe nhiều nhất.

Tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo cũng đã giới thiệu 3 phiên bản của Jaecoo J7, bao gồm AWD, PHEV và AWD Individual.

Hai phiên bản chạy xăng của Jaecoo J7 là AWD và AWD Individual sử dụng động cơ xăng tăng áp dung tích 1.6L, cho công suất tối đa 183 mã lực, mô-men xoắn cực đại 275 Nm và kết hợp hộp số DCT 7 cấp.

Trên phiên bản PHEV, hệ truyền động của Jaecoo J7 là sự kết hợp giữa động cơ TGI DHE tăng áp dung tích 1.5L với motor điện, cho ra tổng công suất tối đa 342 mã lực, mô-men xoắn cực đại 525 Nm. Giá của Jaecoo J7 tại Việt Nam dao động 729-879 triệu đồng.

Trong cùng phân khúc, Jaecoo J7 cạnh tranh các mẫu xe như Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson, Honda CR-V, Kia Sportage hay Subaru Forester, Haval H6.

Omoda & Jaecoo Việt Nam đang nhắm mục tiêu dẫn đầu nhóm thương hiệu xe Trung Quốc về doanh số tại thị trường Việt, bên cạnh 2 đối thủ lớn là MG và BYD. So với các thương hiệu Việt Nam hay Nhật Bản, doanh số của nhóm xe Trung Quốc vẫn còn khoảng cách lớn.