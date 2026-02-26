Bất ổn thương hiệu xe điện của Audi tại Trung Quốc

Ra mắt nửa cuối năm ngoái nhưng doanh số không như kỳ vọng, thương hiệu xe điện AUDI phải điều chỉnh giá bán cho E5 Sportback về dưới 30.000 USD.

Theo Carscoops, Audi gần đây quyết định ra mắt thương hiệu xe điện AUDI dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Hãng xe mới loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng logo 4 vòng tròn, sử dụng ngôn ngữ thiết kế mới, táo bạo và dường như phản ánh sự tự tin của Audi.

Tuy nhiên chỉ sau vài tháng, những bất ổn bắt đầu xuất hiện, buộc hãng Đức phải giảm giá cho mẫu xe điện vốn đã sở hữu giá bán khá cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc.

E5 Sportback là sản phẩm đầu tiên của thương hiệu xe điện AUDI - liên doanh giữa Audi với SAIC tại Trung Quốc. Xe bắt đầu bàn giao từ tháng 8/2025 với giá dao động 235.900-319.900 NDT (khoảng 34.300- 46.600 USD ).

Về lý thuyết, mẫu xe này đáp ứng nhiều tiêu chí và được đánh giá có tiềm năng thu hút khách hàng Trung Quốc - vốn đang ngày càng ưu tiên thương hiệu nội địa thay vì các hãng xe sang truyền thống của phương Tây. Tuy nhiên, mọi thứ dường như chưa diễn ra đúng kế hoạch.

Kể từ khi ra mắt, AUDI đã bàn giao được 7.070 xe E5 Sportback cho khách hàng Trung Quốc, với chỉ 420 xe bán ra trong tháng đầu năm 2026.

Thương hiệu AUDI do vậy đã phải triển khai chương trình khuyến mại giới hạn, giảm thêm 30.000 NDT (khoảng 4.370 USD ) so với giá niêm yết, đưa E5 Sportback về mức khởi điểm 205.900 NDT, tương đương chưa đến 30.000 USD .

Khách hàng cũng được nhận hỗ trợ 10.000 NDT (khoảng 1.460 USD ) phí trước bạ, cộng thêm khoản tương đương cho ưu đãi tiền mặt và khoản trợ giá khi đổi xe cũ lấy xe mới.

Nếu xét đến giá bán, động thái này đưa AUDI E5 Sportback vào thế đối đầu trực diện Zeekr 007 GT. Giá bán mới của xe điện AUDI tại Trung Quốc cũng thấp hơn đôi chút so với Xiaomi SU7. Theo Carscoops, điều này phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt trong một thị trường vốn không thiếu các mẫu sedan và fastback chạy điện bóng bẩy.

Bản thân AUDI E5 Sportback cũng không phải là một mẫu xe điện kém hấp dẫn. Bên cạnh chiều dài cơ sở 2.950 mm, xe còn sở hữu công suất tối đa 776 mã lực, phạm vi hoạt động 773 km theo chu trình CLTC.

Hệ thống an toàn của xe vận hành nhờ cụm cảm biến LiDAR, 3 radar, 11 camera cùng 12 radar siêu âm. Nội thất nổi bật với màn hình 59 inch trải hết chiều ngang táp-lô.

Chuyên trang Carscoops lưu ý Audi từng tuyên bố hồi tháng 9/2025, rằng xe điện E5 Sportback đã nhận đến 10.000 đơn đặt trước chỉ trong vòng 30 phút đầu mở bán. Do đó, doanh số khiêm tốn của mẫu xe và động thái giảm giá từ hãng xe Đức ít nhiều tạo ra những khó hiểu.

Audi cũng không phải là thương hiệu xe sang phương Tây duy nhất buộc phải giảm giá để duy trì doanh số tại thị trường Trung Quốc.

Trước đó, cả BMW lẫn Mercedes đều đã buộc phải giảm 10% giá niêm yết để tăng tính cạnh tranh, trong bối cảnh chưa đầy 33% số đại lý tại quốc gia tỷ dân báo cáo có lãi trong năm 2025.