Sau Porsche, đến Audi đóng cửa loạt đại lý

Trung Quốc đang chứng kiến làn sóng thu hẹp hoạt động hàng loạt của các hãng xe sang khi mới đây, Audi vừa thông báo đóng cửa nhiều đại lý lớn tại các thành phố.

Thị trường ôtô Trung Quốc vừa chứng kiến làn sóng đóng cửa hàng loạt của các hãng xe sang. Theo truyền thông Trung Quốc, loạt đại lý Audi tại các tỉnh như Hà Nam, Quảng Tây, Bắc Kinh, Giang Tô và Chiết Giang vừa thông báo ngừng hoạt động.

Tình trạng này đã đẩy nhiều khách hàng vào thế khó khi các gói bảo dưỡng định kỳ trị giá hàng chục triệu đồng mà họ đã mua trước đó bỗng chốc trở thành "giấy lộn".

Điển hình là trường hợp tại đại lý Kaifeng Jin’ao khi đơn vị này đột ngột dừng hoạt động khiến những chủ xe vừa mua xe chưa đầy nửa năm không biết phải bám víu vào đâu.

Đại diện phía dịch vụ khách hàng của FAW-Audi đã chia sẻ rằng đại lý này thực tế đã rút khỏi hệ thống từ giữa tháng 11/2025 và khuyên người dùng nên tìm đến các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi.

Sự sụp đổ của hệ thống đại lý là hệ quả từ kết quả kinh doanh lao dốc khi doanh số của Audi tại Trung Quốc trong năm 2025 chỉ đạt 617.500 xe giảm 5% so với năm trước đó.

Đây là năm thứ hai liên tiếp hãng xe Đức ghi nhận sự sụt giảm tại thị trường tỷ dân này. Ngay cả dòng xe xăng vốn là thế mạnh của FAW-Audi cũng không nằm ngoài vòng xoáy khi doanh số giảm 6,7% dù hãng vẫn nỗ lực khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe sang chạy xăng.

Mẫu sedan Audi A3 đang được giảm đến 40% tại đại lý Trung Quốc. Ảnh: Audi.

Để cứu vãn tình hình nhiều đại lý đã buộc phải tung ra những chương trình giảm giá sâu chưa từng có nhằm kích cầu.

Những mẫu xe như Audi A3 đời 2026 đang được chào bán với mức chiết khấu lên tới 40% trong khi các dòng SUV như Q3 hay xe điện Q4 e-tron thậm chí được giảm nửa giá so với niêm yết. Tuy nhiên việc giảm giá quá mạnh tay lại vô tình bào mòn lợi nhuận của các đại lý khiến họ không còn đủ khả năng duy trì vận hành cơ sở hạ tầng và trả lương cho nhân viên.

Trong nỗ lực lội ngược dòng vào cuối năm 2026, hãng dự kiến sẽ tung ra mẫu Audi A6L hoàn toàn mới cùng phiên bản thuần điện A6L e-tron. Đây là mẫu sedan chạy điện đầu tiên được xây dựng trên nền tảng PPE dành riêng cho thị trường Trung Quốc với hy vọng sẽ giúp Audi lấy lại ánh hào quang trước các đối thủ xe điện nội địa.