Cách Toyota gặt hái thành công trong năm 2025 tại Việt Nam

Sau 30 năm tại Việt Nam, Toyota chuyển mình mạnh mẽ khi dung hòa bản sắc cốt lõi với tinh thần đổi mới.

Việc bắt nhịp thị hiếu người tiêu dùng giúp hãng giữ vững vị thế hàng đầu, khẳng định cam kết phát triển bền vững cùng cộng đồng.

Bước chuyển mình theo nhịp sống hiện đại

Thị trường ôtô Việt Nam đang xoay trục tư duy mạnh mẽ trước làn sóng trẻ hóa. Với nhóm khách hàng mới, sự bền bỉ chỉ là nền tảng tất yếu, không còn là tiêu chí duy nhất để xuống tiền. Họ ưu tiên trải nghiệm cá nhân qua thiết kế thời thượng và công nghệ hiện đại. Chiếc xe nay đã dần trở thành biểu tượng cho phong cách sống và gu thẩm mỹ riêng biệt của chủ sở hữu.

Danh sách các mẫu xe bán chạy nhất năm 2025 là minh chứng cho sự chuyển dịch này khi phần lớn sản phẩm đều mang các yếu tố trên. Trong đó, với 14.601 xe bàn giao trong năm, Yaris Cross nổi lên như đại diện cho sự chuyển mình của Toyota. Mẫu SUV đô thị này khoác lên diện mạo năng động cùng trang bị tiện nghi và gói công nghệ an toàn, đáp ứng kỳ vọng của giới trẻ.

Yaris Cross lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường 2025. Ảnh: TMV.

Sự bứt phá của Yaris Cross là hạt nhân nhưng không phải duy nhất khi Toyota đã xây dựng dải sản phẩm đa dụng bao phủ mọi phân khúc. Từ Corolla Cross đến Innova Cross, hãng đang góp phần định nghĩa lại tiêu chuẩn dòng xe gia đình đa dụng hiện đại, trong khi mẫu sedan biểu tượng Camry cũng được làm mới để giữ vững vị thế, chinh phục nhóm doanh nhân trẻ.

Sự linh hoạt trong chiến lược sản phẩm mang lại thành quả xứng đáng. Doanh số thương hiệu Toyota trong năm 2025 đạt 71.954 xe (không bao gồm Lexus), tăng 8% so với năm 2024. Sự dẫn dắt của mẫu xe chủ lực như Vios và Yaris Cross cho thấy khi một thương hiệu lớn dám thay đổi để đồng điệu với thị hiếu, thị trường sẽ luôn đón nhận nồng nhiệt.

Toyota dẫn đầu mảng xe Hybrid tại Việt Nam và đã có kế hoạch lắp ráp xe HEV trong tương lai gần. Ảnh: TMV.

Đáng chú ý, việc đưa tùy chọn Hybrid Electric (HEV) vào dòng xe chủ lực giúp Toyota chiếm trọn niềm tin của nhóm khách hàng ưu tiên đổi mới và hướng tới sống xanh. Với 8.389 xe HEV bàn giao trong năm 2025, tăng gần 57% so với cùng kỳ năm trước, hãng xe Nhật Bản này đang dẫn dắt quá trình phổ biến xe xăng lai điện bằng dải sản phẩm phong phú hàng đầu thị trường.

Chiến lược phát triển bền vững và trách nhiệm với xã hội

Sự thành công của xe Hybrid Electric cũng là mắt xích quan trọng trong định hướng “Tiếp cận đa chiều” hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, minh chứng cho tầm nhìn phát triển bền vững đang đi đúng hướng. Đây là giải pháp thực tế giúp giảm phát thải mà không đòi hỏi thay đổi thói quen sử dụng hay phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc.

Toyota là thương hiệu ôtô đầu tiên tại Việt Nam cán mốc doanh số 1 triệu xe, 700 nghìn xe xuất xưởng trước thềm kỷ niệm 30 năm. Ảnh: TMV.

Tầm nhìn dài hạn cũng được Toyota kiên trì bồi đắp suốt hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam. Không chỉ bán xe, hãng xe Nhật Bản đặt nền móng cho ngành công nghiệp ôtô nội địa với cột mốc ấn tượng: 1 triệu xe giao đến tay khách hàng, 700.000 xe xuất xưởng từ nhà máy Vĩnh Phúc và hơn 20 triệu lượt xe sử dụng dịch vụ hậu mãi chính hãng.

Những con số này phản ánh sự gắn kết giữa thương hiệu và người tiêu dùng Việt qua nhiều thế hệ. Với 87 đại lý hiện diện tại 31/34 tỉnh thành toàn quốc trong những năm qua, Toyota chứng minh dịch vụ sau bán hàng vẫn là thế mạnh không thể tách rời của hãng.

Hãng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cuối tháng 12/2025. Ảnh: TMV.

Bên cạnh kinh doanh, Toyota còn khẳng định vai trò đầu tàu khi đóng góp ngân sách hơn 1 tỷ USD trong năm 2025, nâng tổng tích lũy lên gần 15 tỷ USD . Hoạt động xuất khẩu linh kiện cũng tăng trưởng 17%, đạt trên 76,1 triệu USD . Đặc biệt, hãng tiếp tục hợp tác với Bộ Công Thương nhằm nâng cao năng lực và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp hỗ trợ trong nước với các nhà lắp ráp ôtô, qua đó nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.

Những nỗ lực bền bỉ đó không chỉ được khẳng định bằng doanh số, mà còn được cụ thể hóa bằng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho một thương hiệu biết lắng nghe và sẵn sàng đổi mới để mang lại giá trị thiết thực nhất cho người dùng, đồng thời đóng góp vào sự thịnh vượng bền vững của đất nước.