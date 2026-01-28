Hơn 1.000 xe Jaecoo J7 cần triệu hồi do nguy cơ chết máy

Tập đoàn Chery vừa nộp báo cáo triệu hồi lên Tổng cục Quản lý Thị trường Trung Quốc đối với hai dòng xe SUV ăn khách, bao gồm Jaecoo J7 sau khi phát hiện lỗi kỹ thuật có thể gây mất an toàn nghiêm trọng.

Tập đoàn Chery vừa đăng ký kế hoạch triệu hồi, liên quan đến 2 chiếc Jaecoo J7 và Tigoo 7, mang mã số S2026M0007V tại Trung Quốc. Cụ thể, đợt triệu hồi lần này ảnh hưởng đến 1.108 chiếc thuộc dòng Tansuo 06 và Tiggo 7 phiên bản 1.6T được sản xuất trong khoảng thời gian trong giai đoạn tháng 4-12/2025.

Tại thị trường quốc tế, bao gồm Việt Nam, Tansuo 06 được phân phối dưới tên gọi Jaecoo J7.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, những chiếc J7 và Tiggo 7 bị triệu hồi có thể đã không được lắp đặt đúng cách phần kẹp cố định bó dây điện của bộ điều khiển động cơ ECU trong quá trình sản xuất. Việc thiếu sự cố định chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng mài mòn bó dây theo thời gian khi xe vận hành.

Nếu lớp bảo vệ bị mòn quá mức hệ thống có thể gặp sự cố khiến động cơ đột ngột chết máy khi xe đang di chuyển trên đường gây nguy hiểm trực tiếp cho người ngồi trong xe cũng như các phương tiện xung quanh.

Những chiếc Jaecoo J7 trong diện triệu hồi có nguy cơ chết máy khi lưu thông. Ảnh: Chery.

Chery cam kết sẽ cung cấp dịch vụ kiểm tra miễn phí cụm dây điện ECU cho tất cả các phương tiện nằm trong danh sách triệu hồi. Trong trường hợp phát hiện kẹp dây bị lắp sai hoặc dây điện có dấu hiệu hư hỏng phía công ty sẽ tiến hành sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị ảnh hưởng mà không thu bất kỳ khoản phí nào từ phía khách hàng.

Các đại lý được ủy quyền sẽ trực tiếp thông báo đến chủ xe thông qua thư đảm bảo điện thoại hoặc tin nhắn văn bản để đảm bảo mọi phương tiện đều được xử lý kịp thời.

Tại Việt Nam, Jaecoo J7 đang được bán với 3 phiên bản, giá dao động 738-879 triệu đồng tại đại lý.