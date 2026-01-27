Porsche đóng cửa loạt đại lý để tái cơ cấu vì doanh số lao dốc

Sau loạt bê bối tại Trung Quốc, Porsche đã đưa ra quyết định đóng cửa 30% đại lý.

Ông Pan Liqi, CEO Porsche Trung Quốc, vừa xác nhận kế hoạch cắt giảm 30% mạng lưới đại lý tại quốc gia này nhằm tiết kiệm chi phí vận hành. Mục tiêu của hãng là đưa số lượng đại lý về mức 80 cơ sở vào cuối năm 2026. Đây là một bước lùi đáng kể bởi vào cuối năm 2024, Porsche vẫn còn sở hữu tới 150 đại lý tại đây.

Quyết định này được đưa ra sau chuỗi bê bối và khủng hoảng doanh số kéo dài của Porsche tại đất nước tỷ dân. Cụ thể, năm 2025, Porsche chỉ bàn giao 41.938 xe tại Trung Quốc, giảm 26% so với năm trước. Nếu so với đỉnh cao năm 2022 (95.671 xe), doanh số của hãng đã bốc hơi tới 56,2% chỉ trong vòng 3 năm.

Vào năm 2025, hãng lại vô tình bị kéo vào loạt bê bối do nhiều đại lý lớn như Porsche Trịnh Châu hay Quý Dương đã phải ngừng hoạt động hoặc chấm dứt hợp đồng do khó khăn tài chính. Khi rời đi, đại lý đã "cuỗm" toàn bộ hồ sơ giấy tờ đăng ký xe của khách, đồng thời giấu tiền đặt cọc và không hoàn trả.

Trung tâm R&D của Porsche tại Thượng Hải. Ảnh: Porsche.

Theo ông Pan Liqi, số tiền tiết kiệm được từ việc tinh giản bộ máy sẽ được tái đầu tư vào Trung tâm R&D tích hợp đầu tiên của Porsche tại Thượng Hải.

Chiến lược của Porsche trong năm 2026 sẽ ưu tiên "chất lượng hơn số lượng", chấp nhận doanh số có thể tiếp tục giảm để tập trung tái cơ cấu. Hãng cũng đang tích cực tìm kiếm các nhà cung cấp giải pháp lái xe thông minh tại Trung Quốc để nội địa hóa công nghệ trên các dòng xe nhập khẩu.

Dù đang gặp khó khăn, CEO Porsche China bác bỏ mọi tin đồn về việc xây dựng nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Thay vào đó, hãng sẽ ra mắt hai mẫu crossover mới thuộc phân khúc B và D với các tùy chọn động cơ đốt trong (ICE) và Hybrid cắm sạc (PHEV) vào cuối năm nay để lấy lại vị thế.