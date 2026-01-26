Đến hẹn lại lên, Vespa 946 Horse bản đặc biệt cho năm ngựa xuất hiện

Phiên bản giới hạn của mẫu xe tayga Vespa 946 năm nay có màu nâu ánh kim, lấy hình tượng chú ngựa của năm Bính Ngọ 2026.

Ra mắt những phiên bản đặc biệt dành cho dịp Tết Nguyên Đán dần trở thành một "thói quen" của hãng xe máy hạng sang từ Italy. Sau chiếc 946 Snake dành cho năm Ất Tỵ 2025 hay 946 Dragon dành cho năm Giáp Thìn 2024, Vespa vừa giới thiệu chiếc 946 Horse đặc biệt cho năm Bính Ngọ 2026.

Theo trang Fulland Vespa, mẫu xe ga đặc biệt này được phân phối toàn cầu với số lượng giới hạn - 888 chiếc. Toàn bộ mẫu xe sẽ được đánh số thứ tự, giúp tăng giá trị sưu tầm.

Vespa 946 Horse sở hữu màu ngoại thất nâu ánh kim, kết hợp với các đường chỉ vàng kim, da nâu và các chi tiết kim loại mạ vàng. Điểm nhấn của mẫu tay ga này nằm ở họa tiết móng ngựa cùng logo viết tắt tên thương hiệu mạ vàng đặt ở dưới yên xe.

Giá bán của Vespa 946 Horse chưa được công bố. Ảnh: Fulland Vespa.

Hiện chưa rõ về trang bị động cơ của 946 Horse, nhưng theo truyền thống của Vespa, các mẫu xe đặc biệt này thường không có khác biệt về sức mạnh so với chiếc 946 tiêu chuẩn. Nhìn qua chiếc 946 Snake cũng giới hạn 888 chiếc toàn cầu, xe vẫn sở hữu động cơ xy lanh đơn 4 thì dung tích 155 cc, làm mát bằng không khí.

Chi tiết về giá của chiếc Vespa 946 Horse 2026 chưa được công bố. Tuy nhiên với số lượng giới hạn 888 xe, mẫu tay ga hạng sang này dự kiến cũng gặp phải tình trạng "đội giá" như nhiều phiên bản đặc biệt của Vespa 946 từng được mở bán trước đây.