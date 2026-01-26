Các hãng xe Trung Quốc đang toan tính gì tại Việt Nam?

Các thương hiệu ôtô từ đất nước tỷ dân có những kế hoạch và hướng đi khác nhau trong cuộc chiến tìm kiếm thị phần ở Việt Nam. Ai sẽ chiếm ưu thế trong năm nay?

Năm qua có thể xem là một năm sôi động của thị trường xe Việt khi đón tiếp hàng loạt thương hiệu mới gia nhập. Trong đó không thể không kể đến các tập đoàn, hãng xe Trung Quốc đang tích cực mở rộng thị trường tại Việt Nam.

2026 hứa hẹn tiếp tục là một năm các hãng xe Trung Quốc tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng để tìm kiếm doanh số hoặc đơn giản là mở rộng độ nhận diện và chờ đợi thời điểm phù hợp để tung các mẫu xe chiến lược.

Vậy năm nay và tương lai gần sắp tới, các thương hiệu từ đất nước tỷ dân sẽ thế nào tại thị trường không "dễ ăn" như Việt Nam?

Zeekr cần thời gian

Nếu như các thương hiệu xe phổ thông Trung Quốc đã khá đủ mặt tại Việt Nam, thì Zeekr dường như sẽ là thương hiệu "hạng sang" đầu tiên xuất hiện.

Tasco đã có những bước đi đầu tiên trong việc mang thương hiệu Zeekr đến Việt Nam, một trong những kế hoạch mang tính chiến lược khi bắt tay với tập đoàn Geely.

Với giá nhỉnh hơn Lynk & Co, cạnh tranh cùng các thương hiệu châu Âu sẽ là nhiệm vụ của Zeekr, tất nhiên điều này là không hề dễ dàng.

Trước đây, thương hiệu này được xem là đại diện thuần điện hạng sang của công ty mẹ Geely, sánh đôi cùng tùy chọn chạy xăng Lynk & Co. Trong chiến lược mới của Geely, Lynk & Co và Zeekr sẽ cùng được tiếp cận với các công nghệ của tập đoàn và không giới hạn, tức là Lynk & Co có xe điện và xe hybrid PHEV, Zeekr cũng sẽ gắn thêm động cơ đốt trong để trở thành những chiếc xe PHEV. Đây là cách để cả 2 thương hiệu dễ dàng tiếp cận hơn với khách hàng cũng như dễ lan tỏa ra thế giới, nơi xe điện không phải là lựa chọn hàng đầu.

Zeekr 7X là sản phẩm chiến lược của hãng khi đến Việt Nam. Ảnh: Tasco.

Trong danh sách xe dự kiến phân phối tại Việt Nam từ năm nay, 7X và 009 sẽ là 2 cái tên đầu tiên. Zeekr 7X được xem là sản phẩm chiến lược của thương hiệu nhằm thu hút nhóm khách hàng gia đình với kích thước và thiết kế dễ chấp nhận.

Trong khi đó, 009 - mẫu MPV hạng sang - được xem như một mẫu xe phô diễn hình ảnh, hướng đến tệp khách hàng riêng biệt. Đây cũng là cách các thương hiệu Trung Quốc từng làm, như BYD với Denza D9 hay GAC với M8 Pro.

Với công nghệ lai xăng-điện, nhiều khả năng sau 7X hay 009, chiếc plug-in hybrid 9X sẽ được Zeekr giới thiệu đến người dùng Việt.

Các mẫu xe của Zeekr thời gian đầu chắc chắn không dễ bán, đặc biệt với 2 đại diện thuần điện - vốn là thị trường đã được chiếm lĩnh bởi thương hiệu nội địa. Tasco cùng với Geely sẽ muốn bước những bước chậm rãi cùng Zeekr tại Việt Nam, tìm cách làm quen người dùng, xây dựng hình ảnh trước khi bước vào cuộc đua doanh số.

Nếu nhìn rộng ra nhóm xe sang, nếu như cách đây khoảng vài năm, khi các thương hiệu lớn từ châu Âu vẫn đang làm tốt, cơ hội dành cho Zeekr tại Việt Nam gần như bằng 0, thì hiện tại mọi thứ đã khác. Ở thời điểm mà các thương hiệu xe sang khá loay hoay các chiến lược dài hạn, bởi kế hoạch điện hóa gặp nhiều khó khăn và không ít đã đánh mất đi bản sắc, Zeekr có thể sẽ là "ngư ông đắc lợi" nếu được đầu tư bài bản và những chiến lược dài hơi.

Lotus làm hình ảnh

Sau Zeekr, tập đoàn Tasco cũng mang thêm Lotus đến thị trường xe Việt, định vị là thương hiệu xe thể thao cao cấp cạnh tranh với các tên tuổi sừng sỏ khác. Con đường của Lotus vì thế không hề dễ dàng.

Lotus cần thời gian để làm quen người dùng Việt. Ảnh: Top Gear.

Mảng xe thể thao tại Việt Nam từ lâu đã là lãnh địa của các tên tuổi đến từ Đức, và đây cũng là phân khúc ngách, vốn không ghi nhận doanh số quá tốt. Khách hàng của nhóm xe này có phần dễ tiếp cận những sản phẩm mới khi nó đủ hấp dẫn về mặt thương hiệu, tính năng hay hiệu năng, đây là điểm Lotus có thể "bấu víu" khi mang những sản phẩm đầu tiên về Việt Nam.

Tất nhiên với thị trường ngách với doanh số thấp, có lẽ Tasco sẽ muốn dùng Lotus để hoàn thiện dải sản phẩm của "đại gia đình Geely" tại Việt Nam, chứ không đặt mục tiêu về doanh số.

Lynk & Co và Geely sẽ phải "gồng gánh" doanh số

Khi cả 2 thương hiệu tân binh đều chưa phải là quân bài về doanh số, 2 cựu binh Lynk & Co và Geely có lẽ sẽ phải lĩnh trách nhiệm này cho Tasco, khi có tầm giá cũng như dải sản phẩm phù hợp hơn với số đông.

Trong đó, Lynk & Co dù cao cấp hơn lại đang cho thấy tiềm năng hơn. Dù không quá phổ biến, Lynk & Co vẫn đang có những bước đi đủ chậm rãi để xây dựng thương hiệu cùng dải sản phẩm khá thu hút, đặc biệt là Lynk & Co 06. Dù vậy, khó khăn của thương hiệu này cũng như là mẫu xe bán chạy nhất chính là sự cạnh tranh.

Lynk & Co 06 là sản phẩm gồng gánh doanh số. Ảnh: Phúc Hậu.

Lynk & Co 06 được định vị ở nhóm SUV cỡ B, nơi tập trung quá nhiều đại diện từ các hãng. Phân khúc này có Mitsubishi Xforce, một "ông vua trẻ" với giá bán thấp, VinFast VF 6 - một đại diện có doanh số khủng nhờ ưu thế về chi phí vận hành và hệ truyền động thuần điện, Yaris Cross sừng sỏ từ Toyota hay Kia Seltos mang đúng phong cách "đẹp sang" kiểu Hàn.

Vì vậy, Lynk & Co 06 tuy nổi trội nhưng vẫn đang gặp khó khăn để có thể vượt lên về mặt doanh số trước hàng loạt đối thủ mạnh.

Với Geely, năm 2026 sẽ là bài toán khó. Hãng đã thất bại trong việc chọn Coolray làm sản phẩm chiến lược khi doanh số không đạt kỳ vọng.

Hai sản phẩm còn lại là EX5 hay Monjaro đều không dành cho nhóm khách hàng phổ thông. Vì vậy, nếu muốn trở thành trụ cột doanh số Geely buộc phải có thêm sản phẩm hợp thị trường hơn, hoặc ít nhất là mang bản nâng cấp của Coolray đến thị trường Việt.

Dải sản phẩm của Geely tại Việt Nam chưa đủ ấn tượng để tạo doanh số như kỳ vọng. Ảnh: Đan Thanh, Phong Vân.

Ở một góc tươi sáng hơn, biết đâu khi Zeekr đến và Lotus gia nhập cùng với việc hạ tầng trạm sạc của Tasco dần được hoàn thiện, Geely EX5 sẽ được hưởng lợi khi là mẫu xe điện có giá rẻ nhất trong chuỗi các thương hiệu của Geely tại Việt Nam.

Omoda & Jaecoo tạo lợi thế bằng nhà máy

Liên doanh Geleximco và Chery có lẽ đang là một trong những bên hiếm hoi cho thấy chiến lược sản xuất dài hạn tại Việt Nam. Nhà máy lắp ráp trong nước của thương hiệu đang dần hoàn thiện cũng chính là nhà máy xe Trung Quốc đầu tiên tại Việt Nam.

Việc đầu tư này giúp Omoda & Jaecoo Việt Nam phần nào xây dựng được lòng tin với người dùng, đồng thời có thể hạ giá bán cho các mẫu xe chiến lược. Khi đó, những sản phẩm lắp ráp sẽ thu hút người dùng phổ thông hơn.

Với gần 40 đại lý hiện hữu cùng một nhà máy đang thành hình, Omoda & Jaecoo có quyền kỳ vọng vào việc trở thành thương hiệu xe Trung Quốc bán chạy nhất Việt Nam trong tương lai gần.

Nhà máy tại Thái Bình của Geleximco - Omoda & Jaecoo sắp đi vào hoạt động. Ảnh: Geleximco.

Tuy nhiên, vấn đề của thương hiệu này lại nằm ở dải sản phẩm. Omoda C5 dù được định vị ở phân khúc hot - cũng là sản phẩm được đặt mục tiêu cao về doanh số, nhưng là mẫu xe đã ra đời khá lâu và chưa có bản nâng cấp.

Trong khi đó, Jaecoo J7 lại không phải một sản phẩm quá hợp mắt số đông. Các đại diện còn lại như C7 vừa xuất hiện hay J6 đã được nhá hàng rầm rộ đều cần thêm thời gian. Một sản phẩm phù hợp được lắp ráp trong nước có thể là chìa khóa giúp Omoda & Jaecoo Việt Nam vươn lên.

Chờ đợi xe mới từ BYD

Trong một buổi chia sẻ với cơ quan báo chí, đại diện BYD cho biết đã bán gần 5.000 xe trong năm 2025, gần như dẫn đầu nhóm xe Trung Quốc tại thị trường Việt. Đây cũng là năm mà hãng đã ra mắt đến 4 mẫu xe mới. Trong đó, BYD Sealion 6, Sealion 8 và Seal 5 đánh dấu bước chuyển hướng của hãng trong việc tiếp cận người dùng.

Ông trùm xe điện Trung Quốc đã chuyển hướng sang plug-in hybrid làm con bài chiến lược khi xe thuần điện không dễ để cạnh tranh.

Ba mẫu xe PHEV của BYD được kỳ vọng sẽ "cứu" lấy thương hiệu sau năm đầu tiên gia nhập không quá thành công. Ảnh: Phúc Hậu, Phong Vân.

Dù không có báo cáo doanh số cụ thể về các mẫu xe của BYD trong năm 2025, nhưng chỉ cần nhìn vào sự phổ biến trên đường phố của những chiếc M6 biển vàng, có thể thấy nhóm xe dịch vụ đang chiếm phần không nhỏ trong lượng bán của BYD.

Theo chia sẻ của đại diện BYD, hãng sẽ mang thêm 4 mẫu xe mới đến Việt Nam trong năm 2026, một nửa là xe PHEV.

Về tốc độ xây dựng đại lý, hãng từng kỳ vọng mở đến 100 đại lý vào năm 2026, đến nay đã đạt khoảng 30%. Song, vấn đề là liệu doanh số của BYD có tăng kịp với tốc độ xây dựng đại lý hay không?

Nếu tổng doanh số vẫn không tăng trưởng tốt như kỳ vọng, số lượng đại lý tăng trưởng nhanh có thể là gánh nặng chi phí lớn và khiến không ít trong số đó gặp khó khăn, thậm chí phải đóng cửa. Và điều này, sẽ dựa vào 4 mẫu xe sắp ra mắt trong thời gian tới.

MG "hết bài"

Nếu như năm 2024 được xem là một năm thành công với MG thì 2025 lại đánh dấu sự lao dốc của thương hiệu Trung Quốc lâu đời này.

Dù MG không báo cáo doanh số, kết quả kinh doanh của công ty PTM thuộc Haxaco, đơn vị phân phối MG nhiều nhất tại Việt Nam cũng đã phản ánh sự đi xuống của hãng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, PTM ghi nhận biên lợi nhuận năm 2025 giảm đến 72% so với 2024. Công ty này cũng lý giải vấn đề đến từ doanh số bán hàng của nhóm ôtô không đạt kỳ vọng, mức độ cạnh tranh gay gắt từ đối thủ.

Những chiếc MG 5 số sàn, giá rẻ, đời cũ nay đã cạn kho, khó giúp MG tăng được doanh số trong năm 2026. Ảnh: MG.

Trước đây, việc phân phối các mẫu xe phổ thông với giá bán thấp hơn nhiều so với phân khúc nhằm mục đích xả hàng tồn ở các thị trường lân cận có vẻ đã thành công. Tuy nhiên, khả năng nâng cao doanh số bằng cách này đã không còn phát huy tác dụng.

Năm 2025, hãng giới thiệu MG G50, kỳ vọng trở thành tùy chọn MPV dịch vụ thế hệ mới, cạnh tranh cùng Xpander hay Veloz Cross. Song, đáng tiếc cho G50 là VinFast Limo Green cùng BYD M6 đã nhanh chóng xuất hiện, chiếm dần lấy thị phần nhóm xe này.

Và nếu như không có thêm bất kỳ chiến thuật nào mới, có lẽ MG sẽ phải chịu cảnh lao dốc tiếp tục trong năm 2026, khi các hãng xe mới dần bước vào thị trường một cách nghiêm túc với nhiều "bài vở" hơn.

Nhìn chung thị trường xe Việt năm 2026 không còn là "miền đất hứa" dễ dàng cho các thương hiệu Trung Quốc chỉ bằng bài toán giá rẻ hay nhiều món đồ chơi.

Sự phân hóa đã bắt đầu lộ rõ khi những bên đầu tư bài bản về hạ tầng và sản xuất như Geleximco hay Tasco sẽ có cơ hội nắm lợi thế dài hạn, trong khi những hãng chỉ tập trung vào bán lẻ hoặc xả hàng tồn có thể sớm hụt hơi.

Cuộc chơi giờ đây là cuộc đua của sự kiên trì, lòng tin người dùng và khả năng thích nghi với một thị trường vốn đã chật chội và khắt khe với hãng xe lạ như Việt Nam.