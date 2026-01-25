Honda CT125 tại Việt Nam gặp lỗi trục bánh trước

Đợt triệu hồi ảnh hưởng đến 70 xe Honda CT125 được Honda nhập khẩu và phân phối chính hãng, trong đó có 35 xe đã bán cho khách Việt.

Honda Việt Nam (HVN) vừa phát đi lệnh triệu hồi với loạt xe máy địa hình Honda CT125 được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam, mục đích kiểm tra và bổ sung nắp ốc trục bánh trước.

Tổng cộng 70 xe Honda CT125 sản xuất tại Thái Lan trong giai đoạn tháng 9-10/2025 thuộc diện triệu hồi lần này, trong đó có 35 xe đã bán cho khách Việt.

Thông tin triệu hồi cho hay trong điều kiện nhất định, nếu xảy ra tiếp xúc hoặc va chạm trực tiếp tại khu vực bánh trước của các xe Honda CT125 thuộc diện ảnh hưởng, có khả năng sẽ gây ra thương tích cho người và tài sản.

Về nguyên nhân sự cố, hãng xe Nhật Bản xác định do độ vát của ốc trục bánh trước của số xe Honda CT125 này là chưa phù hợp. Trong tình huống hy hữu có nguy cơ sẽ gây thương tích cho người khác nếu như có sự tiếp xúc/va chạm tại vị trí ốc trục này khi tham gia giao thông.

Honda CT125 gặp lỗi ở trục bánh trước. Ảnh: Phúc Hậu.

HVN cho biết chưa ghi nhận sự cố nào ảnh hưởng đến vận hành hoặc an toàn của xe tại Việt Nam. Tuy nhiên nhằm đảm bảo an toàn cho xe và người sử dụng, Honda vẫn đề xuất chương trình triệu hồi Honda CT125 nhằm phòng ngừa và khắc phục nguy cơ tiềm ẩn xuất phát từ việc độ vát của ốc trục bánh chưa phù hợp.

Chủ sở hữu Honda CT125 sản xuất trong giai đoạn tháng 9-10/2025 được khuyến cáo chủ động kiểm tra số khung xe theo danh sách triệu hồi. Trong trường hợp xe thuộc diện bị ảnh hưởng, chủ phương tiện cần nhanh chóng đưa xe đến đại lý chính hãng HEAD gần nhất để được kiểm tra và khắc phục lỗi.

Thời gian kiểm tra và khắc phục lỗi dự kiến khoảng 18 phút/xe. Toàn bộ xe thuộc diện ảnh hưởng theo danh sách sẽ được HVN kiểm tra và bổ sung phụ tùng miễn phí.

Hãng xe Nhật Bản cho biết cũng sẽ hỗ trợ kiểm tra và xử lý cho những sản phẩm cùng mã kiểu loại nhưng không được HVN nhập khẩu và phân phối chính hãng.

Honda CT125 bán chính hãng từ tháng 10/2025. Ảnh: HVN.

Honda CT125 được HVN ra mắt hồi tháng 10/2025, chỉ có một phiên bản kèm giá bán chính hãng 85,8 triệu đồng.

Đây là mẫu xe máy địa hình mang phong cách cổ điển, nổi bật với đèn pha dạng LED hình tròn, khung xe chắc chắn, khung bảo vệ gầm xe và bao quanh động cơ, thiết kế ống xả vắt cao hay vành căm 17 inch kết hợp cùng bộ lốp gai địa hình.

Honda CT125 được trang bị động cơ 125 cc PGM-FI làm mát bằng không khí, một xy-lanh, SOHC 2 van, 4 thì, sản sinh công suất tối đa 9,1 mã lực tại 6.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 10,9 Nm tại 4.750 vòng/phút.

Theo nội dung thông báo triệu hồi, Honda đến lúc này đã bán được ít nhất 35 xe CT125 cho khách hàng Việt Nam. Đối thủ của Honda CT125 là Yamaha PG-1, hiện có 3 phiên bản phân phối chính hãng với giá bán từ 30,928 đến 34,855 triệu đồng.