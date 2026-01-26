Vì sao Toyota, Audi và Mercedes phải đổi cách đặt tên ôtô điện

Những tên gọi dài ngoằng, xa lạ được cho là có thể trở thành rào cản ngăn khách hàng tiếp cận ôtô điện của nhiều thương hiệu tên tuổi.

Chuyên trang InsideEVs dẫn nguồn tin từ Automotive News cho hay Volkswagen ID.4 sẽ sớm được đổi tên thành ID. Tiguan.

Tên gọi này vốn quen thuộc với những khách hàng từng biết đến các dòng xe xăng của thương hiệu Đức, đồng thời phản ánh một xu hướng thay đổi đang diễn ra trong cách thức mà các hãng đặt tên ôtô điện.

Lúc này, nhiều hãng đang từ bỏ những cái tên có phần khó hiểu, mang hơi hướm tương lai và thay bằng những cái tên đơn giản, quen thuộc hơn, thậm chí vay mượn từ những dòng xe chạy xăng đã phổ biến.

Khi tên xe điện có thể là rào cản

Sự quen thuộc xây dựng sự tự tin, và sự tự tin được cho là nhân tố quan trọng tạo nên thành công cho các hãng trên thị trường, đặc biệt khi đặt vào mảng kinh doanh xe điện có phần mới mẻ.

So với những hãng xe khởi nghiệp thuần điện như Tesla và Rivian, nhiệm vụ này được cho là khó khăn hơn dành cho các thương hiệu truyền thống như Mercedes hay Toyota.

Những cái tên dài ngoằng như “Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC with EQ Technology” hoặc khó hiểu như “Toyota bZ4X” được cho là không giúp ích gì trong nỗ lực gia tăng doanh số xe điện.

Nhóm thương hiệu lâu đời mang theo lịch sử và áp lực riêng. Việc dựa vào những tên gọi đã tồn tại từ nhiều thập kỷ trước có thể tạo ra ý nghĩa và sự tin cậy, nhưng nếu thêm vào những cách đặt tên rườm rà, phức tạp thì lại dễ gây bối rối, thậm chí khiến khách hàng cảm thấy xa cách.

Tin tốt, theo InsideEVs, là các nhà sản xuất ôtô dường như nhận thức rõ vấn đề trong cách đặt tên xe điện và đang giải quyết một cách đúng hướng.

Mượn tên xe xăng, bổ sung hậu tố

Năm ngoái, Volkswagen xác nhận đang triển khai một chiến lược đặt tên mới, trực quan hơn cho toàn bộ dòng xe điện ID. nhằm giúp những mẫu xe này tăng độ nhận diện.

Toàn bộ xe điện Volkswagen thuộc dòng ID. trong tương lai sẽ vay mượn tên các dòng xe xăng của hãng - động thái đặt dấu chấm hết cho cách đặt tên xe điện theo số như ID.3, ID.4 hay ID.7. Mẫu concept ID. 2all sẽ bắt đầu cho cách đặt tên mới này, với phiên bản sản xuất được xác nhận mang tên ID. Polo.

Hãng xe Đức giải thích cách làm này sẽ phần nào thu hẹp khoảng cách giữa xe điện và xe xăng của hãng, đồng thời giúp khách hàng hình dung được kích thước và định vị của từng dòng xe điện.

Hãng xe đồng hương Mercedes-Benz cũng đang đi theo hướng tương tự. Loạt xe điện thế hệ đầu tiên EQE và EQS từng được định vị một cách có chủ đích như lựa chọn thuần điện thay thế trực tiếp cho E-Class và S-Class.

Gần đây, Mercedes lại chuyển sang cách đặt tên khác, bổ sung cụm từ “with EQ Technology” - nghĩa là “với công nghệ EQ” - vào sau tên xe, chẳng hạn bản thuần điện của G-Class có tên chính thức là G 580 with EQ Technology. Chuyên trang InsideEVs nhận định cách làm này rườm rà hơn và khiến tên xe dài dòng một cách không cần thiết.

Chia sẻ với Edmunds, CTO Markus Schäfer của hãng xe Đức cho biết việc phân biệt rõ ràng giữa xe điện và xe xăng đã không còn cần thiết. Vị này ám chỉ Mercedes có thể sẽ đặt tên xe điện bằng tổ hợp chữ và số giống như các mẫu xe xăng, sẽ thêm cụm từ “Electric” khi cần.

Trên website chính thức, Toyota đã âm thầm điều chỉnh tên RAV4 Prime và Prius Prime thành lần lượt RAV4 Plug-in Hybrid và Prius Plug-in Hybrid. Khách hàng của Toyota giờ không cần phải đoán mò xem cụm từ “Prime” trong tên xe có ý nghĩa gì nữa.

Năm ngoái, Toyota đã loại bỏ tên gọi bZ4X có phần kỳ lạ dành cho mẫu SUV điện. Hiện, dòng xe này được biết đến tại Mỹ với tên gọi Toyota bZ, trong đó bZ vốn là viết tắt của “Beyond Zero” - tượng trưng cho nỗ lực vượt qua mức phát thải bằng không.

Audi từng có thời gian chọn phương án đặt tên xe điện với hậu tố là số chẵn, chẳng hạn A6 hay Q6, và số lẻ được dùng để đặt tên cho ôtô động cơ đốt trong – ví dụ A5 hay Q7. Tuy nhiên, hãng xe Đức đã quyết định thay đổi chiến lược, đặt tên xe điện tương đồng ôtô động cơ đốt trong và chỉ thêm hậu tố “E-tron”.

Năm ngoái, Volvo cũng thay đổi chiến lược đặt tên xe điện theo hướng gần như ngược lại cách làm của Audi.

XC40 Recharge đổi tên thành EX40, tương tự loạt SUV điện khác trong đội hình gồm EX90, EX60 và EX30. Các phiên bản chạy xăng và trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc vẫn giữ nguyên tên gọi với tiền tố “XC” trong tên gọi.

Chuyên trang InsideEVs nhận định loạt thay đổi này về lý thuyết trông có vẻ không quá lớn, nhưng có thể giúp ôtô điện trở nên quen thuộc hơn trên thị trường với cả khách hàng mới lẫn những người đã sở hữu.

Vẫn có khả năng nhiều hãng vẫn chưa “chốt” và sẽ tiếp tục thay đổi cách đặt tên xe điện trong tương lai. Cho đến khi thị trường xe điện phát triển đến mức hoàn chỉnh, khách hàng sẽ còn chứng kiến nhiều thử nghiệm và thay đổi lớn trong chiến lược marketing, với tên xe đóng vai trò quan trọng.