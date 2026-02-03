Audi đổi tên loạt sedan?

Hai mẫu sedan cỡ trung của Audi là A4 và A5 có thể sớm được đổi tên do rắc rối về việc phân loại.

Cách đây vài năm Audi từng triển khai một kế hoạch đặt tên đầy tham vọng khi quy định các mẫu ôtô động cơ đốt trong sẽ mang số lẻ trong khi xe điện sẽ mang số chẵn.

Tuy nhiên chiến lược vốn nghe có vẻ khoa học trên bảng vẽ này lại tạo ra một mớ hỗn độn trong thực tế. Việc mẫu sedan và wagon A4 quen thuộc đột ngột chuyển thành A5 vốn trước đây chỉ dành cho các dòng coupe đã khiến người mua nhầm lẫn và gây khó khăn cho đội ngũ bán hàng.

Ông Gernot Döllner, CEO của Audi, đã công khai thừa nhận sai lầm từ người tiền nhiệm và chia sẻ rằng hãng sẽ sớm quay lại hệ thống truyền thống.

Theo đó chữ A sẽ dành cho các dòng sedan và hatchback chữ Q dành cho xe SUV và con số đi kèm sẽ mô tả kích thước hoặc phân khúc của xe. Người đứng đầu hãng ôtô Đức cho rằng việc đổi tên dòng A5 chạy xăng hiện tại thành A4 là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai gần.

Dự kiến khi dòng A5 chạy động cơ đốt trong nhận bản cập nhật giữa vòng đời trong vài năm tới cái tên A4 có thể chính thức được khôi phục trên huy hiệu của xe. Tuy nhiên điều này cũng đặt ra một kịch bản thú vị khi Audi đồng thời đang phát triển mẫu A4 e-tron thuần điện cho năm 2028.

Audi A5 được ra mắt Việt Nam vào tháng 8/2025. Ảnh: Phong Vân.

Nếu kế hoạch này thành hiện thực hãng sẽ duy trì song song cả phiên bản chạy xăng và chạy điện dưới cùng một tên gọi A4 tương tự cách làm mà BMW và Mercedes đang áp dụng cho dòng 3-Series và C-Class.

Đây không phải là lần đầu tiên Audi phải rút lại các quyết định về định danh sản phẩm. Trước đó hãng cũng từng từ bỏ cách đặt tên dựa trên dung tích động cơ truyền thống để chuyển sang các con số như 35 hay 55 vốn cũng gây ra không ít sự khó hiểu cho khách hàng.

Tại Việt Nam, Audi từng phân phối A4 với giá khoảng 1,69 tỷ đồng vào giai đoạn 2021-2023. Tuy nhiên, cuối năm ngoái, hãng đã mang mẫu A5 đến, định vị ở nhóm sedan cỡ trung hạng sang với giá nhỉnh hơn, khoảng 2,199 tỷ đồng .