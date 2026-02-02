Xe máy điện của Yamaha xuất hiện, giá không rẻ

Tương tự NEO's tại Việt Nam, thiết kế của xe máy điện Yamaha EC-06 vừa xuất hiện tại Ấn độ có phần phá cách cùng giá bán không rẻ.

Yamaha vừa giới thiệu mẫu xe máy điện đầu tiên tại thị trường Ấn Độ. Mẫu xe mang tên EC-06, có giá khoảng 167.700 Rupee, tương đương khoảng 50 triệu đồng.

Theo truyền thông Ấn Độ, mức giá này khiến EC-06 được đặt ở phân khúc cao cấp, thay vì cùng nhóm xe 2 bánh phổ thông như các đại diện quen thuộc tại thị trường này. Mẫu xe được phát triển nhờ sự hợp tác giữa Yamaha và River Indie, một hãng xe máy điện nội địa Ấn.

Thông tin từ trang Team BHP, chiếc EC-06 này cũng gần như được chia sẻ chung khung gầm với dòng xe River Indie.

Xe được trang bị các tính năng thực tế như màn hình LCD màu, đèn LED toàn phần và 3 chế độ lái bao gồm Eco, Standard và Power, cùng chế độ lùi tiện lợi khi đỗ xe trong không gian hẹp, khá tương tự mẫu xe điện của đối thủ Hondal.

Về thông số kỹ thuật, mẫu EC-06 sở hữu động cơ IPMSM công suất 6,7 kW cùng mô-men xoắn 26 Nm, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 79 km/h. Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin cố định 4 kWh với thời gian sạc đầy tại nhà mất khoảng 8 giờ.

Yamaha EC-06 có thể di chuyển khoảng 169 km/lần sạc. Ảnh: Team BHP.

Đại diện hãng đã chia sẻ rằng mẫu xe này có phạm vi di chuyển lên tới 169 km cho mỗi lần sạc đầy, một con số rất phù hợp cho nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị. Tuy nhiên, nếu so với "người anh em" River Indie, khoang chứa đồ dưới yên của EC-06 chỉ đạt 24,5 lít, khiêm tốn hơn nhiều so với con số 43 lít của đối thủ.

Trong bối cảnh thị trường xe điện Ấn Độ đang chứng kiến sự đổi ngôi liên tục với sự dẫn đầu của TVS iQube và sự bứt phá của Bajaj Chetak hay Ather, sự xuất hiện của Yamaha EC-06 được kỳ vọng sẽ mang đến một lựa chọn "an tâm" cho những khách hàng yêu thích các thương hiệu Nhật Bản.

Hiện tại, hãng đang ưu tiên chất lượng dịch vụ hậu mãi nên xe sẽ chỉ được mở bán hạn chế tại một số thành phố lớn trước khi mở rộng quy mô trên toàn quốc.

Tại Việt Nam, Yamaha cũng chỉ vừa giới thiệu duy nhất chiếc xe điện Yamaha NEO's. Tuy nhiên với giá bán cao cùng thiết kế không quá nịnh mắt, NEO's vẫn chưa thu hút được nhiều người dùng sau thời gian dài ra mắt.