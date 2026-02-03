Xe điện có thực sự giúp cải thiện chất lượng không khí?

Một nghiên cứu gần đây cho thấy việc sử dụng phương tiện giao thông không phát thải thực sự cải thiện chất lượng không khí ở mức có thể đo lường.

Theo InsideEVs, ôtô điện thường được cho là có thể cải thiện chất lượng không khí ở khu vực đô thị. Tuy nhiên, những kết luận kiểu này trước đây thường chỉ mang tính chất tương đối, dựa trên thực tế rằng ôtô điện không cần đến quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch để vận hành.

Một nghiên cứu gần đây do Keck School of Medicine at the University of Southern California thực hiện, thông qua sử dụng dữ liệu thu thập từ vệ tinh, đã xác nhận rằng nhóm phương tiện giao thông không phát thải thực sự tạo ra tác động tích cực và rõ ràng đến chất lượng không khí.

Nghiên cứu nói trên đã khai thác dữ liệu vệ tinh độ phân giải cao từ Tropospheric Monitoring Instrument. Còn được biết đến với tên viết tắt TROPOMI, thiết bị này có khả năng phát hiện khí NO2 trong khí quyển bằng cách đo lường cách mà loại khí này hấp thụ, phản xạ ánh sáng Mặt Trời.

Dữ liệu sau đó được dùng để tính nồng độ NO2 trung bình hàng năm tại từng khu dân cư ở tiểu bang California (Mỹ) trong giai đoạn 2019-2023.

Nhóm nghiên cứu cũng sử dụng dữ liệu công khai từ cơ quan quản lý giao thông của California, ghi nhận cụ thể số lượng xe không phát thải đăng ký tại từng khu vực dân cư. Nhóm xe không phát thải này bao gồm xe thuần điện, xe hybrid cắm sạc và xe điện dùng pin hydro.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tương ứng với mỗi 200 xe không phát thải được đăng ký mới tại một khu dân cư ở California trong giai đoạn 2019-2023, nồng độ khí thải NO2 sẽ giảm trung bình 1,1%.

Ở tiểu bang bờ Tây này, mức đăng ký mới của xe không phát thải là khác nhau ở từng khu dân cư, dao động trong khoảng 18-839 xe suốt giai đoạn trên, giúp thị phần xe không phát thải ở California tăng trưởng lên thành 5% trong tổng doanh số ôtô du lịch hạng nhẹ.

Nồng độ khí thải NO2 tại California có xu hướng giảm qua từng năm, song hành cùng đà tăng trưởng tỷ lệ xe không phát thải ở tiểu bang này. Ảnh: InsideEVs.

Nói về kết quả nghiên cứu, Phó Giáo sư Sandrah Eckel nhận định quá trình làm sạch không khí đang thực sự diễn ra tại các khu dân cư ở California.

“Chúng ta thậm chí còn chưa điện hóa hoàn toàn đội xe. Dù vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy quá trình chuyển dịch sang xe điện ở California đang tạo ra những thay đổi có thể đo lường được với bầu không khí”, bà Sandrah Eckel chia sẻ thêm.

Để đảm bảo kết quả có độ tin cậy cao, nhóm nghiên cứu đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ, chẳng hạn loại trừ khỏi báo cáo các dữ liệu thu thập trong năm 2020 – thời điểm diễn ra đại dịch. Kết quả dữ liệu vệ tinh sau đó còn được đối chứng lại với dữ liệu trạm đo mặt đất trong giai đoạn 2012-2023.

Cũng theo nhóm nghiên cứu, những khu dân cư ghi nhận đăng ký mới xe xăng tăng lên cũng đồng thời chứng kiến mức độ ô nhiễm không khí tăng theo.