Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

Xe điện có thực sự giúp cải thiện chất lượng không khí?

  • Thứ ba, 3/2/2026 09:48 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một nghiên cứu gần đây cho thấy việc sử dụng phương tiện giao thông không phát thải thực sự cải thiện chất lượng không khí ở mức có thể đo lường.

Theo InsideEVs, ôtô điện thường được cho là có thể cải thiện chất lượng không khí ở khu vực đô thị. Tuy nhiên, những kết luận kiểu này trước đây thường chỉ mang tính chất tương đối, dựa trên thực tế rằng ôtô điện không cần đến quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch để vận hành.

Một nghiên cứu gần đây do Keck School of Medicine at the University of Southern California thực hiện, thông qua sử dụng dữ liệu thu thập từ vệ tinh, đã xác nhận rằng nhóm phương tiện giao thông không phát thải thực sự tạo ra tác động tích cực và rõ ràng đến chất lượng không khí.

Nghiên cứu nói trên đã khai thác dữ liệu vệ tinh độ phân giải cao từ Tropospheric Monitoring Instrument. Còn được biết đến với tên viết tắt TROPOMI, thiết bị này có khả năng phát hiện khí NO2 trong khí quyển bằng cách đo lường cách mà loại khí này hấp thụ, phản xạ ánh sáng Mặt Trời.

Dữ liệu sau đó được dùng để tính nồng độ NO2 trung bình hàng năm tại từng khu dân cư ở tiểu bang California (Mỹ) trong giai đoạn 2019-2023.

Nhóm nghiên cứu cũng sử dụng dữ liệu công khai từ cơ quan quản lý giao thông của California, ghi nhận cụ thể số lượng xe không phát thải đăng ký tại từng khu vực dân cư. Nhóm xe không phát thải này bao gồm xe thuần điện, xe hybrid cắm sạc và xe điện dùng pin hydro.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tương ứng với mỗi 200 xe không phát thải được đăng ký mới tại một khu dân cư ở California trong giai đoạn 2019-2023, nồng độ khí thải NO2 sẽ giảm trung bình 1,1%.

Ở tiểu bang bờ Tây này, mức đăng ký mới của xe không phát thải là khác nhau ở từng khu dân cư, dao động trong khoảng 18-839 xe suốt giai đoạn trên, giúp thị phần xe không phát thải ở California tăng trưởng lên thành 5% trong tổng doanh số ôtô du lịch hạng nhẹ.

chat luong khong khi anh 1

Nồng độ khí thải NO2 tại California có xu hướng giảm qua từng năm, song hành cùng đà tăng trưởng tỷ lệ xe không phát thải ở tiểu bang này. Ảnh: InsideEVs.

Nói về kết quả nghiên cứu, Phó Giáo sư Sandrah Eckel nhận định quá trình làm sạch không khí đang thực sự diễn ra tại các khu dân cư ở California.

“Chúng ta thậm chí còn chưa điện hóa hoàn toàn đội xe. Dù vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy quá trình chuyển dịch sang xe điện ở California đang tạo ra những thay đổi có thể đo lường được với bầu không khí”, bà Sandrah Eckel chia sẻ thêm.

Để đảm bảo kết quả có độ tin cậy cao, nhóm nghiên cứu đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ, chẳng hạn loại trừ khỏi báo cáo các dữ liệu thu thập trong năm 2020 – thời điểm diễn ra đại dịch. Kết quả dữ liệu vệ tinh sau đó còn được đối chứng lại với dữ liệu trạm đo mặt đất trong giai đoạn 2012-2023.

Cũng theo nhóm nghiên cứu, những khu dân cư ghi nhận đăng ký mới xe xăng tăng lên cũng đồng thời chứng kiến mức độ ô nhiễm không khí tăng theo.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Phanh xe có thể gây ô nhiễm hơn cả khí thải từ ôtô

Lượng phát thải dạng hạt từ hoạt động phanh ma sát có thể gây hại cho sức khỏe hơn cả khí thải ống xả động cơ diesel.

10:36 19/2/2025

Tiêu chuẩn khí thải với ôtô nhắm đến nhóm xe nào?

Quy định mới có thể buộc ôtô phải đáp ứng đến chuẩn khí thải Euro 5 trong tương lai, nhắm đến giảm ô nhiễm môi trường, đặc biệt tại các thành phố lớn.

08:40 13/11/2025

Xe dien giup khong khi trong lanh hon hinh anh

Xe điện giúp không khí trong lành hơn

11:41 27/9/2024 11:41 27/9/2024

0

Báo cáo tại California và thành phố New York cho thấy việc phổ cập xe điện mang tới tín hiệu tích cực cho môi trường. Xe điện tại Việt Nam cũng dần cho thấy tác động tương tự.

Phúc Hậu

chất lượng không khí xe điện ô nhiễm không khí NO2 phát thải California

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý