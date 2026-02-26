Gần 500 USD cho hộc đồ dưới nắp ca-pô SUV điện của Ford

Hộc đựng đồ phía trước của SUV điện Ford Mustang Mach-E bị loại khỏi danh sách trang bị tiêu chuẩn. Ford lý giải không nhiều khách hàng sử dụng không gian này.

Theo Carscoops, Ford Mustang Mach-E 2026 vừa nhận một số chỉnh sửa từ hãng xe Mỹ. Trong đó, hộc đựng đồ phía trước, dưới nắp ca-pô không còn là trang bị tiêu chuẩn. Nếu muốn có ngăn chứa này trên SUV điện của Ford, người dùng phải chi một khoản tiền không nhỏ.

Ford Authority là bên đầu tiên phát hiện option này trên Mustang Mach-E 2026. Hộc đồ này giờ đây trở thành tùy chọn có giá 495 USD trên tất cả phiên bản.

Không phải tất cả ôtô điện đều trang bị hộc đồ dưới nắp ca-pô, nhưng đây là lần đầu tiên trang bị này được xem như tùy chọn trả phí. Ford Mustang Mach-E cũng có thể là trường hợp đầu tiên mà hộc đồ phía trước từng là trang bị tiêu chuẩn lại bị chuyển thành một option của xe.

Bản thân Ford lý giải quyết định này phần nhiều xuất phát từ hành vi khách hàng. Không nhiều chủ xe điện Mustang Mach-E sử dụng hộc đồ dưới nắp ca-pô, hoặc ít nhất đó là những gì mà Ford tuyên bố.

Ford khẳng định không nhiều người sử dụng hộc đồ dưới nắp ca-pô. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Việc loại bỏ hộc đồ khỏi danh sách trang bị tiêu chuẩn giúp cắt giảm chi phí, và Ford khẳng định khách hàng sẽ là bên hưởng lợi.

Khi ra mắt, Ford Mustang Mach-E 2026 phiên bản GT rẻ hơn gần 1.000 USD so với bản tiền nhiệm. Dù vậy, phiên bản cơ sở của SUV điện này vẫn giữ nguyên giá khởi điểm 37.795 USD - cho thấy khoản “cắt giảm” đề cập phía trên đã chưa được phân bổ đều.

Ngăn đựng bản đồ ở ghế trước của Ford Mustang Mach-E đã bị loại bỏ. Phiên bản Mach-E Rally không còn cánh gió sau và tem xe. Gói Bronze Appearance Package cũng đã bị loại khỏi mẫu SUV điện.

Ở bản 2026, Ford Mustang Mach-E được bổ sung tay nắm phụ cỡ nhỏ cho cửa sau, tương tự chi tiết xuất hiện ở cửa trước. Người dùng vẫn cần nhấn nút điện tử, nhưng ít nhất giờ đây đã có thể nắm lấy một chi tiết vật lý để kéo cửa mở ra.

Ford Mustang Mach-E ở Việt Nam có giá gần 2,6 tỷ đồng . Ảnh: Phúc Hậu.

Tại Việt Nam, Ford Mustang Mach-E chính thức ra mắt vào tháng 8/2025. Xe có một phiên bản, giá bán 2,599 tỷ đồng .

Phiên bản Premium AWD của Mustang Mach-E tại Việt Nam sở hữu thiết lập motor kép, cung cấp công suất đầu ra tối đa 395 mã lực, mô-men xoắn cực đại 676 Nm. Gói pin dung lượng 88 kWh cho phép Ford Mustang Mach-E Premium AWD vận hành trên quãng đường tối đa 550 km sau mỗi lần sạc đầy.