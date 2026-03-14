Honda ghi nhận khoản suy giảm giá trị 15,7 tỷ USD vì xe điện

Quyết định xóa sổ khoản đầu tư khổng lồ vào xe điện của Honda không chỉ đánh dấu bước ngoặt đau đớn trong chiến lược tại Mỹ, mà còn cho thấy những khó khăn dài hạn mà hãng xe Nhật Bản phải đối mặt, đặc biệt là khoảng cách công nghệ ngày càng lớn tại thị trường Trung Quốc.

Khai tử 3 dòng xe điện, Honda ghi nhận chi phí suy giảm giá trị 15,7 tỷ USD

Nhà sản xuất ôtô lớn thứ hai Nhật Bản cho biết sẽ tái cấu trúc mảng xe điện, chủ yếu tại Mỹ, đồng thời điều chỉnh giá trị một số hoạt động tại Trung Quốc. Tổng giá trị các khoản xóa sổ có thể lên tới khoảng 2,5 nghìn tỷ Yen ( 15,7 tỷ USD ). Động thái này cũng khiến hãng dự kiến ghi nhận khoản lỗ thường niên đầu tiên kể từ khi niêm yết gần 70 năm trước.

Dù rất được kỳ vọng tại triển lãm công nghệ CES 2024, cặp đôi xe điện Honda 0 Saloon và Honda 0 SUV đã chính thức bị khai tử ngay trước giai điểm sản xuất hàng loạt.

Theo kế hoạch mới, Honda sẽ hủy 3 mẫu xe điện từng dự định sản xuất tại Mỹ sau khi nhu cầu EV suy giảm mạnh. Nguyên nhân một phần đến từ việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump chấm dứt các chương trình trợ cấp cho xe điện.

Trước đó, Honda từng giới thiệu 2 mẫu concept thuộc dòng Honda 0 Series tại triển lãm công nghệ CES ở Las Vegas vào tháng 1/2024. Hãng dự kiến tung ra các mẫu xe đầu tiên của dòng này trong năm nay, khởi đầu tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch đó đã bị hủy bỏ. 3 mẫu xe dự kiến sản xuất tại Mỹ gồm Honda 0 Saloon, Honda 0 SUV và Acura RSX sẽ không còn được triển khai.

Bên cạnh 2 mẫu xe điện Honda 0 Series, Honda cũng khai tử mẫu xe điện hạng sang của thương hiệu con Acura RSX, vốn sử dụng lại tên gọi của mẫu xe thể thao cỡ nhỏ, vốn được biết đến với tên gọi Honda Integra tại Nhật Bản.

Theo ông Christopher Richter, chuyên gia phân tích ngành ôtô tại CLSA, quy mô chi phí suy giảm giá trị phản ánh mức đầu tư rất lớn của Honda vào nghiên cứu, phát triển và năng lực sản xuất nhằm mở rộng doanh số xe điện. Honda dự kiến phải chi ra tới 1,7 nghìn tỷ Yen tiền mặt, phần lớn liên quan đến chi phí bồi thường cho các nhà cung cấp.

Ông Seiji Sugiura, chuyên gia phân tích cấp cao tại Tokai Tokyo Intelligence Laboratory thuộc Tokai Tokyo Securities, cho biết quy mô khoản xóa sổ khiến giới phân tích bất ngờ. Ông cho biết thêm: "Quyết định này được đưa ra ở giai đoạn cực kỳ nhạy cảm, ngay trước khi bước vào sản xuất hàng loạt sau khi đã cam kết ngân sách lớn. Đây rõ ràng là một lựa chọn rất khó khăn".

Honda chuyển hướng sang xe hybrid, gặp khó trước xe Trung Quốc

Sau khi rút lui khỏi kế hoạch xe điện tại Mỹ, Honda cho biết sẽ chuyển hướng tập trung mạnh hơn vào xe hybrid tại thị trường này. Đồng thời, hãng cũng muốn củng cố danh mục sản phẩm và khả năng cạnh tranh về chi phí tại Ấn Độ, nơi hãng tin rằng vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Dù việc tái cấu trúc có thể giúp Honda "dọn dẹp" những vấn đề trước mắt, thách thức lớn hơn có thể nằm ở Trung Quốc - thị trường ôtô lớn nhất thế giới. Honda thừa nhận họ đang gặp khó khăn trong việc bắt kịp các hãng xe mới nổi tại Trung Quốc, đặc biệt do chu kỳ phát triển sản phẩm ngắn hơn và thế mạnh về xe định hướng phần mềm, bao gồm các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến.

Tại Trung Quốc, Honda đã tung ra một số mẫu xe điện, nhưng doanh số năm ngoái chỉ đạt khoảng 17.000 xe, tương đương 2,5% tổng doanh số khoảng 677.000 xe của hãng tại thị trường này và chỉ bằng khoảng 1/5 tổng doanh số xe điện toàn cầu của hãng.

Việc khai tử các dòng xe thuần điện do Honda phát triển cũng khiến tương lai của mẫu xe điện Afeela, vốn là sản phẩm của Honda và Sony, trở nên mông lung hơn bao giờ hết.

Các nhà phân tích cũng cho rằng Honda còn có thể đối mặt với rủi ro bổ sung từ liên doanh xe điện với Sony Group mang tên Sony Honda Mobility. Liên doanh này đang phát triển mẫu sedan điện Afeela, nhưng tương lai dự án vẫn chưa rõ ràng. Honda cho biết hướng đi của liên doanh hiện vẫn đang được thảo luận và chưa có quyết định cuối cùng.

Khoản chi phí suy giảm giá trị hàng chục tỷ USD có thể giúp Honda tái định hình chiến lược xe điện trong ngắn hạn, nhưng câu hỏi lớn hơn vẫn là liệu hãng có thể thu hẹp khoảng cách công nghệ với các đối thủ mới nổi, đặc biệt tại Trung Quốc, trong cuộc đua xe điện ngày càng khốc liệt hay không.