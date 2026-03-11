Các quốc gia làm gì với giao thông khi giá xăng tăng?

Các nước đã ban hành nhiều quy định siết chặt lưu lượng phương tiện giao thông đến mức "chưa từng có" nhằm tiết kiệm nhiêu liệu trước cuộc khủng hoảng khiến giá xăng dầu "dựng đứng".

Nguồn cung xăng dầu bị ảnh hưởng, giá xăng tăng cao là vấn đề không chỉ của Việt Nam, mà còn ở nhiều quốc gia trước tình hình căng thẳng kéo dài nhiều ngày tại Trung Đông.

Để không quá ảnh hưởng đến tình trạng lưu thông của người dân đồng thời tiết kiệm lượng nhiên liệu, các quốc gia đã triển khai quy định gì?

Xe lưu thông ngày chẵn - ngày lẻ theo biển số

Tại Myanmar, quy định mới vừa được Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia này ban hành vào ngày 7/3 nhắm trực tiếp đến lượng xe cá nhân lưu thông trên cả nước nhằm tiết kiệm xăng dầu.

Cụ thể, các mẫu xe cá nhân biển số kết thúc bằng số chẵn chỉ được phép lưu thông vào ngày chẵn, trong khi xe gắn biển số lẻ sẽ chỉ di chuyển trong ngày lẻ.

Tại Myanmar, xe được lưu thông vào ngày nào sẽ dựa vào số cuối trên biển số. Ảnh: Bloomberg.

Quy định này chỉ áp dụng với ôtô và xe máy cá nhân. Trong khi đó, các xe điện, hybrid hay phương tiện công cộng, xe thương mại phục vụ công ích như cứu hỏa, cứu thương vẫn hoạt động bình thường.

Cắt giảm nhiên liệu cả nước

Tại Philippines, chính phủ vừa công bố chỉ thị khẩn cấp, yêu cầu toàn bộ cơ quan chính phủ, trường học công lập phải giảm tối thiểu 10% mức tiêu thụ nhiên liệu hàng ngày nhằm tiết kiệm.

Cụ thể, các văn phòng làm việc, tòa nhà công sở không được điều chỉnh nhiệt độ điều hòa dưới 24 độ C, xem xét chỉ làm việc 4 ngày/tuần để tối ưu hóa năng lượng.

Xe công vụ tại Phillipines cũng phải giảm tiêu thụ nhiên liệu. Ảnh: Top Gear Phillipines.

Ngoài ra, các cơ quan tư nhân cũng được khuyến khích công bố lịch làm việc tại nhà (work from home - WFH) hỗ trợ nhân viên, giảm thiểu lượng ôtô lưu thông trên đường.

Đóng cửa chợ, trường học, cấm tổ chức tiệc

Theo Reuters, vào ngày 10/3, thủ tướng Pakistan, ông Shehbaz Sharif, đã có bài phát biểu, đưa ra loạt biện pháp nhằm tiết kiệm nhiên liệu trước cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra.

Trong đó, chính phủ yêu cầu các xe từ cơ quan nhà nước phải cắt giảm tối thiểu 50% mức tiêu thụ nhiên liệu trong 2 tháng gần nhất. Điều này đồng nghĩa với việc, khoảng 60% lượng ôtô công vụ tại Pakistan phải ngừng hoạt động.

Thời gian làm việc của toàn bộ văn phòng chính phủ, ngoại trừ ngân hàng được rút ngắn còn 4 ngày/tuần và chỉ 50% nhân viên phải di chuyển đến cơ quan làm việc trực tiếp.

Khoảng 60% xe công vụ tại Pakistan bắt đầu ngừng hoạt động. Ảnh: Carscoops.

Từ ngày 16/3-31/3, toàn bộ trường học trên cả nước cũng bị đóng cửa, chuyển sang học trực tuyến. Các bữa tiệc vốn được lên kế hoạch triển khai bằng ngân sách nhà nước nhanh chóng bị lược bỏ.

"Đây là những quyết định khó khăn nhưng cần thiết để bảo vệ nền kinh tế trước cú sốc giá dầu toàn cầu vượt ngưỡng 100 USD /thùng", Thủ tướng Shehbaz Sharif đã chia sẻ với truyền thông.

"Vùng không ôtô" được mở rộng

Hội đồng thành phố Antwerp (Bỉ) vừa phê duyệt đề án mở rộng khu vực "car-free zone" từ đầu tháng 3. Cụ thể, các trục đường quanh khu vực Groenplaats và Nationalestraat đã cấm hoàn toàn ôtô lưu thông, kết hợp với các đại lộ đi bộ xuyên tâm thành phố.

Bản bảo hiệu sắp vào khu vực car-free zone tại Bỉ. Ảnh: VRT.

Đây ban đầu nằm trong lộ trình Via Sinjoor của thành phố, nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường, giảm tiêu thụ nhiên liệu và tập trung du khách đến các khu phố mua sắm chính như Schoenmarkt bằng đường bộ.

Tuy nhiên trước tình hình khủng hoảng xăng dầu diễn ra, kế hoạch nhanh chóng được đẩy nhanh, mở rộng ra các tuyến phố gần kề.