Loạt xe máy xăng tiết kiệm nhất, đổ 43.000 đồng tiền xăng chạy 100 km

Bất chấp giá xăng đang ở mức cao nhất từ đầu năm, người tiêu dùng Việt hiện có thể tiếp cận khá nhiều dòng xe máy xăng tiết kiệm nhiên liệu, từ xe số cho đến xe tay ga.

Đặc thù truyền động bằng xích và sên xe khiến xe máy số thường được biết đến như là lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu. Tuy nhiên khi công nghệ hybrid đang dần phổ biến, nhiều mẫu xe tay ga hiện có mức tiêu thụ nhiên liệu khá thấp, thậm chí tương đương xe số.

Xe số "ngốn" chưa đến 43.000 đồng tiền xăng

Sau đợt điều chỉnh mới nhất, giá xăng RON 95-III đã tiếp tục tăng và hiện ở mức 29.120 đồng/lít kể từ ngày 11/3.

Dù vậy, người sử dụng mẫu xe máy số Honda Future 125 FI vẫn chỉ phải trả khoảng 42.800 đồng tiền xăng cho quãng đường di chuyển 100 km, dựa trên mức tiêu thụ nhiên liệu do hãng công bố rơi vào khoảng 1,47 lít/100 km.

Honda Future 125 FI là mẫu xe số tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu thị trường Việt. Ảnh: Honda.

Để giúp Honda Future 125 FI có được mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hàng đầu thị trường xe máy xăng Việt Nam, hệ thống phun xăng điện tử FI đóng vai trò quan trọng.

Hệ thống này sử dụng các cảm biến để điều chỉnh lượng xăng theo thời gian thực và tự động ngắt phun hoàn toàn khi xe giảm tốc. Công nghệ này cũng giúp quá trình đốt cháy diễn ra triệt để, chuyển hóa tối đa năng lượng và giảm thiểu đáng kể lượng xăng thừa bị thất thoát.

Yamaha Sirius FI cũng hưởng lợi từ hệ thống này, dù mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố của nhà sản xuất lên đến 1,65 lít/100 km - tức kém hơn so với đối thủ đồng hương.

Với giá xăng mới, người dùng Yamaha Sirius FI cũng chỉ cần đổ 48.000 đồng tiền xăng cho quãng đường di chuyển 100 km.

Một số mẫu xe số khác có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp bao gồm Honda Super Cub C125 (1,52 lít/100 km), Honda Wave RSX (1,56 lít/100 km) hay Yamaha Jupiter Finn (1,64 lít/100 km).

Về lý thuyết, chi phí nhiên liệu để vận hành các mẫu xe này trên quãng đường 100 km là chưa đến 50.000 đồng.

Yamaha Jupiter Finn cũng có mức tiêu thụ nhiên liệu khá thấp. Ảnh: Yamaha.

Nhìn chung, các mẫu xe máy số hiện tại có thể tiết kiệm xăng nhờ kết hợp giữa đặc thù cơ khí với công nghệ hiện đại. Điểm trở ngại của xe số là khả năng vận hành có phần "kén" người dùng hơn, không quá dễ điều khiển thuần thục như các mẫu xe tay ga.

Xe tay ga có "ăn" nhiều xăng hơn?

Trước đây, xe tay ga thường bị xem là "ngốn" xăng nhiều hơn so với xe số. Việc sử dụng hộp số vô cấp CVT, dây đai truyền động bánh xe hay mâm xe kích thước nhỏ khiến xe tay ga từng sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn hẳn so với các xe máy số cùng dung tích động cơ.

Tuy nhiên, việc có thêm hệ thống FI hay những cải tiến trong động cơ của các hãng giai đoạn gần đây giúp cho xe máy tay ga hiện có thể giảm "ăn" xăng hơn trước khá nhiều.

Chẳng hạn, Yamaha Grande với hệ thống hybrid sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu 1,73 lít/100 km. Tính theo giá xăng mới nhất, mẫu xe tay ga của Yamaha chỉ tiêu tốn của chủ xe khoảng 50.000 đồng tiền xăng cho quãng đường di chuyển 100 km.

Yamaha Grande có mức tiêu thụ nhiên liệu dưới 2 lít/100 km nhờ hệ thống hybrid. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Mẫu xe máy tay ga cùng nhà Yamaha Janus được công bố mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 1,98 lít/100 km. Như vậy, người dùng chỉ cần đổ khoảng 58.000 đồng tiền xăng là đủ để mẫu xe tay ga 125 phân khối hoàn thành quãng đường di chuyển 100 km.

Theo công bố của hãng, Honda Vision tiêu thụ khoảng 1,82 lít xăng trên quãng đường 100 km. Với giá xăng mới cập nhật, người dùng mẫu xe máy tay ga này sẽ mất khoảng 53.000 tiền xăng cho quãng đường nói trên.

Honda Vision cũng là một lựa chọn xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: Đan Thanh.

Nhìn chung, bất chấp giá xăng liên tục có diễn biến theo chiều hướng tăng và xác lập đỉnh mới từ đầu năm 2026, người Việt vẫn có những lựa chọn xe máy xăng tiết kiệm nhiên liệu.

Nếu chưa sẵn sàng chuyển hướng sang xe máy điện, khách Việt có thể tham khảo các mẫu xe xăng tiết kiệm như trên, hoặc xem thêm về những cách có thể giúp xe máy bớt "ngốn" nhiên liệu khi giá xăng tăng cao.