Bán tải giờ là ôtô tải - tài xế cần lưu ý gì khi đi đường ở TP.HCM?

Với việc phần lớn bán tải tại Việt Nam giờ đây được xem là ôtô tải, tài xế trên lý thuyết cần chú ý quan sát biển báo, kiểm tra các quy định lưu thông để tuân thủ và tránh bị xử phạt.

Theo nội dung Thông tư số 53 do Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) ban hành năm 2024, phần lớn xe bán tải ở Việt Nam giờ được xem là ôtô tải.

Hưởng mức lệ phí trước bạ thấp hơn, ôtô tải pickup về lý thuyết sẽ bị giới hạn niên hạn sử dụng, chịu các quy định giao thông và hạn chế tương tự xe tải chở hàng.

Chịu lệnh cấm như xe tải

Theo nội dung Quyết định 23 do UBND TP.HCM ban hành năm 2018, xe tải nhẹ không được phép lưu thông vào khu vực nội đô thành phố trong các khung giờ 6-9h và 16-20h mỗi ngày.

Xe tải nhẹ được định nghĩa là nhóm xe tải có tổng tải trọng dưới 2.500 kg hoặc tải trọng chuyên chở dưới 1.500 kg.

Khi phần lớn bán tải (xe pickup) ở Việt Nam đã được xếp vào nhóm ôtô tải, các mẫu xe này cũng phải chịu những hạn chế tương tự xe tải.

Khối lượng chuyên chở của các xe bán tải cỡ trung ở Việt Nam thường dưới 1.000 kg, do đó xếp vào nhóm xe tải nhẹ và bị cấm lưu thông vào khu vực nội đô trong các khung giờ 6-9h và 16-20h mỗi ngày.

Biển báo P.106a cấm xe tải tại một đoạn đường ở TP.HCM, nghĩa là bán tải cũng không được phép lưu thông. Ảnh: Phúc Hậu.

Cũng vì đã được xem như xe tải, loạt bán tải thông dụng ở Việt Nam như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max, Nissan Navara sẽ chịu các hạn chế lưu thông tại các tuyến đường có đặt biển cấm xe tải.

Theo nội dung Quy chuẩn QCVN 41:2024, biển báo P.106a được dùng để báo hiệu đường cấm ôtô tải, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

Khi có sự xuất hiện của biển P.106b, tuyến đường đó sẽ cấm các loại ôtô tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy đăng kiểm) lớn hơn một giá trị nhất định - được diễn đạt bằng chữ số ghi màu trắng trên hình vẽ xe.

Nếu đi vào đường cấm, khu vực cấm, giờ cấm, phương tiện giao thông sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp đi vào đường cấm, giờ cấm mà gây tai nạn, mức phạt tăng lên thành 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Một số khu vực, tuyến đường có bảng cấm dừng/đỗ kèm theo biển phụ là hình xe tải, giờ đây cũng đã có hiệu lực bao trùm phần lớn nhóm bán tải ở Việt Nam.

Nếu dừng xe ở nơi có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe", tài xế bị phạt 600.000-800.000 đồng. Hành vi đỗ xe tại nơi có biển "Cấm đỗ xe" hoặc biển "Cấm dừng xe và đỗ xe" bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Đi đúng làn đường cho xe tải

Nếu vẫn là ôtô con, các mẫu bán tải có thể tham gia giao thông tại làn đường dành cho ôtô nói chung (cắm biển R.403a), hoặc làn đường dành riêng cho ôtô con (biển R.403d).

Tuy nhiên khi đã được xếp vào nhóm ôtô tải pickup, bán tải phải tuân thủ quy định về phân làn, chỉ được chạy ở làn đường có biển R.403a cho ôtô nói chung, hoặc trên làn đường có gắn biển R.412c báo hiệu "Làn đường dành cho xe ôtô tải".

Biển phân làn trên một tuyến đường ở khu trung tâm TP.HCM. Ảnh: Phúc Hậu.

Chẳng hạn như hình minh họa ở trên, bán tải vẫn được phép chạy trên làn ngoài cùng bên trái, sát dải phân cách. Làn giữa ở tuyến đường này dành riêng cho ôtô con, xe 2 bánh và xe bus, đồng nghĩa ôtô tải - bao gồm phần lớn bán tải đang có mặt trên thị trường Việt Nam - không được phép chạy trên làn đường này.

Theo nội dung Nghị định 168, phương tiện giao thông đi không đúng làn đường, phần đường quy định sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu vi phạm gây tai nạn giao thông, mức xử phạt tăng lên thành 10-12 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.