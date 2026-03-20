Xe bán tải nào được 'miễn trừ' lệnh cấm lưu thông?

Lệnh cấm lưu thông vào nội đô TP.HCM theo khung giờ từng áp dụng cho xe tải nhẹ, giờ đây về lý thuyết sẽ áp dụng cho cả các mẫu bán tải phổ biến tại Việt Nam.

Theo nội dung Thông tư số 53 do Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) ban hành năm 2024, phần lớn xe bán tải ở Việt Nam giờ được xem là ôtô tải.

Về lý thuyết, nhóm xe này sẽ phải tuân thủ các quy định, hạn chế dành cho ôtô tải. Chẳng hạn, các thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội đều có quy định riêng về cấm xe tải lưu thông vào khu vực nội đô theo từng khung thời gian. Ôtô tải cũng cần tuân thủ quy định khác với ôtô con về làn đường, tốc độ cho phép.

Tại TP.HCM, xe tải nhẹ bị cấm lưu thông vào khu vực nội đô thành phố trong các khung giờ 6-9h và 16-20h mỗi ngày.

Khi Quyết định số 23 về hạn chế ôtô tải lưu thông vào khu vực nội đô được UBND TP.HCM ban hành năm 2018, xe tải nhẹ vẫn được định nghĩa là ôtô chở hàng có khối lượng chuyên chở dưới 1.500 kg (loại trừ xe bán tải), ôtô tải có khối lượng chuyên chở từ 1.500 kg đến 2.500 kg và xe thí điểm.

Tuy nhiên khi Thông tư số 53 chính thức có hiệu lực từ năm 2025, những mẫu xe bán tải (pickup) mà trong giấy đăng kiểm tại phần "Loại phương tiện" có ghi nhận là "Ôtô tải pickup" lại bắt đầu được xem như ôtô tải, do đó về lý thuyết phải tuân thủ các quy định, hạn chế dành cho xe tải.

Một chiếc Ford Ranger được phân loại thuộc nhóm ôtô tải, theo nội dung ghi nhận trên giấy đăng kiểm. Ảnh: ĐV.

Nếu căn cứ theo nội dung đề cập tại Thông tư số 53, nhiều bán tải đang có mặt trên thị trường Việt đang thuộc diện không được phép lưu thông vào nội đô TP.HCM các khung giờ nêu trên. Vài trường hợp cá biệt, chẳng hạn Ford Ranger Raptor đời trước 2021 đăng ký dưới loại phương tiện ôtô con vẫn được phép di chuyển vào trung tâm.

Từ đây, nhiều ý kiến băn khoăn cho rằng nếu hạn chế hoạt động của bán tải vào nội đô theo khung giờ như trên, liệu rằng hoạt động của các xe tải, xe bán tải phục vụ sửa chữa điện, xe bảo trì của đơn vị cấp thoát nước, cây xanh... có bị ảnh hưởng hay không.

Liên quan đến nội dung này, Quyết định số 23/2019 sửa đổi Quyết định số 23/2018 đã có đề cập tại khoản 3 Điều 3, trong đó liệt kê các xe phục vụ sửa chữa điện, xe bảo trì của đơn vị cấp thoát nước, cây xanh thuộc nhóm phương tiện được thông qua phương án lưu thông tạm thời vào giờ hạn chế lưu thông.

Theo nội dung quy định mới, phần lớn bán tải ở Việt Nam thuộc nhóm ôtô tải pickup, thay vì ôtô con pickup. Ảnh minh họa: Isuzu.

Cụ thể, số này bao gồm xe tải phục vụ cho việc sửa chữa sự cố công trình điện của các công ty trực thuộc Điện lực, các doanh nghiệp có chức năng truyền tải, phân phối điện năng; xe tải phục vụ cho việc bảo trì, sửa chữa sự cố, ứng cứu thiên tai lĩnh vực chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, cầu, đường, cấp nước, thoát nước, cây xanh của các doanh nghiệp thực hiện công tác cung ứng sản phẩm dịch vụ công.

Nhóm xe tải được thông qua phương án lưu thông tạm thời trong khung giờ hạn chế lưu thông còn bao gồm xe tải chuyên dùng cứu hộ giao thông của doanh nghiệp có chức năng cứu hộ giao thông; xe tải vận chuyển máu, chế phẩm máu, ôxy và vắc-xin của doanh nghiệp vận tải có hợp đồng vận chuyển, cung cấp cho bệnh viện, trung tâm y tế, điểm tiêm chủng và một số xe tải nhẹ, xe tải chuyên dùng khác.