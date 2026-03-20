Trạm sạc của V-Green nâng tầm trải nghiệm cho người dùng xe điện

Theo giới chuyên gia, hệ thống siêu trạm sạc của V-Green không chỉ gia tăng tốc độ sạc mà còn đẩy trải nghiệm di chuyển của người dùng xe điện lên mức độ cao hơn.

Việc mở rộng hệ thống siêu trạm sạc không chỉ rút ngắn thời gian tiếp năng lượng mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo nền tảng để xe điện trở thành lựa chọn phổ biến trong tương lai.

Chìa khóa mang tới sự yên tâm trên mọi cung đường

Mới đây, V-Green vừa công bố đầu tư 10.000 tỷ đồng để triển khai 99 siêu trạm sạc dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên cả nước trong năm nay. Mỗi siêu trạm sạc có thể phục vụ cùng lúc 100 ôtô điện với thời gian sạc chỉ từ 15 phút.

Động thái mới của V-Green được giới chuyên gia đánh giá là bước đi mang tính thực tiễn cao.

Theo TS Lê Đức Hiếu, Trưởng khoa Cơ khí Động lực, Trường Cơ khí Ôtô (Đại học Công nghiệp), việc bổ sung 99 siêu trạm sạc với quy mô lớn sẽ tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong trải nghiệm người dùng. “Mạng lưới này sẽ giúp người lái xe cảm thấy yên tâm hơn khi di chuyển, tức là an toàn về mặt năng lượng”, chuyên gia này nhận định.

Đồng thời, ông phân tích, việc bố trí trạm sạc siêu nhanh trên các trục giao thông lớn sẽ giúp quá trình tiếp năng lượng trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt với các chuyến đi đường dài.

Chuyên gia ôtô Nguyễn Mạnh Thắng cũng đánh giá cao kế hoạch triển khai hệ thống sạc siêu nhanh của V-Green. Trong đó, ông ấn tượng với mức công suất 150 kW của các trạm này vì cho phép hành trình của người dùng được nối tiếp chỉ sau ít phút.

“Mỗi trạm có 100 cổng sạc, mỗi đầu sạc công suất 150 kW. Chỉ cần 15 phút sạc là lại vi vu lên đường. Con số chỉ mới nghe thôi đã thấy đủ hấp dẫn”, ông Thắng chia sẻ.

Theo ông, mô hình sạc siêu nhanh này không chỉ phục vụ xe cá nhân mà còn mở ra tiềm năng lớn cho vận tải hành khách và hàng hóa, khi xe điện có thể vận hành liên tục mà không bị gián đoạn bởi thời gian nạp năng lượng.

Bên cạnh yếu tố tiện lợi, mô hình siêu trạm sạc sử dụng năng lượng sạch cũng được đánh giá cao ở khía cạnh bền vững. 100% siêu trạm sạc đều sử dụng nguồn năng lượng sạch từ điện gió và điện mặt trời, lưu trữ trong các hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS). Mô hình này theo TS Hiếu giúp hệ thống trạm sạc không phụ thuộc hoàn toàn vào lưới điện, từ đó góp phần đảm bảo an ninh năng lượng.

“Các trạm sạc của V-Green có đầu vào sử dụng năng lượng tái tạo và chủ động được nguồn cung năng lượng tại chỗ sẽ không ảnh hưởng đến hệ thống điện quốc gia”, ông phân tích.

Hạ tầng sạc mở lối cho giao thông xanh

Đánh giá tổng thể về hạ tầng sạc tại Việt Nam, theo giới chuyên gia, sự cộng hưởng giữa 150.000 cổng sạc phủ khắp mọi miền đất nước cùng với hệ thống siêu trạm sạc sẽ tạo nên “mạng lưới năng lượng” ngày càng hoàn chỉnh cho giao thông điện hóa.

Việc xây dựng các siêu trạm sạc xóa bỏ hoàn toàn nỗi băn khoăn của người dùng xe điện lần đầu là điểm sạc và tốc độ sạc.

Điểm đáng chú ý của mạng lưới này không nằm ở số lượng đơn thuần, mà ở cách phân bổ theo nhu cầu sử dụng thực tế. Các điểm sạc được bố trí dày đặc tại đô thị, trung tâm thương mại, khu dân cư, đồng thời mở rộng dọc các tuyến quốc lộ, cao tốc, giúp người dùng có thể dễ dàng lập kế hoạch cho cả hành trình ngắn lẫn dài.

Từ góc độ này, TS Hiếu đánh giá khi “tính thuận tiện” của xe điện ngày càng tốt, xe điện có thể đáp ứng nhu cầu của người dùng và trở thành phương tiện có thể thay thế xe xăng trong tương lai.

Thực tế thị trường đã cho thấy tác động rõ rệt của hạ tầng sạc tới hành vi tiêu dùng. Năm 2025, VinFast ghi nhận doanh số 175.099 ôtô điện tại Việt Nam, gần gấp đôi năm trước và vượt xa các kỷ lục từng được thiết lập tại Việt Nam.

Các mẫu xe từ phổ thông cho cá nhân như VF 3, VF 5, VF 6 cho đến xe dịch vụ như Limo Green và Herio Green đều có doanh số thuộc top đầu thị trường. Điều này phản ánh xu hướng chuyển dịch sang phương tiện điện đang diễn ra mạnh mẽ ở mọi nhóm xe, phân khúc.

Ở góc độ dài hạn, TS Hiếu cho rằng xu hướng này là tất yếu khi Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Ông phân tích rằng việc đồng thời phát triển phương tiện và hạ tầng năng lượng xanh sẽ tạo nền tảng vững chắc cho thị trường.

“Khi hạ tầng xanh được phủ rộng hơn, trong bối cảnh xu hướng chung là xanh hóa, quá trình chuyển đổi là tất yếu. Nhìn theo lộ trình từ nay đến năm 2050, xu hướng sử dụng xe điện, sử dụng năng lượng xanh sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa”, ông khẳng định.