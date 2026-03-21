Mỹ bác kiến nghị triệu hồi hơn 2,2 triệu xe Tesla

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) bác kiến nghị triệu hồi hơn 2,2 triệu xe Tesla do không phát hiện lỗi an toàn về hệ thống bàn đạp ga thắng.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa chính thức khép lại kiến nghị yêu cầu triệu hồi quy mô lớn đối với hơn 2,26 triệu xe của Tesla, sau khi không tìm thấy bằng chứng về lỗi kỹ thuật liên quan đến an toàn.

NHTSA không phát hiện lỗi kỹ thuật bàn đạp ga thắng của Tesla

Quyết định này giúp Tesla tạm thời tránh được nguy cơ phải tiến hành một đợt triệu hồi lớn. Tuy nhiên, áp lực giám sát từ cơ quan chức năng vẫn chưa giảm, khi nhà chức trách Mỹ tiếp tục xem xét chặt chẽ hệ thống hỗ trợ lái nâng cao Full Self-Driving (FSD).

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) không phát hiện các lỗi kỹ thuật liên quan đến bàn đạp ga thắng của Tesla, bác kiến nghị triệu hồi được đề trình từ năm 2023.

Kiến nghị được đệ trình từ tháng 3/2023 cho rằng các mẫu xe Tesla có thể làm tăng nguy cơ nhầm lẫn chân ga - chân phanh, đặc biệt do sự khác biệt trong cách vận hành như chế độ lái một bàn đạp. Theo đó, tình huống này có thể dẫn đến hiện tượng tăng tốc ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, NHTSA cho biết đã không phát hiện bằng chứng về lỗi kỹ thuật hay nguy cơ mất an toàn. Cơ quan này dẫn dữ liệu cho thấy số vụ việc liên quan là rất ít và các phương tiện đều phản hồi đúng theo thao tác của người lái. Ngoài ra, đề xuất yêu cầu tài xế phải đạp phanh để dừng xe như trong kiến nghị cũng không được chứng minh là có thể ngăn chặn các sự cố đã ghi nhận.

NHTSA cũng nhấn mạnh rằng công nghệ phanh tái tạo năng lượng, hay còn gọi là "chế độ lái một bàn đạp", là tính năng phổ biến trên nhiều dòng xe điện và không phải đặc trưng riêng của Tesla.

Dù vậy, cơ quan này vẫn ghi nhận một số vụ tai nạn có thể liên quan đến vấn đề nêu trên, nhưng dữ liệu từ xe cho thấy các hệ thống đã hoạt động đúng thiết kế. NHTSA cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá các thông tin an toàn mới phát sinh.

Hệ thống FSD của Tesla cũng đang bị điều tra

Ở diễn biến khác, NHTSA đã nâng cấp cuộc điều tra đối với khoảng 3,2 triệu xe Tesla được trang bị hệ thống FSD, do lo ngại phần mềm này có thể không phát hiện hoặc cảnh báo kịp thời trong điều kiện tầm nhìn kém.

Cuộc điều tra ban đầu được mở từ tháng 10/2024 trên khoảng 2,4 triệu xe và nay đã chuyển sang giai đoạn phân tích kỹ thuật, bước cần thiết trước khi có thể yêu cầu triệu hồi nếu phát hiện vi phạm.

Tesla cho biết cơ quan quản lý giao thông Hà Lan (RDW) đang xem xét hồ sơ liên quan đến hệ thống FSD và dự kiến sẽ cấp phép tại thị trường này vào khoảng ngày 10/4. Nếu được thông qua, quyết định này có thể mở đường cho việc công nhận rộng rãi hơn trên toàn châu Âu, với khả năng được chấp thuận ở cấp Liên minh châu Âu (EU) trong năm nay.