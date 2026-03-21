Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Vỡ nát đầu, siêu xe Lamborghini Revuelto vẫn có giá 242.000 USD

  • Thứ bảy, 21/3/2026 10:24 (GMT+7)
Mẫu siêu xe hybrid Lamborghini Revuelto vừa tìm được chủ nhân mới với giá chỉ 242.000 USD, thậm chí còn thấp hơn chiếc Porsche 911 Turbo S được bán tại Mỹ.

lamborghini, revuelto, lamborghini revuelto, sieu xe, tai nan, dau gia anh 1

Thay thế cho Aventador, Lamborghini Revuelto là siêu xe thứ hai được trang bị công nghệ hybrid HPEV (High Performance Electrified Vehicle) sau Sian FKP 37.
lamborghini, revuelto, lamborghini revuelto, sieu xe, tai nan, dau gia anh 2

Tuy nhiên, không phải ai cũng có kỹ năng kiểm soát sức mạnh của siêu xe này. Mới đây, một chiếc Revuelto đã được đấu giá với tình trạng "thương tích" trầm trọng.
lamborghini, revuelto, lamborghini revuelto, sieu xe, tai nan, dau gia anh 3

Có thể dễ dàng nhận ra siêu xe Lamborghini Revuelto này đã va chạm trực diện phía trước, khiến gần như toàn bộ phần đầu xe vỡ nát không thể sửa chữa.
lamborghini, revuelto, lamborghini revuelto, sieu xe, tai nan, dau gia anh 4

Điều "an ủi" cho chủ nhân mới của siêu xe này là toàn bộ phần đuôi với màu sơn xám nhám Grigio Artis Matte vẫn còn nguyên vẹn.
lamborghini, revuelto, lamborghini revuelto, sieu xe, tai nan, dau gia anh 5

Tác động của vụ tai nạn còn thể hiện qua việc túi khí người lái, túi khí ghế phụ và 2 dải túi khí rèm đã được kích nổ.
lamborghini, revuelto, lamborghini revuelto, sieu xe, tai nan, dau gia anh 6

Tuy nhiên, bề mặt nội thất và bộ ghế hàng thửa màu xanh Ad Personam Verde Hydra Classica cùng họa tiết đường may Q-Citura vẫn còn nguyên vẹn.
lamborghini, revuelto, lamborghini revuelto, sieu xe, tai nan, dau gia anh 7

Tại thời điểm xảy ra va chạm, chiếc xe đã di chuyển được 1.650 dặm (khoảng 2.655 km).
lamborghini, revuelto, lamborghini revuelto, sieu xe, tai nan, dau gia anh 8

Sức mạnh của Lamborghini Revuelto đến từ động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L mạnh 825 mã lực. Kết hợp cùng 3 động cơ điện, công suất của siêu xe này lên đến 1.015 mã lực.
lamborghini, revuelto, lamborghini revuelto, sieu xe, tai nan, dau gia anh 9

Siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 350 km/h. Với chế độ thuần điện, xe chỉ có thể di chuyển tối đa 10 km.
lamborghini, revuelto, lamborghini revuelto, sieu xe, tai nan, dau gia anh 10

Theo nền tảng đấu giá, mức giá bán lẻ tạm tính của chiếc xe khoảng 686.635 USD. Trước đó, siêu xe này từng được rao bán mới tại các đại lý với giá 749.800 USD (odo 225 km) và 699.950 USD (odo 245 km).
lamborghini, revuelto, lamborghini revuelto, sieu xe, tai nan, dau gia anh 11

Sau nhiều ngày đấu giá, con số cuối cùng mà chiếc siêu xe "xấu số" này nhận được là 242.000 USD. Tại Việt Nam, Lamborghini Revuelto có giá từ 44 tỷ đồng.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Việt Hà

Ảnh: Copart

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý