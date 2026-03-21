Vỡ nát đầu, siêu xe Lamborghini Revuelto vẫn có giá 242.000 USD

Thay thế cho Aventador, Lamborghini Revuelto là siêu xe thứ hai được trang bị công nghệ hybrid HPEV (High Performance Electrified Vehicle) sau Sian FKP 37.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có kỹ năng kiểm soát sức mạnh của siêu xe này. Mới đây, một chiếc Revuelto đã được đấu giá với tình trạng "thương tích" trầm trọng.
Có thể dễ dàng nhận ra siêu xe Lamborghini Revuelto này đã va chạm trực diện phía trước, khiến gần như toàn bộ phần đầu xe vỡ nát không thể sửa chữa.
Điều "an ủi" cho chủ nhân mới của siêu xe này là toàn bộ phần đuôi với màu sơn xám nhám Grigio Artis Matte vẫn còn nguyên vẹn.
Tác động của vụ tai nạn còn thể hiện qua việc túi khí người lái, túi khí ghế phụ và 2 dải túi khí rèm đã được kích nổ.
Tuy nhiên, bề mặt nội thất và bộ ghế hàng thửa màu xanh Ad Personam Verde Hydra Classica cùng họa tiết đường may Q-Citura vẫn còn nguyên vẹn.
Tại thời điểm xảy ra va chạm, chiếc xe đã di chuyển được 1.650 dặm (khoảng 2.655 km).
Sức mạnh của Lamborghini Revuelto đến từ động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L mạnh 825 mã lực. Kết hợp cùng 3 động cơ điện, công suất của siêu xe này lên đến 1.015 mã lực.
Siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 350 km/h. Với chế độ thuần điện, xe chỉ có thể di chuyển tối đa 10 km.
Theo nền tảng đấu giá, mức giá bán lẻ tạm tính của chiếc xe khoảng 686.635 USD. Trước đó, siêu xe này từng được rao bán mới tại các đại lý với giá 749.800 USD (odo 225 km) và 699.950 USD (odo 245 km).
Sau nhiều ngày đấu giá, con số cuối cùng mà chiếc siêu xe "xấu số" này nhận được là 242.000 USD. Tại Việt Nam, Lamborghini Revuelto có giá từ 44 tỷ đồng.
