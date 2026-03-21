Chiếc xe điện cỡ nhỏ của Hyundai trông ra sao?

Dù là mẫu SUV cỡ nhỏ, những chiếc xe điện này của Hyundai không được định vị ở phân khúc bình dân.

Hyundai vừa chính thức nâng tầm mẫu xe điện nhỏ nhất của mình bằng việc ra mắt phiên bản "Lounge" cho dòng Casper Electric tại thị trường Hàn Quốc.

So với phiên bản chạy xăng truyền thống, Casper Electric có trục cơ sở dài hơn tới 180 mm để tối ưu hóa không gian chứa pin và diện tích sử dụng bên trong, biến nó thành một "phòng chờ di động" thực thụ đúng như tên gọi Lounge.

Được định vị là phiên bản cao cấp nhất, Casper Electric Lounge (hay còn gọi là Inster tại các thị trường quốc tế) chứng minh rằng những chiếc micro-SUV không nhất thiết phải đi kèm với trang bị cơ bản nghèo nàn.

Hyundai Casper Lounge là bản cao cấp nhất của mẫu xe điện giá rẻ. Ảnh: Hyundai.

Về ngoại thất, phiên bản Lounge tạo sự khác biệt bằng lưới tản nhiệt có hoa văn mới, màu sơn xanh Mint (Glow Mint) độc quyền và bộ mâm hợp kim 17 inch mang phong cách tương lai. Tương tự như bản Cross, hệ thống đèn chiếu sáng và đèn hậu full-LED giờ đây là trang bị tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, điểm ăn tiền thực sự nằm ở khoang nội thất với những vật liệu hiếm thấy trong phân khúc xe hạng A như nội thất bọc da thật, trần xe và tấm che nắng đều được bọc vải dệt cao cấp, hệ thống âm thanh Kevlar.

Điểm đặc biệt là gói an toàn ADAS level 2 và màn hình giải trí, đồng hồ kỹ thuật số kích thước 10,25 inch.

Về mặt kỹ thuật, Casper Electric Lounge sử dụng cấu hình mạnh mẽ nhất của dòng xe này với động cơ điện 113 mã lực và bộ pin 49 kWh. Dù trang bị mâm 17 inch lớn hơn làm giảm đôi chút phạm vi hoạt động so với bản Inspiration, nhưng ôtô vẫn đạt được quãng đường 295 km cho mỗi lần sạc đầy.

Không gian nội thất của Casper sang trọng với các chi tiết da thật. Ảnh: Hyundai.

Mức giá niêm yết cho phiên bản Lounge tại Hàn Quốc là 36.410.000 Won (khoảng 24.500 USD ). Tuy nhiên, nhờ các chính sách trợ giá xe điện mạnh tay tại Seoul trong năm 2026, người dân có thể sở hữu mẫu ôtô này với mức giá thực tế chỉ khoảng 20 triệu Won (tương đương 13.400 USD ). Hiện tại, Hyundai vẫn chưa xác nhận thời điểm đưa phiên bản hạng sang này tới các thị trường xuất khẩu dưới cái tên Inster.