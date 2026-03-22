Toyota Land Cruiser FJ chốt giá ở Thái, về Việt Nam khoảng bao nhiêu?

Tại Thái Lan, giá của Toyota Land Cruiser FJ vừa chính thức được công bố, dao động hơn 1,2 triệu Baht, sau hơn 3 tháng được ra mắt.

Sau gần 3 tháng xuất hiện, những chiếc Land Cruiser FJ đã có giá bán chính thức tại thị trường Thái Lan. Theo Toyota Thái, giá của mẫu xe khởi điểm ở mức 1,289 triệu Baht, tương đương khoảng 1 tỷ đồng . Mức giá này sát với khoảng dự đoán trước đó được truyền thông quốc tế đưa ra.

Vào cuối tháng 2, một số đại lý Toyota tại Việt Nam cũng rục rịch thông tin sẽ sớm mang tiểu Land Cruiser đến thị trường Việt. Dù chưa chính thức nhận đặt cọc, nhân viên tư vấn cho biết nhiều khả năng Land Cruiser FJ sẽ ra mắt vào quý III năm nay. Giá bán dự kiến tại Việt Nam dao động 1,6- 1,8 tỷ đồng .

Xe được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng 2TR-FE dung tích 2.7L, sản sinh công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm. Đi kèm với khối động cơ là hộp số tự động 6 cấp Super ECT cùng hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian 4WD.

Với độ nóng của đàn anh và sự chờ đợi của cộng đồng, nhiều khả năng khi xuất hiện, chiếc FJ cũng sẽ rơi vào tình trạng bia kèm lạc quen thuộc như dự đoán từ trước.

Dù mức giá dự kiến không quá thấp, nhưng với những tín đồ của dòng xe địa hình, đây vẫn là một lựa chọn đầy cảm hứng.

Thách thức lớn nhất đối với khách hàng yêu thích Land Cruiser FJ có lẽ không nằm ở thông số kỹ thuật, mà là khả năng tiếp cận mẫu xe này đúng giá niêm yết trong bối cảnh nhu cầu thị trường được dự báo sẽ vượt xa nguồn cung vào cuối năm nay.