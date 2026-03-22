Cận cảnh Toyota Land Cruiser FJ có mặt tại Thái Lan, giá từ 38.700 USD

  • Chủ nhật, 22/3/2026 14:38 (GMT+7)
Mẫu SUV cỡ nhỏ Toyota Land Cruiser FJ chính thức ra mắt tại Thái Lan với phiên bản lắp ráp trong nước, với mức giá từ 38.700 USD.

Chỉ sau 5 tháng ra mắt toàn cầu, mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ Toyota Land Cruiser FJ đã được giới thiệu đến khách hàng tại Thái Lan và cũng được lắp ráp tại nhà máy TMT Ban Pho, tỉnh Chachoengsao.
Dựa trên bản concept Compact Cruiser EV, mẫu xe này được phát triển trên khung gầm rời IMV SSWB Super, vốn chia sẻ cùng mẫu bán tải Toyota Hilux Champ.
Tiếp nối đàn anh FJ Cruiser vốn đã dừng sản xuất từ năm 2022, ký tự "FJ" trong tên gọi Toyota Land Cruiser FJ có nghĩa là "Freedom & Joy" (tự do và niềm vui), vốn cũng lấy cảm hứng từ mẫu SUV huyền thoại FJ40 Land Cruiser.
Ngoại thất của Toyota Land Cruiser FJ hoàn toàn mới được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế retro, vốn được các hãng xe theo đuổi trong thời gian gần đây như Ford Bronco, Ford Bronco Sport hay Suzuki Jimny.
Xe có kích thước tổng thể 4.610 x 1.855 x 1.890 mm, trục cơ sở 2.580 mm. Khoảng sáng gầm xe của mẫu SUV này lên đến 245 mm, mang đến khả năng lội nước 700 mm.
Xe được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm hợp kim kích thước 18 inch sơn đen, đi kèm lốp Bridgestone Dueler H/T có thông số 265/60 R18 và hệ thống phanh đĩa trước/sau.
Tại thời điểm ra mắt, khách hàng có thể lựa chọn 3 màu sơn tiêu chuẩn gồm xanh Smoky Blue, trắng Platinum White Pearl Mica và xám Ash Grey.
Nội thất của Toyota Land Cruiser FJ được thiết kế tương tự đàn anh Land Cruiser Prado, bao gồm bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 7 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 12.3 inch.
Tuy nhiên, mẫu SUV này chỉ có duy nhất trang bị ghế bọc da thật màu đen, trong đó ghế tài có khả năng điều khiển điện 8 hướng và 4 hướng dành cho ghế phụ.
Hàng ghế sau có thể trượt tiến/lùi 5 cấp độ và tựa lưng có thể ngã tới 40°. Hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập có thêm tính năng lọc không khí và bụi mịn PM 2.5.
Tuy có kích thước nhỏ gọn, khoang hành lý phía sau có dung tích 765 L, và có thể mở rộng lên 1.522 L khi gập tựa lưng hàng ghế sau xuống theo tỷ lệ 45:55.
Toyota Land Cruiser FJ được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng 2TR-FE dung tích 2.7L, sản sinh công suất cực đại 166 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm.
Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp, phanh tay cơ và hệ dẫn động 4 bánh cùng khóa vi sai cầu sau. Hệ thống treo cầu trước sử dụng cơ cấu tay đòn kép với lò xo giảm chấn, trong khi hệ thống treo cầu sau sử dụng cơ cấu 4 điểm và lò xo giảm chấn.
Mẫu SUV này sử dụng hệ thống an toàn Toyota Safety SENSE gồm cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường và điểm mù, hệ thống kiểm soát lực kéo A-TRC...
Xe cũng có sẵn các tính năng tiện nghi như kết nối Apple Carplay và Android Auto, chìa khóa thông minh, hệ thống âm thanh 6 loa, cổng sạc và kết nối USB Type C...
Toyota Land Cruiser FJ được phân phối tại Thái Lan với giá từ 1,269 triệu baht (38.700 USD). Mẫu SUV này sẽ được trưng bày trong tuần này tại triển lãm Bangkok International Motor Show 2026.

Việt Hà

Ảnh: Autolife Thailand

