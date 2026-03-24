Xe điện Mercedes-Benz CLA 250+ EQ tại Thái Lan có giá 70.000 USD

Chỉ 1 năm sau khi ra mắt toàn cầu, mẫu coupe 4 cửa Mercedes-Benz CLA thế hệ mới đã được giới thiệu tại Thái Lan. Trong lần xuất hiện này, CLA được phân phối với biến thể thuần điện Mercedes-Benz CLA 250+ EQ Technology.
Nhìn từ phía trước, Mercedes-Benz CLA mang ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu với lưới tản nhiệt ngôi sao phát sáng cùng dải LED trang trí kéo dài theo bề ngang thân xe.
Mẫu EV này được trang bị cụm đèn Multibeam LED với họa tiết ngôi sao 3 cánh đặc trưng. Chỉ số cản gió của mẫu coupe 4 cửa này đạt mức 0,21, giúp tối ưu mức tiêu thụ điện.
Mẫu coupe thuần điện này có kích thước 4.723 x 1.855 x 1.468 mm, trục cơ sở dài 2.790 mm. So với thế hệ trước, xe dài hơn 35 mm và có trục cơ sở tăng thêm 61 mm.
Xe được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm 5 chấu kích thước 18 inch và lốp 255/40 R18, tay nắm cửa điều khiển điện và chức năng mở cửa thông minh KEYLESS-GO...
Phần đuôi của CLA thế hệ mới nổi bật với cụm đèn hậu mang họa tiết ngôi sao 3 cánh. Camera lùi được tích hợp phía sau logo Mercedes-Benz.
Do không sử dụng động cơ đốt trong, không gian chứa vật dụng dưới nắp capo đạt mức 101 L, trong khi khoang hành lý phía sau đạt 405 L, đồng thời kết nối với nội thất.
Mercedes-Benz CLA 250+ EQ sở hữu tiêu chuẩn MBUX Superscreen, bao gồm bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 10.25 inch, màn hình cảm ứng trung tâm và màn hình ghế phụ đồng kích thước 14 inch.
Hệ thống sử dụng MBUX Superscreen MB.OS được vận hành bởi trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ ChatGPT, Gemini, Google Maps, Microsoft Teams, Webex, Zoom...
Ghế điều khiển điện được bọc chất liệu nhân tạo ARTICO, bổ sung các bề mặt vi sợi MICROCUT, hoặc khách hàng có thể nâng cấp lên chất liệu da thật.
Hàng ghế sau đi kèm tựa tay và có thể gập tựa lưng theo tỷ lệ 60:40. Xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập.
Mercedes-Benz CLA 250+ EQ được trang bị một động cơ điện, cho ra công suất tối đa 272 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu sau và hộp số 2 cấp.
Dựa trên nền tảng điện áp 800 V, xe hỗ trợ sạc AC với công suất tối đa 22 kW và sạc nhanh DC lên tới 320 kW; chỉ trong 10 phút sạc nhanh DC, quãng đường di chuyển có thể được bổ sung khoảng 325 km.
Với những trang bị trên, mẫu EV này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 6,7 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 210 km/h. Với một chu kỳ sạc, xe có thể di chuyển tối đa 792 km với tiêu chuẩn WLTP.
Mercedes-Benz CLA 250+ EQ được phân phối chính hãng với giá 2,29 triệu baht (khoảng 69.400 USD). Mẫu coupe cỡ nhỏ này được lắp ráp tại Thái Lan với mức bảo hành 3 năm không giới hạn odo. Tuy nhiên, hệ thống điện được bảo hành 10 năm hoặc 250.000 km.
