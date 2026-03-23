Cận cảnh Toyota Hilux Travo-e, bán tải điện Nhật tại Bangkok Motorshow

  • Thứ hai, 23/3/2026 16:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dù phiên bản nâng cấp của Toyota Hilux đã được giới thiệu tại Việt Nam, nhưng tùy chọn thuần điện nay mới được xuất hiện tại triển lãm Bangkok Motorshow ở Thái Lan.

Tại Bangkok Motorshow 2026 diễn ra tại Thái Lan, mẫu bán tải thuần điện của Toyota, chiếc Hilux Travo-e chiếm vị trí trung tâm của gian hàng. Về kích thước, mẫu bán tải điện vẫn sở hữu số đo tương tự các tùy chọn còn lại với số đo 5.320 x 1.855 x 1.800 mm, trục cơ sở 3.085 mm.

Vì là xe điện, phần đầu của Hilux Travo-e đã khác biệt hơn với lưới tản nhiệt khép kín. Cụm đèn chiếu sáng mới mang nhiều đường nét tương tự đèn trên RAV4 mới hay Camry. Vòm bánh xe 2 bên thân vẫn giữ hình dáng bề thế.

Đuôi xe nay có thêm bệ bước tích hợp. Cặp đèn hậu đặt dọc 2 bên được thay đổi thiết kế.

Bên trong khoang lái, chiếc Travo-e có thiết kế khá tương đồng mẫu Land Cruiser FJ cùng nhà. Khu vực táp lô được tinh chỉnh để giữ nguyên cảm giác địa hình, mạnh mẽ nhưng vẫn hiện đại. Vật liệu được sử dụng chính ở khoang lái của Hilux Travo-e là nhựa mờ và da tổng hợp.

So với các bản động cơ đốt trong đã xuất hiện tại Việt Nam, thiết kế ở khu vực táp lô và yên ngựa của Hilux điện có sự khác biệt. Những lẫy gạt gài cầu nối trên yên ngựa đã được lược bỏ. Kiểu thiết kế của cần số cũng có chút thay đổi.

Phía trên táp lô vẫn là màn hình trung tâm đặt nổi với kích thước 12 inch, bên dưới là các phím chỉnh điều hòa, sấy kính hay chỉnh ghế.

Phiên bản thuần điện sở hữu một ổ cắm sạc ở trên hốc bánh xe bên trái. Xe được trang bị bộ pin lithium-ion dung lượng 59,2 kWh, cùng 2 motor điện. Tổng quãng đường di chuyển của mẫu xe lên đến 300 km mỗi lần sạc.

Tại Thái Lan, mẫu bán tải thuần điện có giá khởi điểm 1,491 triệu Baht.
Cơ hội để phiên bản thuần điện này được mang về Việt Nam khá thấp bởi trước đó, toàn bộ phiên bản nâng cấp đã được mở bán vào đầu năm, với giá dao động 632-903 triệu đồng.

Đan Thanh

ảnh: Topgear Phillipines, AutolifeThailand

