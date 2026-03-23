Toyota dồn lực vào xe chạy bằng hydro?

Toyota dự kiến sẽ điều chỉnh dây chuyền sản xuất, tập trung phân phối các mẫu xe tải chạy bằng hydro tại Ấn Độ trong tương lai.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô đang dồn lực cho xe chạy pin hay hybrid, Toyota lại chọn hướng đi đa dạng hóa, trong đó các mẫu xe vận tải chạy hydro được kỳ vọng sẽ bứt phá nhanh hơn mọi dự báo nhờ sự thúc đẩy từ phân khúc xe thương mại hạng nặng.

Ông Vikram Gulati, Giám đốc Đối ngoại của Toyota tại Ấn Độ, đã chia sẻ rằng xe chạy bằng hydro có khả năng mở rộng quy mô sản xuất nhanh chóng nhờ những ưu thế vượt trội so với xe điện truyền thống trong vận tải đường dài.

"Đối với các xe tải hạng nặng hay xe khách cỡ lớn, việc sử dụng pin thường gặp trở ngại về trọng tải cực lớn và thời gian chờ sạc quá lâu. Trong khi đó, hydro mang lại khả năng nạp nhiên liệu nhanh chóng và mật độ năng lượng cao, là giải pháp lý tưởng cho các lĩnh vực khó điện hóa", ông Gulati nhấn mạnh.

Chiến lược phát triển hệ sinh thái hydro của Toyota dự kiến sẽ diễn ra theo 2 giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, thị trường sẽ tận dụng các động cơ đốt trong truyền thống được "độ" lại để đốt cháy trực tiếp khí hydro thay cho xăng dầu, giúp tận dụng hạ tầng sẵn có.

Nhóm xe tải của Toyota tại Ấn Độ có thể sẽ chuyển sang động cơ nhiên liệu hydro. Ảnh: Cartoq.

Giai đoạn tiếp theo, khi dây chuyền sản xuất xe hydro đã ổn định và công nghệ lõi rẻ hơn, các dòng xe điện chạy bằng nhiên liệu hydro thuần (FCEV) sẽ bùng nổ mạnh mẽ, lan tỏa từ xe tải khổng lồ sang cả các dòng ôtô du lịch gia đình.

Dù đang đẩy mạnh các dòng xe xanh như Lexus ES 500e hay Urban Cruiser EBella tại Ấn Độ, Toyota vẫn kiên định với quan điểm không nên ép buộc một giải pháp duy nhất là xe điện chạy pin. Tại một quốc gia mà nguồn điện vẫn phụ thuộc nhiều vào than đá như Ấn Độ, hãng tin rằng xe Hybrid (HEV) vẫn mang lại lợi ích giảm phát thải tức thì mà không gây áp lực lên mạng lưới trạm sạc công cộng vốn đang quá tải.

Để các công nghệ tiên tiến này trở nên dễ tiếp cận hơn, Toyota đã đạt tỷ lệ nội địa hóa trên 90% cho các mẫu ôtô chủ lực và vận hành nhà máy sản xuất hệ truyền động điện với công suất 135.000 đơn vị mỗi năm.

Bên cạnh đó, hãng cũng đang tích cực vận động chính phủ thay đổi chính sách thuế, chuyển từ đánh thuế dựa trên loại động cơ sang đánh thuế dựa trên tổng lượng phát thải carbon. Cách tiếp cận này sẽ tạo ra một thị trường công bằng, thúc đẩy người tiêu dùng lựa chọn các dòng ôtô sạch dù đó là xe hybrid, xe điện hay xe chạy bằng hydro.