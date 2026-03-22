Xe điện tại Mỹ có diễn biến lạ

Thị trường xe điện mới tại Mỹ giảm doanh số nhưng sức mua ôtô điện đã qua sử dụng lại tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 2.

Theo Carscoops, những biến động giá xăng dầu do xung đột ở Trung Đông đang khiến khách Mỹ tăng cường tìm kiếm liên quan đến ôtô điện. Tuy nhiên, doanh số dường như chưa thực sự phản ánh điều này khi thị trường xe điện Mỹ vừa giảm sức bán trong tháng 2.

Có gần 69.000 xe điện mới đã đến tay khách Mỹ trong tháng vừa rồi. Dù con số nhìn có vẻ lạc quan, đây đã là mức giảm 27% so với kỳ báo cáo đầu năm 2026.

Nhìn chung, doanh số ôtô điện ở tháng 2 vẫn tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng tiêu thụ nói trên đóng góp khoảng 5,8% tổng doanh số ôtô mới tại Mỹ trong tháng 2.

Theo Cox Automotive, giá giao dịch trung bình ôtô mới tại Mỹ đã giảm trong tháng 2.

Ôtô điện hiện có giá trung bình khoảng 55.300 USD , giảm nhẹ so với năm ngoái. Điều chỉnh này giúp khoảng cách giá trung bình giữa xe điện với xe xăng thu hẹp đáng kể, về mức thấp nhất lịch sử thị trường ôtô xứ cờ hoa.

Các chương trình ưu đãi "góp công" lớn vào chuyển biến này khi khuyến mại hiện chiếm 14% giá trị giao dịch trung bình. Theo Cox Automotive, giá trị ưu đãi tăng lên thành 7.870 USD mỗi xe.

Tesla vẫn là hãng xe điện bán chạy nhất nước Mỹ với khoảng 38.500 xe đến tay khách hàng trong tháng 2. Tuy nhiên, thị phần của Tesla đã giảm 4% so với tháng trước, khiến khoảng cách với các đối thủ dần bị thu hẹp.

Chevrolet ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ khi doanh số tăng 70% so với kỳ báo cáo đầu năm. Hyundai và Toyota cũng tăng trưởng dương, nhưng Ford và Nissan lại giảm doanh số.

Thị trường xe điện đã qua sử dụng tiếp tục âm thầm tăng trưởng. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số xe điện cũ ở Mỹ tăng trưởng 29% để đạt gần 31.000 xe.

Đà tăng trưởng không quá bùng nổ, tuy nhiên là dấu hiệu cho thấy khách hàng Mỹ đang dần ưa chuộng những mẫu xe điện đã qua sử dụng.

Giá bán giảm được cho là một trong những lý do giúp thị trường xe điện cũ tại Mỹ ghi nhận đà tăng trưởng ổn định. Giá giao dịch của nhóm xe này trong tháng 2 đã về dưới ngưỡng 35.000 USD , giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều mẫu xe điện cũ tại Mỹ đang có giá thấp hơn cả dòng xe xăng đồng hạng, diễn biến mà Carscoops cho rằng cách đây không lâu dường như là điều bất khả thi.

Báo cáo của Cox Automotive giải thích rằng lượng hàng tồn kho đang giảm, đặc biệt đối với xe điện đã qua sử dụng, cho thấy nhu cầu cuối cùng cũng bắt đầu đáp ứng được nguồn cung, giúp thị trường dần thoát khỏi tình trạng cung vượt cầu từng có ở giai đoạn trước.

Các chuyên gia của Cox Automotive không nói rõ điều đó có thể dẫn đến giá cả tăng lên, nhưng quy luật cung cầu đơn giản cho thấy điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Thực tế, lượng tồn kho của xe điện cũ đã giảm xuống còn khoảng 42 ngày bán hàng. Con số này đang cao hơn một chút so với mức của các dòng xe xăng tương đương, chứng kiến lần đầu tình trạng này xảy ra trong gần một năm qua.