Cảm biến EyeDAR giúp xe tự lái phát hiện sớm các nguy cơ bị che khuất bằng cách bổ sung "góc nhìn" từ hạ tầng ven đường.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Rice (Mỹ) vừa phát triển một cảm biến radar ven đường nhỏ gọn, có khả năng hỗ trợ xe tự lái phát hiện các phương tiện, người đi bộ và người đi xe đạp bị che khuất tại giao lộ hoặc trong điều kiện tầm nhìn kém.

"Con mắt thứ hai" EyeDAR dành cho xe tự hành

Thiết bị có tên EyeDAR được thiết kế nhằm cung cấp cho xe tự hành một "góc nhìn bổ sung" ngoài phạm vi quan sát trực tiếp của hệ thống cảm biến trên xe. Theo nhà nghiên cứu Kun Woo Cho, công nghệ này giúp thu nhận các tín hiệu phản xạ mà một chiếc xe đơn lẻ có thể bỏ sót, từ đó loại bỏ các điểm mù nguy hiểm.

Dự án EyeDAR được dẫn đầu bởi nhà nghiên cứu Kun Woo Cho tại Đại học Rice đã mở ra tiềm năng rộng lớn của các dòng sản phẩm xe tự hành, bằng cách cung cấp cho những phương tiện này "con mắt" nằm ngoài xe.

Hiện nay, xe tự lái thường sử dụng kết hợp LiDAR, Radar và camera để nhận diện môi trường. Tuy nhiên, camera có thể gặp khó khăn trong điều kiện thời tiết xấu như sương mù, mưa lớn hoặc ánh sáng chói.

EyeDAR được phát triển như một cảm biến radar sóng milimet tiêu thụ điện năng thấp, kích thước chỉ tương đương một quả cam. Thiết bị này có thể được lắp đặt trên các hạ tầng giao thông như cột đèn đường, đèn tín hiệu hoặc biển báo giao thông.

Các cảm biến EyeDAR sẽ phát tín hiệu radar, thu nhận phản xạ để dựng nên một "bức tranh" giao thông xung quanh, sau đó gửi cảnh báo tới các xe tự lái gần đó về những đối tượng đang tiến lại gần nhưng bị che khuất khỏi tầm nhìn.

Hiệu quả của EyeDAR trong ngành công nghiệp xe tự hành

EyeDAR là một "cảm biến biết nói" khi không chỉ phát hiện vật thể mà còn truyền ngược thông tin về phương tiện thông qua chính các tín hiệu radar nhận được. Hệ thống sử dụng thấu kính in 3D và antenna đặc biệt để xác định hướng tín hiệu, đồng thời giảm đáng kể nhu cầu xử lý tính toán.

Hiện tại, nhóm nghiên cứu EyeDAR đã bước vào giai đoạn thử nghiệm thực tế trên các phương tiện tự hành như Jaguar I-Pace và nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng và các doanh nghiệp.

Nghiên cứu được công bố trong bối cảnh công nghệ xe tự lái đang từng bước chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai thương mại tại một số khu vực trên thế giới.

Các thử nghiệm cho thấy thiết bị có thể xác định hướng tín hiệu radar nhanh hơn hơn 200 lần so với các thiết kế radar truyền thống. Tuy nhiên, việc áp dụng rộng rãi vẫn gặp nhiều thách thức về an toàn, quy định pháp lý, chi phí...

Tuy vậy, việc phổ cập rộng rãi vẫn bị hạn chế bởi những lo ngại về an toàn, quy định pháp lý, chi phí cũng như thách thức vận hành ổn định trong môi trường đô thị đông đúc và khó lường. Từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đơn giản hóa các thủ tục và "cởi trói" cho xe tự hành, đặc biệt là loại không cần vô lăng, nhiều thương hiệu lớn đã đẩy mạnh thử nghiệm các phương tiện đặc biệt này như Tesla, Waymo của Alphabet, Zoox của Amazon và Mercedes-Benz.