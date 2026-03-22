Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Ferrari, Bentley và Maserati tạm dừng giao xe tới Trung Đông

  • Chủ nhật, 22/3/2026 15:31 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Các hãng xe siêu sang như Ferrari, Bentley và Maserati đồng loạt tạm dừng giao xe tới Trung Đông do chiến sự leo thang, làm gián đoạn chuỗi vận chuyển và ảnh hưởng tới một trong những thị trường quan trọng nhất.

Ba thương hiệu xe sang hàng đầu thế giới gồm Ferrari, Bentley và Maserati được cho là đã tạm thời ngừng giao xe tới khu vực Trung Đông trong bối cảnh chiến sự khu vực kéo dài sang tuần thứ 3.

Ferrari thường tổ chức các buổi lái thử quy mô tại các nước Ả Rập. Không chỉ là một trong những thị trường trọng điểm, khu vực này luôn là một điểm đến hấp dẫn đối với môn thể thao đua xe F1 khi sở hữu các trường đua đẳng cấp thế giới.

Quyết định này được đưa ra sau khi xung đột lan rộng, kéo theo các cuộc không kích tại nhiều quốc gia như Qatar, Bahrain và Saudi Arabia - những thị trường vốn mang lại lợi nhuận cao cho các hãng siêu xe và xe siêu sang.

Ferrari cho biết: "Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đã tạm ngừng giao xe trong khu vực, đồng thời vẫn xử lý một số đơn hàng bằng đường hàng không". Dù Trung Đông chỉ chiếm dưới 5% tổng lượng xe giao toàn cầu của hãng, việc chuyển sang vận chuyển bằng máy bay cho thấy tầm quan trọng của thị trường này cũng như những khó khăn hậu cần mà các hãng xe đang đối mặt.

Các chủ xe đã đặt hàng phải chờ thêm một thời gian khi chiến sự bớt căng thẳng. Hơn thế nữa, các thương hiệu này cũng gặp thiệt hại không nhỏ về logistics và chuỗi cung ứng.

Tương tự, Maserati cũng đã dừng các hoạt động giao xe, mô tả tình hình vận chuyển trong khu vực là "rất nghiêm trọng". Hãng nhấn mạnh rằng việc giao xe sẽ chỉ được nối lại khi điều kiện an toàn và ổn định được đảm bảo để duy trì hoạt động bình thường.

Về phía Bentley, hãng cũng xác nhận tạm dừng giao xe tới khu vực này. CEO Frank-Steffen Walliser chia sẻ trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh thường niên: "Hiện tại, chúng tôi chưa ghi nhận tác động tới sản xuất. Nhưng rõ ràng, khách hàng tại Trung Đông đang có những mối quan tâm khác hơn là tìm mua một chiếc Bentley mới".

Trung Đông từ lâu đã là thị trường trọng điểm đối với các dòng siêu xe và xe siêu sang, nơi nhóm khách hàng giàu có đóng góp đáng kể vào nhu cầu đối với các mẫu xe biên lợi nhuận cao.

Bất kỳ sự gián đoạn nào trong hoạt động giao xe đều có thể ảnh hưởng không chỉ tới doanh số ngắn hạn mà còn đến mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Cho đến khi các tuyến vận chuyển được khôi phục ổn định và rủi ro giảm bớt, tình trạng chậm giao xe tới khu vực này nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn.

Việt Hà

Road & Track

trung đông ferrari bentley maserati chiến sự logistics siêu xe xe siêu sang Ferrari F1 trung đông ferrari bentley maserati chiến sự logistics siêu xe xe siêu sang

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý