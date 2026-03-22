Max Verstappen bị tước chiến thắng tại Nurburgring dù về đích đầu tiên

Tay đua Max Verstappen cùng các đồng đội đã bị tước chiến thắng tại chặng đua thuộc giải Nürburgring Langstrecken-Serie sau khi vi phạm quy định về lốp xe, dù trước đó đã cán đích đầu tiên.

Max Verstappen, Dani Juncadella và Jules Gounon đã giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc đua Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) sau hơn 4 giờ thi đấu, đánh dấu lần đầu tiên tay đua 4 lần vô địch F1 này tranh tài chính thức với chiếc Mercedes-AMG GT3.

Bộ 3 tay đua Max Verstappen, Dani Juncadella và Jules Gounon của Winward Racing đã cán đích đầu tiên trong thể thức NLS2 tại trường đua Nurburgring (Đức). Tuy nhiên, sơ suất từ phiên phân hạng đã khiến đội mất đi danh hiệu này.

Tuy nhiên, ngay sau khi cuộc đua kết thúc, tổ lái của Verstappen bị phát hiện đã sử dụng tổng cộng 7 bộ lốp trong ngày thi đấu (bao gồm cả vòng phân hạng), vượt quá mức cho phép là 6 bộ. Điều này khiến chiếc xe Mercedes-AMG GT3 bị loại khỏi kết quả chung cuộc.

Ông Christian Hohenadel, trưởng đội đua Winward Racing, đơn vị vận hành chiếc Mercedes-AMG GT3 mang số đeo 3, thừa nhận sai sót đến từ nội bộ đội đua. Ông nói: "Điều này thực sự đau đớn. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả những người đã cổ vũ cho chúng tôi".

Phía Mercedes-AMG sau đó cũng làm rõ nguyên nhân vi phạm không đến từ cuộc đua chính, mà xảy ra trong phiên phân hạng buổi sáng. Theo giải thích, đội đã thực hiện nhiều lần thay tay đua và lốp như thường lệ, nhưng một sai sót trong quá trình này đã dẫn tới việc vượt quá số bộ lốp cho phép.

Chặng đua này được xem là bước chạy đà của Verstappen trước khi anh dự kiến ra mắt tại giải đua sức bền danh tiếng 24 Hours of Nürburgring vào tháng 7/2026. Dù kết quả không được công nhận, Max Verstappen vẫn có thể tiếp tục tham gia chặng tiếp theo của NLS, trong bối cảnh lịch thi đấu F1 trong tháng 4 có khả năng bị gián đoạn vì chiến sự tại Trung Đông.

Sau án phạt, chiến thắng được trao lại cho bộ đôi Jordan Pepper và Dan Harper của đội Rowe Racing, thi đấu với chiếc BMW M4 GT3 Evo. Về phần Max Verstappen, kết quả 2 chặng đua đầu tiên của mùa giải F1 2026 của anh không quá tích cực khi tay đua này về vị trí thứ 6 trong chặng đua mở màn Australian GP, và không hoàn thành vòng đua (DNF) tại Chinese GP vào Chủ Nhật tuần trước.