Lexus IS thế hệ mới ra mắt Đông Nam Á, có thể quay lại Việt Nam?

Mẫu sedan hạng sang Lexus IS nay thể thao hơn với thiết kế mới, được giới thiệu tại triển lãm ôtô quốc tế Bangkok Motorshow.

Chiếc Lexus IS 300h xuất hiện tại Bangkok Motorshow năm nay. Ảnh: Top Gear Phillipines.

Tại Bangkok motorshow 2026, phiên bản thế hệ mới của chiếc Lexus IS 300h cũng được giới thiệu lần đầu tiên ở Đông Nam Á. Lexus IS 300h là mẫu sedan hạng sang nay được tinh chỉnh theo hướng thể thao hơn.

Về kích thước, Lexus IS 300h 2026 có kích thước giữ nguyên so với bản tiền nhiệm, với chiều dài 4.720 mm, rộng 1.840 mm, cao 1.435 mm và trục cơ sở 2.800 mm.

So với bản từng được bán tại Việt Nam, đầu xe của IS 300h mới trẻ trung hơn. Logo gắn ở trung tâm lưới tản nhiệt nay thay đổi, đặt chếch lên gần nắp ca pô. Phần viền kim loại xung quanh lưới tản nhiệt và hốc gió gần cản trước nay cũng được tinh chỉnh, giúp tổng thể đầu xe hầm hố, góc cạnh hơn.

Bên trong khoang lái, các công nghệ và trang bị cũng được nâng cấp đáng kể.

Đầu xe thể thao hơn của Lexus IS 300h thế hệ mới tại Thái Lan. Ảnh: Autolife Thailand.

Theo thông tin trước đó từ truyền thông Thái Lan, IS 300h thế hệ mới được tinh chỉnh táp lô với vật liệu tre Forged Bamboo. Hệ thống đèn viền có thể tùy chỉnh 50 màu cùng 14 chế độ. Màn hình giải trí trung tâm được nâng kích thước lên 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto.

Ở mỗi phiên bản, họa tiết mâm và kích thước cũng có sự khác biệt. Đặc biệt bản F Sport còn có gói thiết kế thể thao riêng với bộ mâm 19 inch, kẹp phanh đỏ và hệ thống treo thích ứng.

Xe tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 223 mã lực. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 8,7 giây, tốc độ tối đa đạt 185 km/h.

Tại Thái Lan, giá của Lexus IS 300h khoảng 3,89 triệu Baht. Vào đầu năm 2024, Lexus đã ngừng bán dòng IS tại Việt Nam sau 3 năm ra mắt.

Không gian bên trong xe cũng được nâng cấp. Ảnh: AutolifeThailand.

Mẫu xe từng cạnh tranh với Mercedes-Benz C-Class, BMW 3 Series trong tầm giá khoảng 2,13- 2,82 tỷ đồng . Với việc giới thiệu bản thế hệ mới tại Bangkok Motorshow ở Thái Lan, nhiều khả năng mẫu sedan hạng sang này có thể quay lại Việt Nam trong tương lai.