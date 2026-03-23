Chọn xe máy điện Honda ICON e: hay VinFast Evo Grand với 30 triệu?

Trong tầm giá dưới 30 triệu đồng, 2 đại diện xe máy điện từ VinFast và Honda sẽ khác nhau thế nào?

Với ngân sách từ khoảng 20 đến 30 triệu đồng, người dùng đã có thể chuyển đổi từ xe chạy xăng sang các mẫu xe máy điện thông dụng trên thị trường. Phân khúc giá này hiện có nhiều sản phẩm, nhưng 2 cái tên chính ở nhóm sạc điện thường được so sánh với nhau phải kể đến là Honda ICON e: và VinFast Evo Grand.

Vậy 2 mẫu xe điện này có gì khác biệt và đâu là cái tên phù hợp với người mua ở nội thành, thường di chuyển trong phố?

ICON e: nhỏ gọn, Evo Grand mềm mại

Nhìn từ ngoại hình có thể thấy phong cách thiết kế khác biệt của 2 mẫu xe máy điện. Nếu Honda ICON e: trẻ trung, hướng đến nhóm khách hàng trẻ với kiểu dáng nhỏ gọn, nhiều đường cắt xẻ, VinFast Evo Grand lại mềm mại hơn.

Mẫu xe máy điện thuần Việt sở hữu ngoại hình nhẹ nhàng, khá quen thuộc, hướng đến nhóm khách nữ giới. Với nhiều người, Evo Grand có thể "nịnh mặt" hơn nhờ các gam màu ngoại thất nhạt theo xu hướng, kiểu thiết kế tối giản đã thành công trên Evo Neo hay Evo200 trước đó.

Điểm cộng của Honda ICON e: là độ hoàn thiện các chi tiết trên xe. Ảnh: Đan Thanh.

Trong khi đó, ICON e: lại thu hút nhiều người trẻ hơn. Điểm cộng của mẫu xe Nhật là hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED ở trung tâm đầu xe.

Đặc biệt nếu so về độ hoàn thiện, các chi tiết từ tay lái trái, phải đến màn hình hiển thị thông tin, ổ khóa của Honda ICON e: được thực hiện một cách chỉn chu hơn. Nhìn vào phần đầu xe, có thể thấy màu sắc và vật liệu sử dụng ở phần tay lái trái, phải giúp tổng thể trở nên sắc sảo và nịnh mắt hơn so với Evo Grand.

Là 2 mẫu xe được hướng đến các bà nội trợ, cốp xe cũng là điểm cần nhắc đến trên ICON e: và Evo Grand. Honda ICON e: có phần cốp dung tích 26 lít, còn Evo Grand là 35 lít. Lưu ý nếu muốn gia tăng phạm vi hoạt động, chủ xe cần lắp thêm pin phụ trong cốp mẫu xe điện VinFast, khiến dung tích cốp mất đi khoảng 70%.

Cốp của ICON e: dễ chứa vật dụng hơn dù dung tích bé hơn, cốp của Evo Grand có thể bị thu hẹp khi gắn pin phụ. Ảnh: Đan Thanh.

Trong khi đó dù dung tích ban đầu không lớn bằng Evo Grand, phần cốp của ICON e: lại được trải dài yên xe, tăng không gian lưu trữ đồ khi cần thiết.

Evo Grand ăn điểm về phạm vi hoạt động

Honda trang bị cho ICON e: một motor điện 1,5 kW tích hợp ở bánh sau, có thể sản sinh công suất tối đa 2,43 mã lực, mô-men xoắn cực đại 85 Nm và đạt tốc độ tối đa 49 km/h.

Trong khi đó, Evo Grand dùng động cơ Inhub đặt ở bánh sau, công suất tối đa 3,39 mã lực, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Có thể thấy xét về thông số, Evo Grand đang mang đến một chiếc xe máy điện mạnh mẽ hơn đối thủ.

Mẫu xe này cũng ghi điểm về tầm hoạt động với bộ pin chính được lắp dưới sàn xe dung lượng 2,4 kWh, cho phạm vi hoạt động 134 km/lần sạc ở bản tiêu chuẩn, 70 km/lần sạc ở bản Lite. Nếu lắp thêm một viên pin phụ ở cốp, quãng đường di chuyển mỗi lần sạc tăng lên mức 198-262 km/lần sạc.

VinFast Evo Grand mạnh hơn, tầm di chuyển cũng dài hơn. Ảnh: Đan Thanh.

Có thể thấy nếu nhìn vào thông số, Evo Grand đang nhỉnh hơn về cả sức mạnh và phạm vi hoạt động. Đây sẽ là điểm cộng lớn với mẫu xe máy điện Việt, đặc biệt với nhóm khách hàng ở nhà phố, ưu tiên tầm hoạt động dài.

Nhìn về giá, Evo Grand được bán với 2 phiên bản, giá lần lượt là 18 triệu và 21 triệu đồng. Nhìn về cả giá bán và ưu điểm về quãng đường di chuyển, có thể thấy mẫu xe máy điện từ VinFast đang chiếm nhiều ưu điểm hơn so với đối thủ Nhật.

Tuy nhiên ICON e: cũng không kém cạnh. Mẫu xe tuy có công suất thấp hơn, nhưng được thừa hưởng sự chắc chắn, cảm giác lái đầm tay của những mẫu tay ga cùng nhà. Dù là một chiếc xe điện giá rẻ, việc cầm lái ICON e: khi di chuyển, tăng tốc lại khá ngang với các mẫu xe chạy xăng mà không hề bị "giật" như những mẫu xe điện bình dân trên thị trường.

Bộ pin được lắp dưới sàn cùng ổ cắm sạc ở yên xe cũng là ưu điểm của ICON e: với người dùng ở các chung cư, căn hộ nơi không tiện sạc xe trực tiếp. Xe được bán với giá 26,9 triệu, nhưng đang được ưu đãi 5 triệu đồng theo chương trình của hãng. Tại một số đại lý, giá của mẫu xe máy điện này còn về dưới mốc 20 triệu đồng.

Honda ICON e: có thể linh hoạt cách cắm sạc. Ảnh: Đan Thanh.

Tóm lại, việc lựa chọn giữa Honda ICON e: hay VinFast Evo Grand phụ thuộc hoàn toàn vào thói quen sử dụng và điều kiện hạ tầng của mỗi cá nhân. Nếu bạn là người yêu thích sự đơn giản, cần một chiếc cốp rộng rãi để đi chợ, đưa đón con và ưu tiên cảm giác lái chắc chắn của một chiếc xe máy truyền thống, ICON e: sau khi áp dụng các mức ưu đãi sẽ là cái tên rất đáng tiền.

Ngược lại, với những ai thường xuyên phải di chuyển quãng đường dài và có khả năng sạc xe thuận tiện tại nhà, Evo Grand với phạm vi hoạt động ấn tượng sẽ là người bạn đồng hành không thể bỏ qua.