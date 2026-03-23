'Siêu nhà máy' chip Terafab của Tesla với tham vọng vươn ra vũ trụ

Ông Elon Musk tiết lộ kế hoạch xây dựng tổ hợp sản xuất chip Terafab tại Austin (Texas), nơi Tesla và SpaceX sẽ tự chủ nguồn chip cho xe điện, robot và tham vọng AI ngoài không gian.

Tỷ phú Elon Musk cho biết SpaceX và Tesla sẽ cùng xây dựng 2 nhà máy sản xuất chip tại một khu phức hợp lớn ở Austin (Texas), nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho xe điện, robot hình người và các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

CEO Elon Musk muốn tự chủ nguồn chip AI với Terafab

CEO của Tesla cho biết dự án mang tên "Terafab" thực chất sẽ bao gồm 2 nhà máy (fab), mỗi nhà máy chỉ sản xuất một loại chip riêng biệt. Một trong số đó sẽ phục vụ cho các phương tiện của Tesla và robot hình người Optimus, trong khi nhà máy còn lại sẽ tập trung sản xuất chip dành cho các trung tâm dữ liệu AI trong không gian.

Thông tin này được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Musk công bố kế hoạch xây dựng Terafab - một tổ hợp sản xuất chip AI tiên tiến tại Austin. Trước đó, ông từng nhiều lần đề cập đến việc Tesla cần tự xây dựng nhà máy chip riêng, song sự tham gia của SpaceX là chi tiết mới được tiết lộ.

Vị tỷ phú giàu nhất thế giới nhấn mạnh trong một buổi thuyết trình: "Hoặc chúng ta xây Terafab, hoặc chúng ta sẽ không có đủ chip". Ông cho rằng sản lượng chip toàn cầu hiện nay chỉ có thể đáp ứng một phần rất nhỏ nhu cầu tương lai của các công ty do ông điều hành.

Ông Musk cũng bày tỏ sự biết ơn đối với các đối tác cung ứng chip hiện tại như Samsung, TSMC và Micron Technology, nhưng cảnh báo rằng nhu cầu nội bộ của Tesla và SpaceX cuối cùng sẽ vượt xa tổng sản lượng chip toàn cầu.

"Siêu nhà máy" chip Terafab phục vụ giấc mơ chinh phục không gian

Theo kế hoạch, Terafab có thể đạt công suất tính toán lên tới 1 Terawatt mỗi năm - con số gấp đôi so với tổng công suất hiện tại của toàn nước Mỹ, vốn vào khoảng 0,5 Terawatt. Tuy nhiên, ông không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho dự án, trong bối cảnh ông nổi tiếng với việc đưa ra các kế hoạch đầy tham vọng nhưng đôi khi bị trì hoãn hoặc không hoàn thành.

Trong bài thuyết trình, ông Elon Musk có nhắc đến các loại chip như AI5 (phục vụ chế độ tự lái FSD và người máy Optimus), AI6 (vận hành người máy Optimus), D3 (vận hành máy móc trong không gian) và tham vọng chinh phục vũ trụ.

Đáng chú ý, một trong hai loại chip sẽ được thiết kế riêng cho các vệ tinh AI hoạt động ngoài không gian. Ông nói: "Chúng ta cần một con chip công suất cao, được thiết kế để hoạt động trong môi trường khắc nghiệt hơn", nhấn mạnh yêu cầu về khả năng chịu nhiệt cao và độ bền trong điều kiện không gian.

SpaceX, công ty đang chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết công khai với định giá có thể lên tới 1.750 tỷ USD , gần đây đã sáp nhập với công ty trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội xAI, càng củng cố tham vọng xây dựng hệ sinh thái AI khép kín từ phần cứng đến hạ tầng ngoài Trái Đất.