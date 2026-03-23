Volvo EX30 giảm giá sau vụ triệu hồi thay pin

Giá khởi điểm của Volvo EX30 2026 tại thị trường Trung Quốc đã giảm đáng kể. Dòng SUV điện cỡ nhỏ vừa phải nhận một đợt triệu hồi quy mô lớn trên toàn cầu.

Theo Car News China, Volvo vừa chính thức trình làng tại Trung Quốc bản nâng cấp của SUV điện Volvo EX30.

Với việc có thêm phiên bản giá rẻ, khoảng giá của Volvo EX30 2026 thấp hơn đáng kể so với bản tiền nhiệm, hiện khởi điểm 159.800 NDT (khoảng 23.200 USD ) và cao nhất 209.800 NDT (khoảng 30.400 USD ).

Năm ngoái, Volvo EX30 ra mắt khách hàng quốc gia tỷ dân với giá khởi điểm quy đổi khoảng 27.800 USD . Tuy nhiên đến tháng 2 năm nay, Volvo phát đi thông báo triệu hồi trên phạm vi toàn cầu với hơn 40.000 xe Volvo EX30 do tiềm ẩn nguy cơ quá nhiệt pin có thể dẫn đến cháy nổ.

Thay đổi đáng chú ý ở Volvo EX30 bản nâng cấp là sự có mặt của phiên bản RWD Plus, thay thế cho phiên bản RWD Core đã ngừng sản xuất trước đó.

Dù vậy, RWD Plus mới lại đi kèm loạt nâng cấp so với phiên bản tiền nhiệm, bao gồm hệ thống hỗ trợ lái Pilot Assist với chức năng giữ làn đường.

Số lượng cảm biến radar cũng tăng lên để cải thiện an toàn, xe có thêm cửa hậu chỉnh điện, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, ghế trước chỉnh điện, chức năng nhớ vị trí ghế lái và hệ thống âm thanh Harman Kardon.

Mặc dù được cải tiến, Volvo EX30 RWD Plus vẫn duy trì phạm vi hoạt động thuần điện tối đa 410 km theo chu trình CLTC, tức tương tự phiên bản RWD Core trước đây.

Volvo đã ngừng sản xuất các mẫu RWD Core và RWD Long Range Plus cũ. Cấu hình của Volvo EX30 trên các phiên bản RWD Long Range Ultra và AWD Performance Ultra giữ nguyên, không thay đổi so với bản cũ.

Ở phiên bản AWD Performance Ultra cao cấp nhất, Volvo EX30 sở hữu công suất đầu ra tối đa 422 mã lực. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 3,6 giây, phạm vi hoạt động 540 km/lần sạc, công bố theo chu trình CLTC. Phiên bản này hỗ trợ sạc nhanh, cho phép nạp lại 10-80% dung lượng pin trong 28 phút.

Cuối năm ngoái, nhà cung cấp pin Sunwoda bị tập đoàn Geely khởi kiện, đòi bồi thường 2,31 tỷ NDT (khoảng 323 triệu USD ) cho nguy cơ cháy nổ xuất phát từ pin của đơn vị này. Sunwoda sau đó dàn xếp thành công vụ kiện, số tiền phải trả cho Geely giảm về 608 triệu NDT (khoảng 89 triệu USD ).

Theo nguồn tin từ Autohome, Volvo EX30 RWD Plus 2026 sử dụng pin LFP của Rept Battero, trong khi các phiên bản RWD Long Range Ultra và AWD Performance Ultra của xe tiếp tục được trang bị pin lithium ternary do Sunwoda cung cấp.

Diễn biến này cho thấy các rủi ro cháy nổ liên quan đến pin Sunwoda trang bị trên Volvo EX30 đã được giải quyết.