Volvo XC90 2026 đến Việt Nam, giá gần 3,3 tỷ đồng

  • Thứ bảy, 21/3/2026 07:07 (GMT+7)
So với bản trước đó, Volvo XC90 2026 có mức giá thấp hơn một tỷ đồng. Vậy mẫu SUV này có gì đặc biệt?

Volvo Việt Nam vừa giới thiệu mẫu SUV XC90 bản nâng cấp. Đây là bản facelift thứ 2 của Volvo XC90 kể từ lần ra mắt thế hệ thứ 2 cách đây khoảng 10 năm. So với mẫu xe tiền nhiệm, XC90 mới được tinh chỉnh nhiều chi tiết từ ngoại hình đến công nghệ.
Ngay từ đầu xe có thể thấy cặp đèn "búa Thor" quen thuộc này đã được tinh chỉnh, kéo gần hơn về phía lưới tản nhiệt đan chéo.

Volvo XC90 mới được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 21 inch với họa tiết mới.

Ở đuôi xe, cặp đèn hậu được giữ nguyên thiết kế. Có thể nói ngoại hình của XC90 tuy không quá khác biệt so với bản nâng cấp trước đó, nhưng đã được tinh chỉnh đủ để "trưởng thành" một cách hoàn thiện hơn.

Bên trong khoang lái, phong cách Scandinavia dường như mất đi đôi chút với phong cách thiết kế mới.

Điểm nhấn chính của lần nâng cấp này chính là màn hình trung tâm cảm ứng với kích thước 11,2 inch. So với bản nâng cấp trước đó, màn hình mới to hơn, tách rời khỏi bảng táp lô. Xe được trang bị chip Snapdragon Cockpit thế hệ mới từ Qualcomm với tốc độ xử lý nhanh gấp 2 lần, tăng khả năng hiển thị đồ họa.

Tuy nhiên ở khu vực yên ngựa, nội thất ốp gỗ tần bì đặc trưng hay cần số pha lê Orrefors vẫn được trang bị XC90 nâng cấp.

Volvo XC90 PHEV tiếp tục sở hữu hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 19 loa, điều hòa tự động 4 vùng độc lập và ghế da Nappa tích hợp thông gió.
Cốp xe dung tích 316 lít, khi gập hàng ghế thứ 2, kích thước khu vực để đồ được tăng lên 1.816 lít.

Điểm đặc biệt của Volvo XC90 mới là sức mạnh động cơ. Ở lần nâng cấp này, mẫu xe có tên XC90 Ultra B5, thay thế cho bản B6 trước đó. Bên dưới nắp ca pô là cấu hình mild hybrid 48 V với máy xăng 2.0L tăng áp đơn, cho công suất 250 mã lực, mô men xoắn cực đại 350 Nm. Đi kèm khối động cơ là hộp số tự động 8 cấp.
Xe được bán với giá 3,289 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với bản trước đó (giá 4,37 tỷ đồng).

Với lần nâng cấp vừa tầm tiền cùng giá bán hấp dẫn này, XC90 có thể tăng sức cạnh tranh đáng kể so với các mẫu xe cùng tầm giá như Lexus RX, Audi Q7 hay BMW X5.

