Sedan siêu sang Mercedes-Maybach S-Class bản facelift 2026 ra mắt

|
Chỉ sau khoảng 2 tháng khi S-Class bản nâng cấp giữa vòng đời ra mắt toàn cầu, biến thể siêu sang Mercedes-Maybach S-Class đã được giới thiệu tại một sự kiện trang trọng ở Bắc Kinh (Trung Quốc).
|
Theo công bố từ thương hiệu, chiếc xe được xem là đợt nâng cấp toàn diện nhất từ trước đến nay, với triết lý thiết kế hướng tới một "ốc đảo yên bình" cho hành khách.
|
Nhìn từ phía trước, Mercedes-Maybach S-Class bản nâng cấp giữa vòng đời nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn với các nan dọc Maybach, hốc gió với logo monogram Maybach...
|
Khách hàng có thể lựa chọn nhiều thiết kế mâm khác nhau, bao gồm mâm forged 20 inch đa chấu đánh bóng, hoặc mâm Manufaktur 21 inch với lớp hoàn thiện vàng kim.
|
Thiết kế đèn pha "double-star" (ngôi sao kép) đặc trưng tiếp tục được phát triển từ dòng S-Class tiêu chuẩn, nay được nhấn nhá bằng các chi tiết tông vàng hồng Rose Gold.
|
Xe có kích thước tổng thể 5.484 x 1.921 x 1.510 mm, chiều dài trục cơ sở 3.396 mm. Mẫu sedan siêu sang mang logo Maybach dài hơn 290 mm so với S-Class tiêu chuẩn, và dài hơn 180 mm so với S-Class bản kéo dài trục cơ sở.
|
Khách hàng có thể lựa chọn hơn 150 màu sơn ngoại thất mới từ chương trình Manufaktur với tùy chọn 1 hay 2 tông màu. Đặc biệt, hãng cũng mở ra chương trình Manufaktur Made to Measure mang đến những tùy chọn bespoke độc bản.
|
Phần đuôi của Mercedes-Maybach S-Class khá tương đồng với S-Class tiêu chuẩn, bao gồm cụm đèn hậu dạng 3 ngôi sao. Điểm khác biệt rõ rệt nhất là khuếch tán gió cản sau và cụm ống xả mạ chrome đặc trưng.
|
Tương tự S-Class facelift, Mercedes-Maybach S-Class 2026 sở hữu màn hình MBUX Superscreen, bao gồm bảng đồng hồ taplo 12.3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14.4 inch và màn hình ghế phụ 12.3 inch.
|
Bên cạnh các tùy chọn da thật cao cấp từ chương trình Manufaktur, mẫu sedan siêu sang này còn mở ra lựa chọn nội thất thân thiện với môi trường với chất liệu Mirville, vốn làm từ sợi tự nhiên và polyester tái chế.
|
Hàng ghế sau trên Mercedes-Maybach S-Class tiếp tục là trung tâm của trải nghiệm, với cấu hình thương gia Executive có tựa lưng ngả sâu, tủ lạnh trung tâm 10 L cùng ly champagne Robbe & Berking, chức năng đóng/mở cửa tự động...
|
Tại thời điểm ra mắt, Mercedes-Maybach S-Class được giới thiệu với 3 biến thể là S 580, S 580 EQ Hybrid và S 680. Trong đó, Mercedes-Maybach S 580 được trang bị động cơ V8 dung tích 4.0L, công suất 537 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm.
|
Phiên bản hybrid sử dụng động cơ 6 xy-lanh 3.0L 449 mã lực/560 Nm. Kết hợp động cơ điện 163 mã lực/480 Nm, mẫu sedan này có sức mạnh tối đa 585 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Quãng đường di chuyển thuần điện của bản hybrid khoảng 92 - 98 km.
|
Trong khi đó, Mercedes-Maybach S 680 chỉ được phân phối tại một số thị trường đặc biệt như Mỹ. Xe vẫn sử dụng động cơ V12 dung tích 6.0L, công suất 612 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm. Tất cả đều được trang bị hộp số tự động 9 cấp, hệ thống treo khí nén và hệ dẫn động 4 bánh 4MATIC.
|
Mercedes-Maybach S-Class bản facelift đã mở danh sách đặt hàng cho thị trường châu Âu từ ngày 25/3. Tại Việt Nam, dòng sedan siêu sang này đang được phân phối với phiên bản S 450 và S 680 với mức giá lần lượt từ 8,2 tỷ đồng và 14,6 tỷ đồng.
