Land Rover Freelander 'hồi sinh' với bàn tay người Trung Quốc?

|
Land Rover Freelander là mẫu SUV cỡ nhỏ được sản xuất từ năm 1997. Sau 2 thế hệ, dòng xe này bị khai tử vào năm 2015 và được thay thế bằng chiếc Discovery Sport.
|
Vào năm 2024, liên doanh Chery Jaguar Land Rover thông báo đưa Freelander trở thành một thương hiệu con, vốn được phát triển trên nền tảng EV hoặc EREV của Chery.
|
Phiên bản thử nghiệm của mẫu xe đầu tiên thuộc thương hiệu này đã được bắt gặp tại nhiều khu vực khác nhau, và dự kiến sẽ được ra mắt vào ngày 31/3 sắp tới.
|
Mới đây, hình ảnh thử nghiệm va chạm của chiếc xe đã bị rò rỉ ngay trước ngày ra mắt, cho thấy Freelander E0V mang phong cách của một mẫu SUV cỡ lớn với 3 hàng ghế.
|
Phần đầu và đuôi xe nổi bật với logo "FREELANDER" cỡ lớn. Cụm đèn trước LED cũng thiết kế cách điệu mô phỏng các thế hệ cũ và tương đồng với họa tiết mà hãng vừa hé lộ.
|
|
Nội thất của mẫu SUV này nổi bật với màn hình trung tâm cảm ứng nằm tách rời khỏi bảng taplo. Chưa rõ bảng đồng hồ kỹ thuật số có kéo dài theo bề ngang taplo hay không.
|
Mẫu SUV đầu tiên của thương hiệu Freelander sở hữu thiết kế boxy (vuông vức), vốn được chính studio thiết kế của JLR do cựu Giám đốc Thiết kế Gerry McGovern dẫn dắt.
|
Thông số vận hành của mẫu xe này không được tiết lộ. Tuy nhiên, liên doanh Chery Jaguar Land Rover có định hướng cho mẫu SUV này trở thành một chiếc xe thuần điện (BEV) và xe điện mở rộng tầm hoạt động (EREV).
|
Với chiều dài hơn 5.100 mm, Freelander E0V có kích thước vượt trội hơn phiên bản trước đây, thậm chí cạnh tranh trực tiếp với Land Rover Defender 110 và Defender 130.
|
Rất có thể mẫu xe mới này sẽ chia sẻ chung nhiều công nghệ với dòng SUV cỡ lớn Chery Fulwin T11, hay còn được biết đến với tên gọi Exlantix ET9 tại các thị trường quốc tế.
|
Sau hơn 10 năm "ẩn mình", thương hiệu Freelander một lần nữa sẽ trở lại vào ngày 31/3, tuy nhiên công nghệ cốt lõi sử dụng nền tảng cho tập đoàn Chery cung cấp.
|
Với định vị hoàn toàn mới, Freelander E0V sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu SUV full-size khác tại Trung Quốc như Yangwang U8, Zeekr 9X, Deepal S09 hay Geely Galaxy M9.
|
Dây chuyền sản xuất Freelander sẽ được đặt tại thành phố Thành Đô, vốn đã được đầu tư hơn 436 triệu USD để chuyển đổi từ Land Rover Discovery Sport và Range Rover Evoque.
