Sau nhiều đồn đoán vào cuối năm 2025, Giám đốc Thiết kế Gerry McGovern sẽ chính thức rời Jaguar Land Rover (JLR) vào cuối tháng này.

Jaguar Land Rover (JLR) vừa chính thức xác nhận Giám đốc Thiết kế Gerry McGovern sẽ rời tập đoàn vào cuối tháng 3/2026, khép lại hơn hai thập kỷ gắn bó với thương hiệu Jaguar và Land Rover.

Giám đốc Thiết kế Gerry McGovern rời Jaguar Land Rover

Thông tin này được tiết lộ nội bộ tới nhân viên và sau đó được JLR xác nhận. Vào tháng 12/2025, truyền thông đã đưa tin ông McGovern được yêu cầu rời vị trí sau hơn 20 năm làm việc tại hãng.

Sau hơn 20 năm gắn bó cùng thương hiệu Jaguar và Land Rover, ông Gerry McGovern sẽ chính thức rời vị trí Giám đốc Thiết kế của tập đoàn này để mở một công ty tư vấn sáng tạo riêng.

Theo nội dung bản ghi nhớ nội bộ, ông McGovern sẽ rời JLR để thành lập một công ty tư vấn sáng tạo riêng. Hiện chưa có thêm chi tiết cụ thể về dự án mới, song nhiều khả năng sẽ được công bố sau khi ông chính thức chia tay JLR vào cuối tháng này.

Trong thông điệp gửi tới nhân viên, ông McGovern chia sẻ: "Đó là một đặc ân lớn khi được làm việc tại JLR trong suốt hai thập kỷ đáng nhớ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới gia đình Tata vì những cơ hội họ đã trao cho tôi".

Trong 2 thập kỷ làm việc tại JLR, ông là người chịu trách nhiệm chính trong thiết kế của các mẫu xe biểu tượng như chiếc Land Rover Defender thế hệ mới (L663) hay Range Rover (L405 và L460)...

"Sự tận tâm và đam mê của hàng nghìn con người trong công ty đã tạo nên giá trị của các thương hiệu ngày hôm nay, và tôi rất tự hào về những gì chúng tôi đã cùng nhau xây dựng. Tôi mong chờ chương tiếp theo trong sự nghiệp sáng tạo của mình."

Giám đốc Điều hành JLR, PB Balaji, người kế nhiệm Adrian Mardell vào cuối năm ngoái, cũng dành lời tri ân tới McGovern: "Khả năng lãnh đạo sáng tạo, tầm nhìn và đam mê của Gerry đã để lại dấu ấn sâu sắc trên các thương hiệu của chúng tôi. Tôi xin cảm ơn những đóng góp to lớn của ông và chúc ông thành công trong chặng đường tiếp theo".

Giám đốc Thiết kế Gerry McGovern từ lâu được xem là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong ban lãnh đạo JLR, đồng thời là người được cố Chủ tịch Tập đoàn Tata, Ratan Tata, đặc biệt tin tưởng. Ông giữ vai trò then chốt trong nhiều dấu mốc quan trọng của JLR, bao gồm chiến lược "Reimagine" công bố năm 2021.

Tuy nhiên, dự án cuối tại JLR của ông Gerry McGovern lại gây tranh cãi khi chiếc Jaguar Type 00 gần như "gột rửa" hết những giá trị truyền thống của thương hiệu, đồng thời quảng bá văn hóa woke khiến không ít người đam mê xe bất bình.

Ông cũng là người góp công lớn trong việc tái sinh mẫu Land Rover Defender, duy trì sức hút của dòng Range Rover, cũng như dẫn dắt thiết kế mẫu concept Jaguar Type 00 Concept trong quá trình chuyển đổi Jaguar thành thương hiệu xe điện thuần túy.

Sự ra đi của ông Gerry McGovern được xem là một bước ngoặt lớn đối với JLR, khi hãng đang trong giai đoạn tái định hình chiến lược và chuyển dịch sang kỷ nguyên điện hóa. Mặc dù nhận rất nhiều phản ứng tiêu cực về thiết kế của Type 00, Jaguar khẳng định vẫn kiên định với chiến lược điện hóa hoàn toàn, bác bỏ thông tin cho rằng hãng đang cân nhắc quay lại với động cơ đốt trong dưới dạng xe hybrid.